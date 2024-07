SRF Limited est une entreprise chimique à activités multiples qui fabrique des produits intermédiaires industriels et spécialisés. Les secteurs d'activité de la société comprennent les textiles techniques (TTB), les produits chimiques (CB), les films d'emballage (PFB) et autres. Les activités du segment TTB comprennent les tissus de cordes pour pneus en nylon, les tissus pour ceintures, les tissus de cordes pour pneus en polyester et les fils industriels, ainsi que la recherche et le développement. Les activités du segment CB comprennent les gaz réfrigérants, les produits chimiques industriels, les produits chimiques spécialisés, les produits fluorés et les produits connexes, ainsi que la recherche et le développement. Les activités du segment PFB comprennent les films polyester et les films polypropylène. Le segment "Autres" comprend les tissus enduits, les tissus laminés et d'autres activités auxiliaires. La société possède une douzaine d'usines de fabrication en Inde et une en Thaïlande, en Afrique du Sud et en Hongrie. Elle exporte vers plus de 90 pays. Elle dessert diverses industries, telles que l'automobile, les produits pharmaceutiques, l'industrie manufacturière et les produits chimiques.