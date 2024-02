SRG Global Limited est une société de services industriels diversifiés basée en Australie. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Maintenance des actifs, Services miniers et Ingénierie et construction. Le secteur de la maintenance des actifs consiste à fournir des services intégrés aux clients tout au long du cycle de vie des actifs. Les services fournis couvrent de nombreux secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l'énergie, les grandes infrastructures, l'offshore, l'exploitation minière, la production d'électricité, les usines de traitement des eaux, etc. Le segment des services miniers sert les clients du secteur minier et fournit des solutions globales pour les sols, notamment des services de forage de production, de stabilisation des sols et des pentes, d'ingénierie de conception et de surveillance. Le secteur de l'ingénierie et de la construction consiste à fournir des produits et des services intégrés aux clients impliqués dans la construction d'infrastructures complexes. Il s'agit notamment de ponts, de barrages, de tours de bureaux, d'appartements de grande hauteur, de centres commerciaux, d'hôtels, de parkings, de bâtiments de loisirs et d'hôpitaux.

Secteur Construction et ingénierie