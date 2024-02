SRH Total Return Fund, Inc. (le Fonds), anciennement Boulder Growth & Income Fund, est une société de placement à capital fixe non diversifié. L'objectif d'investissement du Fonds est de produire à la fois un revenu et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions et de titres de créance. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif total dans des actions ordinaires, telles que des fonds fermés versant des dividendes et des sociétés d'investissement immobilier. La partie de l'actif du Fonds qui n'est pas investie dans des actions ordinaires peut être investie dans des titres à revenu fixe et des équivalents de trésorerie. Les titres à revenu fixe comprennent des titres du gouvernement des États-Unis, des billets, des bons, des débentures, des actions privilégiées, des titres convertibles, des obligations bancaires, des accords de rachat et des obligations du marché monétaire à court terme. Le fonds est géré par son conseiller en investissement, Paralel Advisors LLC. Rocky Mountain Advisers, LLC fait office de sous-conseiller du Fonds.