Sri KPR Industries Limited annonce des changements au niveau de la direction

Lors de sa réunion du 27 mai 2023, le conseil d'administration de Sri KPR Industries Limited a nommé M. Vanamali Praneeth Kumar au poste de secrétaire de la société (Key Managerial Personnel) et de Compliance Officer : M. Vanamali Praneeth Kumar en tant que secrétaire de la société (Key Managerial Personnel) et Compliance Officer avec effet au 27 mai 2023. Secrétaire d'entreprise professionnel qualifié en herbe. Il a des résultats scolaires constants et est capable d'apprendre rapidement de nouveaux concepts et d'appliquer des idées novatrices pour obtenir les meilleurs résultats.

Motivé, autonome, passionné par la réussite et désireux d'exceller dans les domaines du droit des sociétés, de la gestion des changes, de l'insolvabilité, de Sebi, de Lodr, de l'impôt sur le revenu, de la TPS et de diverses autres lois. M. N Siddha Reddy occupait le poste de Compliance Officer de la société avec effet au 31 octobre 2022 et, avec la nomination du secrétaire de la société et du Compliance Officer, il est relevé de ses fonctions de Compliance Officer avec effet au 27 mai 2023.