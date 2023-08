Srisawad Corporation Public Company Limited est une société thaïlandaise spécialisée dans les services financiers. Les segments de la société comprennent la location-vente, les prêts personnels et la gestion d'actifs. La société se concentre sur la fourniture de dépôts, de prêts aux entreprises, de prêts aux projets, de prêts aux consommateurs, de voitures contre paiement et de maisons contre paiement, et de services de représentation obligataire. La société propose des prêts à la location-vente pour les nouvelles motos, des prêts personnels non garantis et des prêts financiers Nano. La société fournit des services de recouvrement de créances et des prêts garantis par des maisons, des terrains, des maisons de ville et des condominiums et toutes sortes de véhicules anciens, y compris des motos, des voitures commerciales, des camions, des bus publics, des véhicules à usage agricole, tels que des tracteurs et des moissonneuses de riz, et des voitures à quatre roues par contrat de location-vente et des motos contre paiement, ainsi qu'un service d'assurance. Elle fournit des services de recouvrement de créances et d'achat d'actifs en difficulté auprès d'institutions financières à des fins de gestion.