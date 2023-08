Srisawad Capital 1969 Public Company Limited est une société basée en Thaïlande qui exerce des activités financières. Les principales activités de la société et de ses filiales sont liées aux services financiers, notamment la location-vente et le prêt. La société opère à travers deux segments : Le segment location-vente et le segment prêt. Ses services de prêts commerciaux sont fournis aux entreprises et aux magasins généraux, ainsi qu'aux taux d'intérêt équitables pour les deux parties, tels que les services de prêts récupérés ou les prêts à court terme avec un calendrier de remboursement fixe. La société fournit des prêts à court terme et des services de prêts à long terme sous la forme de taux d'intérêt fixes ou de taux variables pendant toute la durée du prêt. En outre, la société propose également des services de réception d'avals, de factures et d'émission de lettres de garantie aux clients pour une utilisation dans divers cas. Ses filiales comprennent Srisawad Capital Co, Ltd, S Leasing Co, Ltd et Cathay Leasing Co, Ltd.