Octobre Rose : Showroomprivé s'engage aux côtés d'Odyssea

Depuis la création de l'association Odysséa, notre philosophie n'a pas changé : positionner le sport au service de la santé dans une dynamique positive et à travers un événement festif, placer véritablement les femmes au cœur de notre action en promouvant l'importance du dépistage précoce mais également accompagner les malades et leur famille afin qu'elles ne soient pas seules face au cancer du sein. C'est ce que souhaitent également transmettre les entreprises partenaires et nos mécènes en s'associant à Odysséa et en faisant le choix de nous accompagner. Et cela souvent durablement ; en ces temps compliqués, nous leur en sommes très reconnaissantes. » /

Pour la quatrième année consécutive, Showroomprive renouvelle son engagement auprès de l'association Odysséa et l'accompagne, à l'occasion d'Octobre Rose, dans son travail de sensibilisation concernant le dépistage du cancer du sein et de récolte de fonds pour la recherche. Outre une donation, le site - référence du e-commerce en France - met en place une double action durant le mois d'Octobre : la vente de 2 box issues d'une collaboration entre sa marque propre - CollectionIRL - et MÊME dont les fonds seront intégralement reversés à l'association mais également une chaîne solidaire digitale sur Instagram : #thepinklink2021.

Un double soutien

Une vente solidaire : Les Box CollectionIRL x MÊME

A l'occasion d'Octobre Rose et afin de soutenir Odysséa, Showroomprive, - via sa marque propre CollectionIRL - créée deux box en collaboration avec MÊME, dont les bénéfices seront reversés à l'association. Soucieux d'aider les femmes atteintes du cancer à se retrouver, à accepter ce nouveau corps et à se réapproprier leur image, la collaboration entre les deux marques s'est faite naturellement, en s'appuyant sur leur force/spécificité : CollectionIRL avec une offre accessible de bijoux de qualité, MÊME pour des produits de dermo-cosmétiques sains, sûrs, développés pour les personnes sous traitements et adaptés à tous.

Le résultat de cette alliance :

La Box « Be Shiny » à 15€90 inclut un vernis enrichi en silicium et jusqu'à à 81,5% biosourcé MÊME ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles CollectionIRL. Une sélection au choix de 5 teintes (références MÊME concernées : nude, cassis, taupe, bois de rose, rouge) et 5 bijoux (créoles torsadées, créoles géométriques, petites créoles à pampilles ou pierre) permettra de coller aux envies de chacun.e.

La Box « Be Soft» à 24€90 se compose d'un soin MÊME (soin ongles ou sérum main) et d'un bracelet en perles naturelles (cinq coloris disponibles dont rose/pierre de rhodinite et bleu/Lapis Lazuli) au choix.

La Box CollectionIRL x MÊME : une bonne action plaisir, à s'offrir ou à offrir à un proche !

#thepinklink2021 : une chaîne Instagram solidaire aux couleurs de la cause

Après le succès de la première édition et à partir du 1er Octobre 2021, Showroomprive relance sa chaîne solidaire Instagram : #thepinklink2021. Durant un mois, cette grande collecte digitale rose a pour but de récolter des fonds pour l'association Odyssea. Tous les 10 portraits postés (alignés aux conditions de participation), Showroomprive s'engage à reverser 1€ à l'association Odysséa. Afin d'engager au mieux ses membres ainsi que les personnes sensibles à la cause et souhaitant intervenir dans cette action solidaire digitale ; les conditions de participation sont restées identiques.

Comment participer? Poster un selfie de soi habillé de rose/ avec un accessoire rose / avec un filtre rose, … sur Instagram (photo et story comptabilisées) en mentionnant le hashtag de l'opération (#thepinklink2021), @odyssea_fr et @showroomprive. Le compte doit être en ouvert le temps de l'opération. 1 participation par personne acceptée.

#thepinklink / @Showroomprive / @Odyssea_fr

A propos de:

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. 3 Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2020 un volume d'affaires internet brut TTC de plus de 962 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 698 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes. Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Odyssea : L'association est créée en 2002 par Frédérique Quentin (ancienne athlète de l'équipe de France d'athlétisme) et Frédérique Jules (kinésithérapeute), elles sont rapidement rejointes par Anne Bergougnoux dont la communication est le métier et qui dirige aujourd'hui l'association. Depuis la première course en 2002, qui avait rassemblé 1 000 femmes aux pieds de la Tour Eiffel et rapporté 10.000 euros pour la recherche contre le cancer du sein, l'objectif des courses ODYSSEA reste le même : sensibiliser, informer et impliquer les participants dans la lutte contre le cancer du sein en leur proposant de participer à des marches ou des courses solidaires sur chaque étape du circuit. Aujourd'hui l'association ODYSSEA propose un circuit de marches-courses dans toute la France. Depuis sa création, l'association ODYSSEA a pu reverser plus de 10 millions d'euros à la recherche contre le cancer du sein. Un chiffre important grâce à la participation de plus d'un million de coureurs et marcheurs.

MÊME, la première gamme dermo-cosmétique dédiée aux femmes concernées par le cancer. Depuis son lancement en 2017, elle a déjà accompagné des dizaines de milliers de personnes en mettant à leur disposition des produits cosmétiques spécifiquement formulés pour atténuer les effets secondaires des traitements anti-cancéreux sur la peau, les ongles, les cheveux... Pour plus d'information : https://www.memecosmetics.fr/fr/