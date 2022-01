SRP Groupe : L'Ecole du e-commerce fête ses 5 ans et étend sa formation gratuite à l'échelle nationale

En plus d'un mentor qui accompagne chaque personne de manière individuelle, tous les apprenants ont la possibilité de profiter de 20 heures de coaching personnalisé. L'objectif est de maximiser leurs chances de succès à la sortie de la formation et de les aider à prendre confiance en leurs compétences et leurs talents.

Pendant quatre mois, les recrues participent à des ateliers pratiques, des mises en situations concrètes et bénéficient des interventions d'experts. La pédagogie sur laquelle se fonde l'école permet aux apprenants d'acquérir des compétences professionnelles et opérationnelles adaptées aux besoins des entreprises et de bénéficier d'une formation 360° aux métiers du numérique leur permettant de construire un projet professionnel personnel et cohérent.

Par ailleurs, l'école du e-commerce met un point d'honneur à favoriser la parité hommes-femmes dans le secteur du numérique. Avec des promotions composées de plus de 60% d'apprenantes, elle œuvre activement à rendre le numérique accessible à toutes et à tous.

Cette pédagogie innovante et cet environnement favorise la professionnalisation et la réinsertion des candidats : 83% de sortie positive (stage, emploi, reprise d'études) pour les précédentes promotions qui ne regrettent pas leur passage à l'école de Roubaix :

Cette formation m'a donné beaucoup de clés permettant d'avoir une vision à 360° des métiers du numérique : du développement de site en HTML/CSS à l'élaboration d'une charte graphique tout en ayant un aspect marketing. Aujourd'hui, je suis très fier d'accepter la proposition d'embauche que m'a fait l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, sans l'école du e-commerce cette opportunité exceptionnelle ne serait jamais présentée à moi » Samuel - Promotion 1 - En CDI comme Business developer Improveeze - Expert commerce en phygital

e-commerce cette opportunité exceptionnelle ne serait jamais présentée à moi » En tant qu'autodidacte, j'ai pu, grâce à la formation, avoir un apport de connaissances théoriques grâce aux ateliers quasiment quotidiens. L'écosystème Blanchemaille m'a permis de rencontrer des start-ups, de réseauter et de travailler en tant que freelance avec elles. J'ai ainsi pu faire mes premiers pas dans le monde du digital » Nora - Promo 4 - Reprise d'étude en alternance en communication multicanal

start-ups, de réseauter et de travailler en tant que freelance avec elles. J'ai ainsi pu faire mes premiers pas dans le monde du digital La formation a été pour moi une formidable opportunité de me perfectionner, d'apprendre de nouvelles choses, de me surpasser, de reprendre confiance en moi. Plusieurs mois intenses mais tellement agréables à vivre avec une cohésion de groupe, un vrai plaisir de venir tous les matins. » Aurélie - Promo 5 - en CDI comme Chargée de communication groupe BAO

Informations pratiques

La formation se déroulera du 28 février au 24 juin 2022en présentiel et/ou en distanciel.

Il n'y a pas de pré-requis, toute personne intéressée par les métiers du e-commerce et motivée peut postuler. Pour déposer sa candidature, il suffit de remplir ce formulaire en ligne avant le 6 février 2022

Un échange avec l'équipe suivra pour finaliser la sélection des candidats (entretien collectif et individuel).

***

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2020 un volume d'affaires internet brut TTC de plus de 962 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 698 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.

A PROPOS DE ONEY

Nous sommes une banque différente, unique, issue du commerce. Nous nous appuyons sur notre positionnement original et nos expertises développées depuis plus de 35 ans pour concevoir des solutions de paiement et des services financiers innovants. Notre raison d'être « Partenaire du commerce, Oney donne à chacun le pouvoir d'améliorer son quotidien et de mieux consommer ». Créateur du paiement fractionné il y a 14 ans, Oney est aujourd'hui le leader de ce marché dans 4 pays européens avec une offre full digitale et omnicanale unique sur le marché. Aux côtés de nos 600 partenaires commerçants et e- commerçants dans près de 10 000 points de vente physiques ou virtuels, nous accompagnons la réalisation des projets de plus de 8 millions de clients en Europe en leur proposant des expériences d'achats mémorables en magasin et en ligne. Depuis le 22 octobre 2019, nous avons deux actionnaires : BPCE à hauteur de 50,1% et Auchan Holding à 49,9%.

CONTACT

ecole@showroomprive.net

amelie.agbo@showroomprive.net- 07 61 44 27 41 laure.fiorito@showroomprive.net- 07 61 70 10 48

CONTACT PRESSE

Wandrille.clermontel@taddeo.fr- 06 58 53 45 91