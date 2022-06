Showroomprivé : l'actionnariat évolue, point sur l'activité

Showroomprivé a annoncé mercredi la signature d'une série d'accords portant sur la cession de l'intégralité des titres de Thierry Petit, son co-fondateur, qui avait déjà mis fin a ses fonctions opérationnelles à la fin de l'année dernière.



Ce reclassement porte sur 17,6% du capital, une participation qui va être cédée à un prix d'un euro par action représentant une décote de 19% par rapport au cours d'hier soir.



Thierry Petit a notamment signé un accord avec David Dayan, l'autre co-fondateur et actuel PDG du site de commerce en ligne, en vue de la reprise de plus de 13,9 millions d'actions représentant environ 11,7% du capital de la Société.



L'homme d'affaires a également conclu un accord en vue de céder trois millions d'actions, soit environ 2,5% du capital, à Eric Sitruk, déjà actionnaire du groupe avec environ 5% du capital.



Pour mémoire, Thierry Petit avait quitté ses fonctions opérationnelles en décembre dernier afin de poursuivre un projet personnel dans l'investissement à impact, incluant notamment la transition écologique.



La société en a profité pour apporter quelques précisions concernant son activité à fin mai, confirmant s'attendre pour son deuxième trimestre à une tendance baissière du même ordre que celle constatée au premier trimestre (-22,1%).



L'entreprise informe également qu'à fin mai 2022, son Ebitda s'élevait à environ neuf millions d'euros.



Suite à ces annonces, l'action Showroomprivé progressait de 0,7% dans un marché parisien en net repli.



