Showroomprivé : s'étoffe dans le premium, le titre grimpe

Showroomprivé progresse en Bourse ce mercredi suite à l'annonce du rachat de The Bradery, un spécialiste de la vente événementielle premium, une opération notamment destinée à rajeunir sa clientèle.



Le groupe de vente en ligne a indiqué hier soir avoir signé un accord en vue de faire l'acquisition d'une participation majoritaire (51%) dans le capital de The Bradery, avec la possibilité d'acquérir les 49% restants d'ici à 2026.



Depuis son lancement il y a trois ans, The Bradery - qui s'est spécialisé dans la de la vente d'articles de mode haut-de-gamme - affiche un volume d'affaires (GMV), c'est-à-dire un montant total de transactions facturées, de près de 30 millions d'euros.



The Bradery - qui revendique désormais plus de 200.000 acheteurs réguliers et plus de 400 marques partenaires - affiche un positionnement très axé sur la cible des 'millenials', cette catégorie de jeunes âgés en moyenne de 27 ans.



Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de montée en gamme du groupe, doit être entièrement financée par la trésorerie libre de la société.



La finalisation de l'opération, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre.



Suite à cette annonce, l'action Showroomprivé s'adjugeait plus de 5% mercredi matin, parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small 190 regroupant les valeurs petites et moyennes de la Bourse de Paris.



