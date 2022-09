Srp Groupe : AUGMENTATION DES MOYENS ALLOUES AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ODDO BHF SCA

La Plaine Saint Denis, le 20 septembre 2022 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping, annonce avoir revu à la hausse les moyens accordés à Oddo BHF SCA dans le cadre de son contrat annuel de liquidité. Cette augmentation vise à assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 (la « Décision AMF »), Showroomprivé a augmenté ce jour de 100 000 euros, les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA.

Après cette augmentation du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants :

232 649 (deux cent trente-deux mille six cent quarante-neuf) titres

198 741,28 (cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante et un virgule vingt-huit) euros

L'augmentation de 100 000 euros des ressources allouées au contrat de liquidité est significative et atteint désormais le plafond autorisé par l'AMF, conformément à la réglementation en vigueur.

[1] Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

