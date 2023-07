Showroomprivé enregistre une croissance dynamique de son activité, avec un volume d'affaires de 498 M€ (+15%) et un chiffre d'affaires de 331,3 M€ (+8,5%) dans un contexte de marché incertain

Démonstration de la résilience du modèle économique capable de capturer la croissance dans un marché économique difficile

Très bonne performance du site The Bradery, en croissance de 87% sur la période, qui rencontre un succès certain auprès de la cible stratégique des millenials

Forte hausse de l'activité de la Marketplace (+58%) reflétant le développement de la plateforme et des services proposés aux marques, et solide performance de l'International

Taux record de satisfaction client pendant la période avec un NPS livré de 58% (+3 pts vs. 2022 et + 4pts vs. S1 2022).

Amélioration de la rentabilité par rapport au second semestre 2022 et maintien d'un niveau d'EBITDA satisfaisant confirmant la trajectoire de redressement de la profitabilité

Formation d'un partenariat avec la joint-venture Unlimitail, lancée par le Groupe Carrefour et Publicis, pour devenir un des acteurs incontournables du retail média et de la publicité digitale

Poursuite dans le cadre du plan ACE, du relèvement de la trajectoire de rentabilité de Showroomprivé au travers de gains de marge brute et un strict pilotage des coûts

La Plaine Saint Denis, le 26 juillet 2023 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping, publie ses résultats du premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023, arrêtés par le conseil d'administration du 26 juillet 2023.

David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Showroomprivé, commente les résultats semestriels : « Après avoir démontré la résilience de son modèle en 2022, Showroomprivé retrouve une croissance dynamique malgré la persistance des incertitudes macro-économiques, notamment l'impact de l'inflation sur la consommation des ménages. La performance commerciale du Groupe a pleinement bénéficié des ventes record enregistrées au deuxième trimestre par The Bradery, dont le succès auprès des millenials ne se dément pas, ainsi que du dynamisme de nos relais de croissance à l'image de l'International et de la Marketplace. En parallèle de nos résultats commerciaux, nous sommes également satisfaits des efforts effectués pour rationaliser la structure de coûts qui contribuera à l'amélioration de la profitabilité. Confrontés à un environnement exigeant, nous démontrons notre capacité à générer croissance et rentabilité en amortissant les chocs conjoncturels. Toutes ces avancées concrètes renforcent les fondamentaux du Groupe et illustrent le bon déploiement de notre feuille de route ACE. »

François de Castelnau, Directeur Général délégué et Directeur Financier Groupe ajoute : « Nous avons réalisé d'importants progrès sur la période avec une amélioration de notre marge brute, un contrôle continu de nos coûts, une gestion active et agile de nos stocks ainsi que de nos investissements. Notre EBITDA atteint un niveau satisfaisant, en amélioration par rapport au second semestre 2022, en dépit de frais non récurrents inhérents à la mise en place des mesures de rationalisation. Dans cet environnement où la visibilité fait toujours défaut, nous maintiendrons un pilotage rigoureux de nos dépenses et de nos investissements au service d'une croissance dynamique, rentable et génératrice de cash conformément à notre feuille de route ACE. »

Activité dynamique dans un contexte de marché incertain illustrant la résilience du modèle

Détails du chiffre d'affaires

(millions €) S1 2022 S1 2023 Variation

23-22

(%) Chiffre d'affaires Internet France 245,9 262,8 +6,9% International 55,4 61,7 +11,3% Chiffre d'affaires Internet Total 301,3 324,4 +7,7% Autres revenus 4,1 6,9 +66,5% Chiffre d'affaires net 305,4 331,3 +8,5%

Comptes consolidés ayant fait l'objet d'une revue limitée

La croissance de +8,5% à 331,3 millions d'euros au 1er semestre 2023 est portée par les bonnes performances commerciales au premier trimestre et par le succès du site de ventes privées auprès des millenials, The Bradery, qui enregistre un niveau d'activité record au deuxième trimestre. À périmètre constant, hors The Bradery, la croissance s'établit à +2,4%. L'évolution de la tendance commerciale au deuxième trimestre s'inscrit dans la continuité du premier trimestre sur une base de comparaison plus normalisée et avec une stabilisation des facteurs macro-économiques.

Le segment de la Mode ressort en progression sur la période, soutenu notamment par les marques sportswear tandis que le segment de la Maison affiche un recul principalement lié à une normalisation de l'activité, suite à la forte dynamique soutenue par le confinement et la conjoncture post-covid.

La verticale Voyages et Loisirs voit son rythme de croissance se maintenir à un bon niveau, avec des ventes en progression de +18% malgré un ralentissement dû à la conjoncture et au renchérissement du prix des transports.

La Marketplace se distingue au cours de la période avec une GMV en hausse de près de 58%, bénéficiant pleinement de la politique de sélection des marques au service de la qualité et de la satisfaction client.

Le site Beauté privée profite sur la période du nouveau positionnement initié avec le lancement de la communauté Beauté privée, Le Club, qui réunit déjà près de 14 000 membres, et du lancement de live shopping. Fort de ces succès, le site stabilise ses ventes au deuxième trimestre et assoit le futur potentiel lié à sa nouvelle proposition de valeur qui devrait lui permettre de renouer avec la croissance.

SRP Services confirme le succès du Groupe dans l'accompagnement des marques à 360° et parvient à maintenir un chiffre d'affaires stable sur le semestre, malgré le fort impact de la réduction des budgets marketing des marques et des pressions tarifaires. SRP Media devrait bénéficier dès le second semestre de son partenariat avec Unlimitail, la joint-venture entre Publicis et Carrefour, au travers notamment de la solution d'adserving automatisée de pointe Citrus Ad lui permettant d'apporter de la valeur à son portefeuille de 500 marques partenaires. Ces perspectives prometteuses devraient soutenir la croissance de SRP média à partir du second semestre. Enfin, SRP Studios a poursuivi sa montée en puissance avec une croissance soutenue de près de +50% sur le premier semestre 2023.

À l'international, le chiffre d'affaires poursuit sa progression avec une croissance de +11,3% pour atteindre 61,7 millions d'euros, malgré de faibles investissements marketing. La part de l'International dans le chiffre d'affaires total s'élève à 19%.

Premiers effets positifs de la nouvelle stratégie commerciale

Le Groupe a continué sa stratégie de premiumisation pour capitaliser sur la qualité de son portefeuille de marques renommées en proposant des prix abordables, une offre particulièrement recherchée dans le contexte de pouvoir d'achat diminué. Dans cette optique, le Groupe continue à rationaliser le nombre de ses ventes et se désengage des marques les moins rentables.

Le Groupe maintient une part élevée des achats fermes et du drop shipping qui assurent les délais de livraisons les plus rapides. Ces deux modes de livraison représentent respectivement 37% et 32% contre 27% et 32% au H1 2022. Les ventes conditionnelles représentent 31%, maintenant ainsi l'équilibre entre les 3 canaux de distribution.

Le chiffre d'affaires des autres activités (notamment déstockage physique « wholesale » d'invendus ou de retour Internet) s'élève à 6,9 millions d'euros.

Indicateurs clés de performance illustrant la résilience du modèle et les effets positifs de la stratégie commerciale

S1 2022 S1 2023 Variation 23-22

en % Volume d'affaires (GMV) 431,9 497,7 15,2% Acheteurs cumulés* (en millions) 11,6 12,3 +6,2% Acheteurs** (en millions ) 1,9 1,9 0.5% dont acheteurs fidèles*** 1,6 1,6 -1,1% En % du nombre d'acheteurs total 84% 83% +136 pb Nombre de commandes (en millions) 5,4 5,3 -1,7% Chiffre d'affaires par acheteur (IFRS) 145,9 148.1 1,6% Nombre moyen de commandes par acheteur 2,8 2,8 -2,2% Taille du panier moyen 51,8 53,8 3,8%

NB : hors The Bradery et Beauté Privée

* L'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur la plateforme du Groupe depuis son lancement

** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année

*** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année et au moins une commande lors des années précédentes

La GMV atteint 497,7 millions d'euros au premier semestre 2023, soit environ 66 millions d'euros de plus qu'à la même période de l'année précédente.

L'acquisition de nouveaux membres et la conversion en nouveaux acheteurs se sont poursuivies au cours du premiers semestre 2023, avec une augmentation des acheteurs cumulés de +6,2% au S1 2023, portant leur nombre à près de 12,3 millions. Le nombre d'acheteurs sur la période reste stable à 1,9 million ainsi que le taux de clients fidèles qui représentent 83% des acheteurs.

En ligne avec la stratégie de premiumisation, le panier moyen se maintient à un niveau élevé à 53,8 €, une hausse de 2 € sur un an. Cette augmentation du panier moyen (+3,8 %) compense la légère baisse du nombre de commandes (-1,7%) conduisant ainsi à une augmentation du chiffre d'affaires par acheteur de +1,6%.

Le Groupe obtient de nouveau des taux record de satisfaction client pendant la période avec un NPS livré de 58% (+3 pts vs. 2022 et +4 pts vs. S1 2022).

Trajectoire de rentabilité conforme aux ambitions du Groupe : amélioration de l'EBITDA par rapport au S2 2022

Présentation simplifiée du compte de résultat jusqu'à l'EBITDA

(millions €) S1 2022 S1 2023 Variation

23 – 22 (%) Chiffre d'affaires net 305,4 331,3 8,5% Coût des ventes -186,0 -203,4 9,4% Marge brute 119,5 127,9 +7,1% Marge brute en % du CA 39,1% 38,6% -50 pb Marketing* -10,6 -10,6 -0,4% en % du CA 3,5% 3,2% -29 pb Logistique et traitement des commandes -73,9 -78,3 +6,0% en % du CA 24,2% 23,6% -56 pb Frais généraux et administratifs -31,6 -37,8 19,7% en % du CA 10,4% 11,4% +107 pb Total des charges opérationnelles courantes 116,2 126,7 +9,1% En % du CA 38,0% 38,2% +22 pb Résultat opérationnel courant 3,3 1,2 -64,3% EBITDA[1] 11,2 9,3 Dont France 11,1 10,7 Dont International 0,1 -1,4

Sur le premier semestre 2023, la marge brute s'établit à 127,9 millions d'euros en augmentation de 8,4 millions d'euros. Elle ressort à 38,6% du chiffre d'affaires contre 39,1% au premier semestre 2022 mais contre 35,6% au second semestre 2022, témoignant de la capacité de Showroomprivé à améliorer sa profitabilité, en préservant son pouvoir de négociation et en maîtrisant ses coûts des ventes en dépit de la forte volatilité de l'environnement actuel et des effets de l'inflation sur les coûts.

Les charges opérationnelles ressortent à hauteur de 38,2% du chiffre d'affaires contre 38,0% au premier semestre 2022, témoignant du succès de la politique de strict contrôle des coûts malgré l'augmentation de la masse salariale, notamment en raison de l'inflation. Leur bonne maîtrise s'inscrit de la manière suivante :

Baisse maîtrisée des dépenses marketing à 3,2% du chiffre d'affaires découlant de la politique de rationalisation et de la saisonnalité différente des investissements marketing cette année. Le lancement global d'une campagne de notoriété a ainsi été décalé à septembre prochain ;

découlant de la politique de rationalisation et de la saisonnalité différente des investissements marketing cette année. Le lancement global d'une campagne de notoriété a ainsi été décalé à septembre prochain ; Hausse des dépenses logistiques de 6,0% par rapport au S1 2022 en lien avec l'activité mais représentant 23,6% du chiffre d'affaires contre 24,2% l'an dernier sur la même période . Cette évolution est liée à l'integration de The Bradery qui se développe principalement en Dropshipping ainsi qu'aux prémices de la rationalisation du réseau logistique ;

. Cette évolution est liée à l'integration de The Bradery qui se développe principalement en Dropshipping ainsi qu'aux prémices de la rationalisation du réseau logistique Augmentation des frais généraux et administratifs à 11,4% du chiffre d'affaires sur la période, contre 10,4% au premier semestre 2022 due à des investissements réalisés dans le cadre du déploiement de la feuille de route ACE et dont les fruits devraient se matérialiser sur les semestres à venir.

Prenant en compte ces éléments, l'EBITDA ressort à 9,3 millions d'euros contre 11,2 millions d'euros au premier semestre 2022 et 8,3 millions d'euros au second semestre 2022. Les derniers semestres confirment ainsi la robustesse du modèle du Groupe et ont permis de poser les premiers jalons d'une trajectoire de rentabilité qui lui permettra d'atteindre ses ambitions financières.

En 2015 et 2016, Showroomprivé, comme d'autres acteurs du e-commerce, a fait l'objet d'une enquête sectorielle de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) concernant sa politique tarifaire. Cette enquête porte sur des faits anciens, remontant à une période allant de 2014 à 2016. Les deux parties ont souhaité transiger et ont donc signé un accord correspondant à une amende transactionnelle de 600 000 euros, ce qui a été communiqué par la DGCCRF le 11 juillet 2023. Depuis de nombreuses années, le Groupe a renforcé ses procédures de contrôle interne et de vérification des prix grâce à une équipe dédiée, afin d'assurer à ses membres une information juste sur les réductions annoncées. Cette amende transactionnelle avait été provisionnée lors des exercices précédents.

Présentation simplifiée du compte de résultat, du résultat opérationnel courant au résultat net

(millions €) S1 2022 S1 2023 Variation

S1 23- S1 22 (%) Résultat opérationnel courant 3,3 1,2 -64,3% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -4,1 n.a. Résultat opérationnel 2,9 -2,9 n.a. Frais financiers nets -0,4 -0,1 n.a. Résultat avant impôt 2,5 -3,1 n.a. Impôts sur les bénéfices -0,9 +0,3 n.a. Résultat net 1,6 -2,7 n.a.

*Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

Les autres produits et charges opérationnels de 4,1 millions d'euros sont composés de diverses charges non-courantes pour ?2,5 millions d'euros (charges exceptionnelles relatives à la rationalisation du réseau logistique, honoraires, etc.) et de -1,6 million d'euros liés aux coûts des paiements en actions.

Les frais financiers nets ressortent en diminution à - 0,1 million d'euros grâce à une gestion active de la trésorerie disponible compensant ainsi en partie le coût de la dette financière. Le Groupe constate par ailleurs une charge d'impôt positive de 0,3 million d'euros.

En conséquence, le résultat net du Groupe ressort à -2,8 millions d'euros au premier semestre 2023.

Présentation simplifié des éléments du tableau de flux reflétant la capacité à générer du cash et la maîtrise des investissements

(millions €) S1 2022 S1 2023 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -13,5 -1,8 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -11,0 -4,3 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -2,1 -2,7 Variation nette de la trésorerie -26,6 -8,9

Gestion agile des investissements

Au sein de cet environnement exigeant qui impose une gestion agile, notamment au niveau des stocks, les équipes de Showroomprivé ont poursuivi le déploiement des mesures adaptées :

accélération de la rotation des stocks par une politique tarifaire optimisée restant fidèle à l'ADN de prix bas du Groupe ;

utilisation d'un système de prix dynamique pour optimiser les rendements ;

adaptation de l'activité de nos dépôts logistiques pour compenser la hausse des ventes fermes et la baisse des ventes conditionnelles ;

augmentation des frais de livraison en ligne avec les pratiques de marché, tout en maintenant des tarifs compétitifs.

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -1,8 million au S1 2023 contre -13,5 millions d'euros au premier semestre 2022, soutenus par la croissance de l'activité et une variation normalisée du BFR négatif, conformément à la politique de gestion des stocks optimisée et aux conditions de paiement avec les fournisseurs, implémentées depuis le S2 2022.

Les flux liés aux investissements de développement s'élèvent à -4,3 millions d'euros sur la période, démontrant la capacité du Groupe à garder une pleine maitrise de ses investissements. Les flux ressortent en nette diminution par rapport au S1 2022 en raison de l'acquisition de The Bradery sur cette période.

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à -2,7 millions d'euros, contre -2,1 millions d'euros au S1 2022, comprenant 1,7 million d'euros de remboursement d'emprunts et de dettes locatives et 0,9 million d'euros d'intérêts financiers, en hausse en raison de l'augmentation des taux d'intérêts.

PERSPECTIVES & stratégie

Showroomprivé poursuit tel qu'annoncé son objectif de renforcement de son offre et de son profil de rentabilité en s'appuyant sur sa feuille de route ACE

Fort du dynamisme des ventes du premier semestre, le Groupe devrait bénéficier sur la seconde partie de l'année du succès continu de sa stratégie de premiumisation ainsi que de la forte croissance de The Bradery. Showroomprivé continuera à accélérer le développement des nouveaux relais de croissance, notamment l'International et la Marketplace.

Les mesures prises depuis la dernière année continueront à porter leurs fruits. SRP Media bénéficiera du vif dynamisme du nouveau partenariat avec la joint-venture Unlimitail. L'optimisation de notre réseau logistique permettra, quant à lui, de mieux amortir les frais fixes tandis que la politique stricte de négociation et de contrôle des coûts constituent des mesures à même d'améliorer la rentabilité de manière durable.

Bien que la visibilité demeure réduite, Showroomprivé va accélérer au cours du second semestre le déploiement de sa feuille de route ACE, qui vise à générer une croissance rentable et pérenne, en suivant 3 axes stratégiques forts (« Adapt, Consolidate & Expand"). Au cours du second semestre, des actions concrètes seront menées sur chacun des axes :

Adapter la proposition de valeur aux nouvelles attentes du marché en optimisant les actifs clés

Mise à profit de notre expertise et notre pouvoir de négociation pour acquérir les stocks de marques en procédure collective

Lancement d'une nouvelle campagne publicitaire ciblée pour accroître la notoriété de la marque partout en France et réengager notre base membre avec une approche plus roiste

Optimisation de notre marketing digital pour rendre le trafic plus qualifié et mise en œuvre d'une plus grande personnalisation pour activer notre base de membres actifs

Consolider et renforcer tous les leviers d'efficience opérationnelle pour viser davantage de rentabilité

Poursuite de la mise en œuvre de la rationalisation des centres logistiques

Renforcement du pouvoir de négociation en préservant la valeur offerte à nos clients et à nos partenaires

Maintien d'un contrôle strict sur les frais et charges d'exploitation

Etendre et diversifier le modèle de développement en capitalisant sur les relais de croissance attractifs capables de capter tout le potentiel lié à l'accélération de la pénétration du e-commerce

Déploiement de l'offre Unlimitail qui va dynamiser les revenus de SRP Media

Accroître la présence à l'International grâce à des investissements marketing ciblés

Enrichir l'offre de la Marketplace pour capitaliser davantage sur son succès

PRochaines informations

Résultats du 3ème trimestre 2023 le 19 octobre 2023

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2022 un volume d'affaires brut TTC[2] de près de 950 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 657 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 1 000 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

