Srp Groupe : SHOWROOMPRIVÉ ANNONCE LA NOMINATION DE SYLVIE CHAN-DIAZ AU COMITE EXECUTIF DU GROUPE, EN TANT QUE DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE ET DU CORPORATE DEVELOPMENT

Communiqué de presse

Saint-Denis, le 27 février 2023

SHOWROOMPRIVÉ ANNONCE LA NOMINATION DE SYLVIE CHAN-DIAZ AU COMITE EXECUTIF DU GROUPE, EN TANT QUE DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE ET DU CORPORATE DEVELOPMENT

Showroomprivé, acteur européen de la vente en ligne évènementielle, annonce l'entrée au Comité exécutif du Groupe de Sylvie Chan-Diaz, directrice de la stratégie et du corporate development.

Sylvie Chan-Diaz, 39 ans, a commencé sa carrière en banque d'affaires, avec huit années chez Lazard et Goldman Sachs, à Londres et à Paris. Elle a notamment accompagné des entreprises dans leurs projets de fusions acquisitions, de financement, d'introduction en bourse ou encore de restructuration. Elle rejoint Showroomprivé en 2020, après 3 ans au sein de Louvre Hotels Group ou elle était directrice M&A du Groupe.

Elle est titulaire d'une Maitrise des Sciences de Gestion de l'université Paris Dauphine et d'un MSc en Banking and International finance de la CASS Business School (désormais Bayes Business School).

David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Showroomprivé déclare : « Nous nous réjouissons d'accueillir Sylvie au sein du Comité exécutif du Groupe. Chez Showroomprivé, nous récompensons les parcours exemplaires ! Depuis deux ans, l'expertise de Sylvie a joué un rôle clé au service de la performance et du développement de notre Groupe, qui s'est illustré notamment par son pilotage de l'acquisition de The Bradery. Sa nomination exprime aussi notre volonté renforcée d'inscrire les relations actionnaires, qu'ils soient institutionnels comme individuels, au cœur de notre stratégie. Elle conforte également notre COMEX comme un véritable « collectif de direction », porté par une nouvelle génération et les talents qui seront essentiels à l'avenir de Showroomprivé. »

Sylvie Chan-Diaz, directrice de la stratégie et du corporate development déclare : « Je suis honorée et ravie de rejoindre le Comité exécutif de Showroomprivé, pour accompagner notre Groupe dans une nouvelle étape de croissance rentable. Au cours des prochains mois, nous allons continuer de renforcer notre performance et de saisir les nouvelles opportunités de développement de notre secteur.»

La nomination de Sylvie au Comité exécutif vient renforcer l'équipe de direction déjà composée de onze membres :

David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Showroomprivé

François de Castelnau, Directeur Général Délégué et Directeur Finance Groupe

Hakim Ben Makhlouf, Directeur Général Adjoint et Directeur des opérations

Stephan Ploujoux, Directeur Général Adjoint et Directeur commercial

Frédéric Delalé, Directeur des Systèmes d'Informations

Brian Beunet, Directeur du contenu et de SRP Studios

Elodie Richard, Directrice SRP Média

Anne Charlotte Neau-Juillard, Directrice des relations extérieures, de la RSE et de la communication

Adrien Piacitelli, Directeur des ressources humaines

Albert Prenaud, Directeur marketing

Olivia Moatty, Directrice juridique

A? PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC1 de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'informations : https://showroomprivegroup.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/showroomprive-com/

CONTACTS

NEWCAP – Relations Médias Finance

Nicolas Merigeau / Gaëlle Fromaigeat

+33 1 44 71 98 52 showroomprive@newcap.eu

THE ARCANE

Philémon Tassel

+33 7 85 85 24 93 showroom@the-arcane.com

SHOWROOMPRIVE

Anne Charlotte Neau-Juillard

+33 6 99 47 05 37 anne-charlotte.neau-juillard@showroomprive.net

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mpibacWclW2Um59uY8Zpapdmb2ZmlmnIZ5XGnJSZZsnGbGloxW+XbZaeZnBpnGZq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78714-cp-showroomprive-nomination-sylvie-chan_230222.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews