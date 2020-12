Programme Move Forward : Showroomprivé s'engage pour une consommation plus responsable

Afin d'éclairer le choix des consommatrices de plus en plus adeptes du « consommer mieux », Move Forward (nouvel onglet du site Showroomprive) a pour objectif de les aider à donner plus de sens à leurs achats et leur faire adopter une consommation plus soucieuse en termes d'impact. Des produits de beauté bio aux appareils reconditionnés, en passant par des aliments à base de matières premières biologiques : il dévoile un nouvel univers de consommation incluant des marques engagées, sous le sceau de la responsabilité.

Dévoilé le 20 novembre 2020 en présence de Cédric O, Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, le nouveau projet d'entreprise de Showroomprivé, intitulé Move Forward, est officiellement lancé. Faisant de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) un véritable moteur de croissance, il est dédié aux initiatives et aux produits écoresponsables.

solidaires. Ce nouvel onglet Move Forward nous permet de nous engager durablement vers plus de responsabilité et d'emmener avec nous nos consommateurs » ont déclaré Thierry Petit et David Dayan, cofondateurs et codirigeants de Showroomprivé.

Les valeurs et l'ADN de notre Groupe nous ont toujours conduit, depuis sa création, à mener des actions responsables et à nouer des partenariats

Grâce à son nouvel onglet Move Forward, Showroomprivé offre à ses consommatrices des produits et des initiatives plus responsables. Faisant écho aux engagements de ces dernières, cet espace original marque un tournant stratégique amorcé par Showroomprivé dans les domaines de l'environnement, de l'inclusion, et des droits des femmes.

Par cet espace malin et éditorialisé, Showroomprivé accompagne ses clientes vers un mode de vie plus responsable et y partage différents conseils ou initiatives sur le modèle du « fait maison ». L'occasion également de présenter des startups engagées et écoresponsables, représentatives de ce qui se fera de mieux demain et à l'image de ce que fait Showroomprivé depuis plusieurs années via son incubateur Look Forward. Afin de les valoriser ainsi que leurs initiatives pour le « consommer mieux », Showroomprivé lance

un podcast « L'herbe est plus verte ici » (disponible sur Spotify) ainsi qu'un cycle d'interviews, en partenariat

avec le média Brut, donnant la parole à ces entrepreneurs ambitieux et ancrés dans leur temps.

Une démarche solidaire sur le long terme

Pour concrétiser ses engagements, Showroomprivé dévoile différentes initiatives solidaires - en cours ou tout juste passées - représentatives de ce tournant stratégique et à retrouver sur l'onglet Move Forward. Zoom sur trois d'entre elles :

La Best Week

En réaction à la Black Week, Showroomprivé a lancé, du 23 au 30 novembre 2020, la Best Week : une semaine engagée et caritative. Initiative originale faisant rimer « shopping » et « solidarité », elle donnait la possibilité aux clients de soutenir trois associations, symboles des trois principaux piliers du Groupe, et auprès desquelles l'entreprise est engagée sur la durée :

Plastic Odyssey, association de lutte contre la pollution plastique en mer ;

Emmaüs Solidarité, en faveur de l'inclusion par le logement en Île-de-France ;

Île-de-France ; FIT, Une femme un toit, lieu d'accueil et d'orientation pour les jeunes femmes victimes de violences. La Best Week de Showroomprivé s'est clôturée par un don de 20 000€ auprès de chaque association.

#Total Local

Afin de soutenir le commerce local très touché dans la période actuelle, Showroomprivé s'engage jusqu'à janvier 2021 et lance #Totallocal : une mise en lumière solidaire de talents régionaux. Toutes les deux semaines, le site interroge et implique ses membres, ses salariés et des influenceurs locaux afin de

sélectionner dix commerces / créateurs / artisans / marques coups de cœur par région. L'objectif : leur donner

une visibilité via ses différentes plateformes (onglet Move Forward, newsletter, réseaux sociaux…) afin de les soutenir et les accompagner dans la suite de leur aventure de marque.

Un présent engagé allant vers un futur prometteur

Inclusif et soucieux de rendre le site plus accessible à tous, Showroomprivé s'associe à la start-up Facil'iti afin d'adapter son affichage aux besoins spécifiques de l'internaute en personnalisant instantanément le

design du site web. Prochainement, le Groupe lancera également sa propre marketplace en partenariat avec la startup Mirakl pour accompagner les enseignes dans une optique de logistique optimisée et plus responsable.

Plus qu'une promesse, le programme Move Forward est un projet d'avenir structurant pour l'entreprise, impliquant ses consommatrices et faisant de Showroomprivé un acteur Tech engagé et responsable en ligne avec son temps.

A propos de Showroomprive :

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché́ Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 un volume d'affaires internet brut TTC de plus de 822 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.