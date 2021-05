SRP Groupe S A : Mondial Relay et Showroomprivé s'engagent aux côtés du mouvement citoyen Bouge Ton Coq

COMMUNIQUE DE PRESSE Mai 2021 Mondial Relay et Showroomprivé s'engagent aux côtés du mouvement citoyen et solidaire "Bouge ton coQ !" Objectif : participer à l'ouverture de 2 000 épiceries associatives dans les villages de France Aujourd'hui, dans l'hexagone, plus d'une commune sur deux n'a plus aucun commerce. Cette "tendance" s'est malheureusement accentuée avec les effets de la Covid-19.Convaincus qu'une mobilisation générale des e-commerçantset à fortiori des enseignes françaises est nécessaire, Mondial Relay, leader de la livraison des particuliers en Point Relais®, et Showroomprivé, acteur majeur de la vente événementielle en ligne, s'allient à « Bouge ton coQ ! », un mouvement citoyen et solidaire, lancé pour soutenir toutes les associations qui créent du lien et redonnent vie à nos villages. L'objectif de ce partenariat : désenclaver les zones rurales et permettre l'ouverture de 2 000 nouvelles épiceries participatives. A l'occasion des French Days, qui débuteront le 27 mai prochain et en soutien aux commerçants français, les trois acteurs s'engagent sur cette opération nationale qui s'inscrira dans la durée, pour recréer du lien social et proposer leurs offres au cœur des villages français. Valoriser la ruralité et réinstaller des commerces de proximité Aujourd'hui, 60 à 80% des villages de moins de 3 500 habitants n'ont plus un seul commerce ; un constat qui a interpellé et fait réagir les 3 partenaires ! Bouge ton coQ ! est un opérateur de solutions qui œuvre à la revitalisation des villages ruraux français. Son approche consiste à identifier une solution ayant fait ses preuves (simplicité, efficacité, pérennité, impact…) en local pour la faire grandir en la passant à l'échelle nationale afin de d'améliorer son impact auprès d'un maximum de bénéficiaires. C'est dans cette dynamique que les épiceries associatives « Mon Epi » ont été sélectionnées. En effet, leur modèle permet de proposer 75% de produits provenant de "petits-producteurs" situés à moins de 15km de chaque épicerie, à des prix de 15 à 30% moins chers qu'ailleurs puisque la marge distributeur est supprimée (pas de salarié !). Une somme unique de 2 000€ d'amorçage est nécessaire pour ouvrir une épicerie et l'ambition de 2 000 épiceries nécessite 4M€ de financement. A date, et après seulement 4 mois, 50 épiceries rurales sont déjà actives et 45 sont en cours de création, alors qu'une centaine de villages ont manifesté leur souhait de se lancer à leur tour. Conscientes du rôle qu'elles ont à jouer dans la vie locale et commerciale des villages, Mondial Relay et Showroomprivé s'associent à ce mouvement, pour atteindre cet objectif d'ouverture de nouvelles épiceries participatives. C'est notamment grâce à son partenaire Showroomprivé, que Mondial Relay s'est rapproché de « Bouge ton coQ ! », séduit par les valeurs de solidarité et de soutien que promeut l'association, des valeurs par ailleurs partagées par le leader de la livraison des particuliers en Point Relais®. En effet, les deux enseignes françaises ont une ambition commune : permettre à chacun un accès à l'e-commerce et à son offre aussi diversifiée qu'avantageuse. Au travers de leur soutien destiné à l'ouverture de ces épiceries d'un nouveau genre, les 2 entreprises vont encore plus loin et apportent une aide significative aux petits commerces durement touchés par le contexte sanitaire.

Ensemble, Mondial Relay et Showroomprivé soutiennent financièrement le mouvement à hauteur de 60 000€ pour permettre l'ouverture de 30 nouvelles épiceries sur le territoire français. Un mécénat inédit pour les oubliés de nos villages ! En sus d'un soutien financier important, Showroomprivé offre une très belle visibilité au projet Bouge ton coQ ! » auprès de ses membres via des appels aux dons relayés sur le site et l'application (plus de 2M de visiteurs uniques par jour). Il en est de même pour Mondial Relay qui va mettre un coup de projecteur sur cette opération à travers son site internet et ses réseaux sociaux ! L'épicerie participative redonne du souffle aux villages français 25 kilomètres aller/retour, c'est la distance moyenne que doivent parcourir les habitants des 20 000 villages français pour trouver des produits de première nécessité. Pour pallier à cette problématique, « Bouge ton coQ ! » soutient la solution d'épicerie participative. Cette solution aux nombreux avantages affiche un fonctionnement solidaire et simple : les membres, tous bénévoles, y travaillent 2 heures par mois pour assurer une permanence. Le choix des produits mis en vente se compose de 75% de produits issus des circuits courts et de références éco-responsables. Plus qu'un lieu de vente, l'épicerie participative est un véritable lieu de vie qui contribue activement au lien social au sein du village. En participant au lancement de 2 000 épiceries, « Bouge ton coQ ! » facilite le quotidien de 100 000 familles dans 2 000 villages. Ce ne sont pas loin de 400 000 consommateurs qui réduiront ainsi de plus de 85% leurs émissions de CO2 pour faire leurs achats de première nécessité. Ils passeront dès la première année pour 60 millions d'euros nets de commandes à plus de 2 000 petits producteurs locaux en circuit-court et offriront au moins 2,4 millions d'heures de bénévolat chaque année, au service du lien social dans les villages. « Le village est l'unité de base de la société. L'immense majorité n'a plus un seul commerce ouvert ! Il est urgent de réouvrir des épiceries dans ces villages car elles sont le lieu du lien social entre voisins, elles sont vitales pour les petits producteurs locaux, pour les personnes âgées, pour l'environnement... L'ambition d'en ouvrir 2 000 nouvelles, menée par « Bouge ton coQ ! », ne peut voir le jour qu'ensemble : citoyens, entreprises et pouvoirs publics. Les acteurs du e-commerce ont clairement un rôle à jouer pour désenclaver ces petites communes oubliées, notamment en travaillant sur le dernier km ! Nous sommes très heureux que Showroomprivé et Mondial Relay rejoignent notre mouvement pour ces villages. Nul doute qu'ils soient les pionniers d'une longue série. » Emmanuel Brochot, co-fondateur de « Bouge ton coQ ! » Tous acteurs : une opération ouverte aux consommateurs ! Au-delà de favoriser l'ouverture de nouvelles épiceries, la campagne mise en place vise à soutenir et à apporter du trafic dans les commerces, notamment grâce à une offre de Mondial Relay : la livraison gratuite dans les Point Relais® nommée « épiceries rurales associatives ». Et les français peuvent tous devenir acteurs du lien social, soit en devenant bénévoles dans une des 70 épiceries "Mon

Epi" déjà ouvertes, soit en faisant un don (défiscalisé) sur « Bouge ton coQ ! » (https://www.bougetoncoq.fr/mondial-relay-showroomprive/). Il est également possible de proposer l'ouverture d'une nouvelle épicerie solidaire intégrant le service Point Relais® pour recevoir et expédier des colis. Les habitants pourront alors commander des produits introuvables dans leur secteur. Proche de son réseau de commerçants comme de ses consommateurs, Mondial Relay se mobilise depuis plus de 20 ans dans une démarche globale de solidarité pour lutter contre l'extinction des petits commerces de proximité et proposer une solution de livraison plus vertueuse. Avec notre réseau de Points Relais®, nous contribuons depuis toujours à favoriser le lien social entre les commerçants de proximité et les français. Outre les bénéfices que le service peut représenter pour le commerçant, il contribue en effet également et surtout au maintien du lien social. De nombreux consommateurs ont même noué une relation de proximité avec leur Point Relais® privilégié ! Avec notre partenaire Showroomprivé et avec

Bouge ton coQ ! », nous souhaitions aller plus loin dans cette dynamique et participer pleinement à la redynamisation des zones rurales. » Antoine Pottiez, PDG de Mondial Relay Quant à Showroomprivé, elle renforce son action solidaire et responsable en 2020 avec le développement de son programme Move Forward et son engagement aux côtés du mouvement Bouge ton coQ ! ». L'enseigne participe de multiples façons au désenclavement des zones rurales. Les premières actions menées fin 2020 donnaient le ton de ce virage via le dispositif TOTAL LOCAL en soutien aux petits commerces, tout comme l'appel aux dons lancé il y a plusieurs semaines auprès de ses 2 millions de membres : https://www.showroomprive.com/move-forward/epiceries-de-village--la-renaissance

Chez Showroomprivé, nous avons toujours eu à c œ ur de promouvoir l'inclusion au sein des territoires. Nous mettons un point d'honneur à participer au dynamisme des acteurs locaux mais aussi au soutien envers les petites marques et les initiatives locales. Nous avons notamment mené, de fin octobre 2020 à mi-mars 2021, une opération solidaire « Total Local » pour soutenir les commerçants locaux des différentes régions de France.

Dans cette optique, nous nous sommes associés fin 2020 au mouvement Bouge ton coQ ! » pour agir dans le désenclavement des villages et aider à la réinstallation des commerces. Une action forte et solidaire qui vient s'inscrire dans notre programme Move Forward. »

Thierry Petit, Co-fondateur et Co-CEO de Showroomprivé.com propos de Mondial Relay - https://www.avis-verifies.com/avis-clients/mondialrelay.fr Mondial Relay, filiale d'HFH, est leader de la distribution de colis en Points Relais® BtoC et CtoC en France et en Europe, avec plus de 80 000 e-commerçants, dont plusieurs classés dans le TOP 15 des sites e-commerce comme Vinted.com, Leboncoin.fr, Amazon.fr, Showroomprive.com, Decathlon.fr, Cdiscount.com, eBay.fr, Auchan.fr, Leroymerlin.fr, Nespresso.com, Veepee.com… Renforcée par son engagement dans sa politique de Responsabilité Sociale et Environnementale, Mondial Relay répond aux attentes des consommateurs. Spécialiste de la livraison aux particuliers, l'entreprise propose une offre de solutions de distribution de colis de toute dimension et de tout poids en Points Relais®, en Drive et à domicile en Europe. En France, l'enseigne s'appuie sur un réseau de 11 000 Point Relais® (marque déposée par Mondial Relay). Avec plus de 1 200 collaborateurs, une présence dans 15 pays européens actifs (58 000 Points Relais® en Europe), une dynamique d'innovations omniprésente, Mondial Relay a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 454 millions € Contact presse Mondial Relay Agence Oxygen - Salomé Chattel & Sidonie Legrand - 06 46 39 58 85 / mondialrelay@oxygen-rp.com A propos de Showroomprivé.com Showroomprive.com est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2020 un volume d'affaires internet brut TTC de plus de 962 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 697,5 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes. Pour plus d'information : https://www.showroomprivegroup.com/ Contact presse Showroomprivé Priscilla Le Minter - 06 07 45 56 50 / priscilla.leminter@showroomprive.net