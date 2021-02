Showroomprive.com

ACTIVITÉ RECORD EN 2020 - RÉVISION à la hausse de L'ATTERRISSAGE d'EBITDA 2020 Chiffre d'affaires 2020 de pres de 700 M? VS 616 M? en 2019 SHOWROOMPRIVÉ relève SON estimation d'EBITDA[1] 2020 À UN NIVEAU supérieur à 40 M?

La Plaine Saint Denis, le 8 février 2021 - Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, annonce avoir réalisé un très bon 4ème trimestre 2020, confirmant ainsi l'excellente dynamique dans laquelle est engagé le Groupe depuis le début du 2ème trimestre 2020. La croissance du chiffre d'affaires au 4ème trimestre ressort à plus de 23 %, au-dessus des attentes du Groupe. Cette excellente performance porte le chiffre d'affaires annuel du Groupe à près de 700 M?, à comparer à 616 M? en 2019, soit le niveau d'activité le plus élevé de l'histoire du Groupe. Showroomprivé a su tirer parti de l'évolution favorable du e-commerce et récolte les fruits de ses actions qui ont notamment permis d'accroître l'attractivité de son offre avec l'arrivée de nouvelles marques de référence, en particulier sur les segments Mode, Maison et Beauté. Le succès de campagnes de publicité ciblées a également permis d'attirer de nombreux nouveaux acheteurs et de renforcer la base d'acheteurs fidèles, moteur de la croissance du Groupe. La plus grande sélectivité et l'évolution du modèle d'achat (notamment vers le dropshipment) ont également un effet vertueux au niveau de la gestion de stocks. Cette amélioration associée à l'effet de levier de la croissance et aux pleins effets du plan de performance 2018-2020 (optimisation des process, rationalisation logistique, réduction des coûts) permet au Groupe de revoir à la hausse son niveau d'EBITDA qui est désormais estimé à plus de 40 millions d'euros, au lieu de plus de 30 M? précédemment. Showroomprivé a démarré ainsi l'exercice 2021 avec des fondamentaux considérablement renforcés et entend poursuivre sa trajectoire dynamique et créatrice de valeur dans un contexte favorable, la crise sanitaire ayant accélérée la progression durable des achats en e-commerce (41,6 millions de Français ont acheté en ligne en 2020, en progression de 1,5 million en un an)[2]. SRP publiera ses résultats annuels 2020 le 11 mars 2021. calendrier de communication FINANCIÈRE 2021 Toutes les communications auront lieu après bourse Résultats annuels 2020 : 11 mars 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : 28 avril 2021 Assemblée Générale : 28 juin 2021 Résultats semestriels 2021 : 29 juillet 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 : 21 octobre 2021 DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. À propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 un volume d'affaires internet brut TTC de plus de 822 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes. Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com Contacts Showroomprivé ACTUS finance & communication Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net showroomprive@actus.fr +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Manon Clairet, Relations Presse priscilla.leminter@showroomprive.net mclairet@actus.fr +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 73 [1] L'EBITDA, selon la définition utilisée par la Société, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles ; les coûts des paiements en actions, qui comprennent la charge résultant de l'étalement de la juste valeur des actions gratuites et options de souscription d'actions attribuées au personnel ; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt de l'année [2] https://www.lsa-conso.fr/bilan-fevad-2020-une-annee-de-rupture-pour-l-e-commerce,372143 Fichier PDF dépôt réglementaire



