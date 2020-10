Showroomprive.com: Forte croissance au 3ème trimestre (+30%)

Showroomprive.com

28-Oct-2020

forte croissance au 3Ème trimestre (+30%)

Evolution rÉussie de notre business model dans un environnement favorable a L'e-COMMERCE Confirmation DE L'AMELIORATION DE l'ebitda - situation financiÈre assainie Avec une trÉsorerie brute supÉrieurE ? 100 m? La Plaine Saint Denis, le 28 octobre 2020 - Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, publie ce jour son chiffre d'affaire du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l'année, arrêté au 30 septembre 2020. Très bonne dynamique de croissance au 3ème trimestre : +30% (+31% sur les ventes internet) Confirmation du succès de nos actions stratégiques : une offre plus diversifiée et plus attractive, avec de nouvelles marques partenaires de référence ;

Une base de clientèle fidèle qui continue de se développer dans un contexte plus favorable pour l'e-commerce depuis la crise sanitaire Covid-19 ;

Bonne performance des ventes Internet Mode, Maison et Beauté qui compense largement le recul conjoncturel des ventes billetterie/voyages ;

Performance amplifiée par un effet de rattrapage ce trimestre de 9,9 M? de chiffre d'affaires de commandes enregistrées au T2 (livraisons décalées par le contexte sanitaire). Un chiffre d'affaires 9 mois en croissance de 8,8% dont +9,0% sur les activités internet Poursuite de la trajectoire de croissance après un deuxième trimestre en croissance de 19,3%. Une trajectoire vertueuse confirmée sur le second semestre 2020 : EBITDA[1] 2020 estimé proche de 20 M? Croissance maitrisée avec une sélectivité accrue des offres, sur la base de leur niveau de rentabilité

Optimisation et maîtrise des charges opérationnelles (marketing, logistique) dans le cadre de la finalisation

du Plan Performance ;

EBITDA 2020 estimé proche de 20 M?. Une situation financière assainie et solide Structure du capital assainie, recapitalisée notamment grâce au succès de l'augmentation de capital avec une sursouscription de 188% ;

Trésorerie brute disponible : ?112 M? renforcée par les fruits de l'augmentation de capital et l'activité du 3 ème trimestre - Endettement net réduit à 8 M? au 30 septembre 2020. Commentant ce chiffre d'affaires, Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé ont déclaré : « La bonne performance réalisée au 3ème trimestre confirme et amplifie le rebond de notre activité visible depuis le début du 2ème trimestre. Nous récoltons les fruits de l'intense travail mené par nos équipes et le management depuis 18 mois dans le cadre du plan Performance 2018-2020. Grâce à une offre qualitative enrichie par l'arrivée de nouvelles marques, nous répondons aux attentes de notre base d'acheteurs fidèles et nous attirons de nouveaux clients dans un contexte favorable pour les ventes en ligne. Fort de cette tendance, nous sommes confiants sur la poursuite de l'amélioration de notre rentabilité opérationnelle. Notre EBITDA au second semestre devrait ainsi être supérieur à celui du premier semestre et nous estimons être en mesure de terminer l'année 2020 avec un EBITDA proche de 20 M?. Avec le renforcement de nos fonds propres réalisé en juillet et la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires, nous disposons d'une structure financière solide et pérenne, illustrée par une position de trésorerie élevée. Avec des indicateurs bien orientés, Showroomprivé dispose de tous les atouts pour écrire progressivement une nouvelle page vertueuse de son histoire et renforcer sa place parmi les marques phares de l'e-commerce français. Cette ambition, nous la partageons avec tous nos collaborateurs. » chiffre d'affaires T3 et 9 mois 2020

Analyse du chiffre d'affaires T3 2019 T3 2020 % Croissance Chiffre d'affaires net (millions ?) 125,0 161,9 +29,6% Chiffre d'affaires internet total[2] 121,9 160,0 +31,2% Chiffre d'affaires autres revenus[3] 3,0 2,0 -34.8% 9 mois 2019 9 mois 2020 Chiffre d'affaires net (millions ?) 427,0 464,7 +8,8% Chiffre d'affaires internet total 420,3 458,1 +9,0% Chiffre d'affaires autres revenus 6,7 6,5 -2,4% Activité du 3ème trimestre en forte croissance Le chiffre d'affaires net du Groupe ressort en forte croissance de +29,6% à 161,9 millions d'euros au troisième trimestre 2020. Le chiffre d'affaires internet ressort en croissance supérieure de +31,2%, à 160,0 millions d'euros. Cette performance s'inscrit dans la continuité du rebond enregistré au deuxième trimestre (+19,3%) et confirme la nouvelle dynamique de croissance de l'activité dans un contexte favorable pour l'e-commerce en particulier depuis le début de la crise sanitaire. Le Groupe recueille notamment les fruits de ses actions visant à renforcer l'attractivité de son offre, sous l'égide d'une équipe commerciale renouvelée. Le Groupe propose une offre plus diversifiée et plus qualitative, illustrée par l'arrivée de nouvelles marques de référence, en particulier sur les segments Mode, Maison (Décoration d'intérieur et Electroménager) et Beauté qui ont fortement tiré la croissance. La performance trimestrielle est d'autant plus remarquable que le segment billetterie/voyage reste encore logiquement impacté par les effets de la crise sanitaire actuelle. La progression du chiffre d'affaires au 3ème trimestre a été accentuée par un décalage de reconnaissance de chiffre d'affaires du deuxième trimestre vers le troisième trimestre, de l'ordre de 9,9 millions d'euros, du fait de circuits logistiques ralentis dans la période de sortie de confinement. Le chiffre d'affaires des autres activités (déstockage physique d'invendus ou de retour internet), s'élève à 2,0 millions d'euros. L'évolution de cette ligne de revenus, non stratégique et peu rémunératrice, sera toujours variable d'un trimestre à l'autre car elle dépend notamment des opérations ponctuelles de déstockage lancées par le Groupe sur le marché physique. Elles avaient été importantes sur le T3 et surtout sur le T4 en 2019. Confirmation de la trajectoire de croissance enregistrée depuis le début de l'exercice L'accélération de la croissance au 3ème trimestre permet au Groupe d'atteindre un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année de 464,7 millions d'euros et de renouer avec une croissance significative de 8,8% sur cette même période (+9.0% sur les activités internet). Cette performance a une nouvelle fois été tirée par la base d'acheteurs fidèles du Groupe, qui représente 80% des ventes depuis janvier 2020 et l'augmentation du panier moyen qui valide la stratégie commerciale du Groupe.

Analyse des indicateurs clés de performance (Hors Beautéprivée) 9 mois 2019 9 mois 2020 Variation Acheteurs cumulés* (en millions) 9,5 10,3 +8,0% Acheteurs** (en millions) 2,6 2,6 - dont acheteurs fidèles*** 2.1 2.1 -0.7% En % du nombre d'acheteurs total 80% 80% - Nombre de commandes (en millions) 9,5 9,4 -1,1% Chiffre d'affaires par acheteur (IFRS) 147,8 158,8 +7,5% Nombre moyen de commandes par acheteur 3,6 3,6 -1,0% Taille du panier moyen (?) 40,7 44,2 +8,6% * L'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur la plateforme du Groupe depuis son lancement ** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année *** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année et au moins une commande lors des années précédentes La plus grande sélectivité de l'offre initiée en 2019, puis son enrichissement progressif avec de nouvelles marques partenaires premium entraine une hausse du panier moyen d'environ 3,5 ? sur les 9 premiers mois de l'année. Celui-ci s'élève à 44,2 ?, faisant ainsi passer le chiffre d'affaires par acheteur de 147,8 ? à 158,8 ? sur la période. Si le nombre d'acheteurs et de commandes par acheteurs est globalement stable sur 9 mois, la dynamique est positive trimestre après trimestre. Les indicateurs s'améliorent progressivement avec notamment une augmentation du nombre de commandes de 7% et de 6% d'acheteurs sur le seul troisième trimestre, compensant les effets négatifs du 1er trimestre. Avec une augmentation depuis le 1er janvier 2020 de 0,5 million d'acheteurs cumulés dont environ 170 000 au 3ème trimestre, le Groupe confirme sa capacité à attirer et à convertir de nouveaux clients tout en maintenant une gestion rigoureuse des investissements marketing. Le contexte publicitaire durant la période de confinement et durant les premiers mois du déconfinement a permis également au Groupe de saisir des opportunités de visibilité à coût compétitif. Une situation financière assainie - une trésorerie largement excédentaire Le Groupe a finalisé au 3ème trimestre, la dernière étape de la mise en ?uvre des opérations de refinancement, en réalisant avec succès une augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros. Le renforcement des capitaux propres et les nouvelles lignes de financement sécurisent sur le long terme la situation financière du groupe tout en lui donnant les moyens de poursuivre activement son développement. Le Groupe dispose ainsi au 30 septembre 2020 d'une trésorerie disponible de plus de 112,4 millions d'euros, renforcée par la génération de cash de ce trimestre. Compte tenu d'une dette financière brute de 120,8 millions d'euros, l'endettement financier net s'établit à 8,4 millions d'euros au 30 septembre 2020. Perspectives dans un contexte de crise sanitaire Le niveau élevé de l'activité couplé à une plus grande sélectivité de l'offre et à une organisation des process plus efficiente, permet au Groupe de confirmer sa trajectoire d'amélioration progressive de ses résultats. Le Groupe devrait ainsi réaliser un EBITDA au second semestre supérieur à celui du premier semestre, pour un atterrissage d'EBITDA 2020 proche de 20 millions d'euros. Le Groupe poursuivra de plus au cours des prochains trimestres ses actions qui visent à améliorer ses performances opérationnelles. Cette tendance permet également d'élargir progressivement et maintenir ses relations avec les grandes marques, notamment dans les activités internet. Le Groupe devrait bénéficier également d'un relais de croissance si les activités Billetterie et Voyage venaient à tirer parti d'un contexte plus favorable. Sur le plan des OPEX les actions d'optimisation vont se poursuivre. L'accent portera sur la poursuite de la rationalisation de la logistique et la gestion du stock, et la montée en puissance de son nouvel entrepôt logistique. Le Groupe continuera par ailleurs de s'appuyer sur une puissante base de 22 millions de membres et se prépare à l'ajout de nouveaux services sur sa plateforme commerciale pour la valoriser et encore mieux répondre aux attentes de ses clients. Le Groupe entend notamment accélérer le développement de ses relais de croissance tels que SRP Media avec de nouvelles offres Data ou des offres dématérialisées, par la mise en place de nouvelles ressources techniques et humaines et le développement de SRP Studios. Retrouvez nous sur notre nouveau site corporate : showroomprivegroup.com DECLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. Prochaines informations Résultats 2020: mars 2021 À propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 un volume d'affaires internet brut TTC de plus de 822 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes. Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com Contacts Showroomprivé ACTUS finance & communication Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs investor.relations@showroomprive.net showroomprive@actus.fr +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Manon Clairet, Relations Presse priscilla.leminter@showroomprive.net mclairet@actus.fr +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 73 [1] L'EBITDA, selon la définition utilisée par la Société, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles ; les coûts des paiements en actions, qui comprennent la charge résultant de l'étalement de la juste valeur des actions gratuites et options de souscription d'actions attribuées au personnel ; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt de l'année [2] Dorénavant, l'ensemble de l'activité de déstockage physique sera comptabilisé dans les autres revenus. L'impact de ce reclassement vers les autres revenus a été de 537 k? au T3 2020 et 2 924 k? sur les 9 premiers mois de l'année 2020. [3] Les autres revenus sont dorénavant constitués de l'ensemble des activités de déstockage physique, aussi bien issues du traitement des retours que de l'écoulement des reliquats de stocks et des activités de SRP Studios. Fichier PDF dépôt réglementaire



