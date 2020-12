Showroomprive.com

poursuite de la DYNAMiQUE D'ACTIVITÉ depuis le DÉBUT du 4ème trimestre - RÉVISION à la hausse de l'OBJECTIF d'EBITDA 2020 SHOWROOMPRIVÉ relève SON estimation d'EBITDA[1] 2020 À UN NIVEAU SUPÉRIEUR À 30 M?

La Plaine Saint Denis, le 16 décembre 2020 - Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, réalise une très bonne fin d'exercice, dans la continuité de la dynamique enregistrée lors des deux trimestres précédents et en conséquence, relève son objectif d'EBITDA 2020 précédemment annoncé. Lors de ce 4ème trimestre, traditionnellement le plus élevé de l'année, les ventes bénéficient, dans un contexte favorable à l'e-commerce, des grands temps forts commerciaux d'avant Noël. Elles ont été renforcées par le succès de campagnes de publicités menées depuis le 2ème trimestre 2020 visant à repositionner la marque et qui ont permis d'attirer de nombreux nouveaux acheteurs et de consolider la base d'acheteurs fidèles. Cette attractivité s'est également renforcée d'une offre enrichie de nouvelles marques premium, fruit du travail intense mené par les équipes commerciales. Ainsi, depuis le début de 2020, près de 3000 marques partenaires ont fait confiance au Groupe, soit une croissance de plus de 30% par rapport à 2019 avec un très fort taux de rétention. Cette très bonne dynamique de l'activité, supérieure aux ambitions du groupe précédemment annoncées, a un effet mécanique vertueux sur la rentabilité. Le Groupe revoit ainsi à la hausse son objectif d'EBITDA 2020 et estime à présent qu'il devrait être supérieur à 30 M? alors qu'il était précédemment attendu à un montant proche de 20 M?. Cette performance est le résultat de l'environnement favorable à l'e-commerce lié à la crise sanitaire ainsi que les fruits du Plan de Performance 2018-2020 mis en place pour optimiser toutes les fonctions clés de l'entreprise : plus grande sélectivité au niveau de l'offre, rationalisation de la logistique et développement du drop-shipping, contrôle des dépenses opérationnelles et marketing. Après la mise en ?uvre du refinancement de la Société, du renforcement de ses fonds propres et l'amélioration très significative de ses résultats opérationnels, le Groupe aborde le début de l'exercice 2021 avec dynamisme. Le Groupe publiera ses résultats annuels en mars 2021. Prochaine information Résultats 2020 : mars 2021 DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. À propos de showroomprive.com Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 un volume d'affaires internet brut TTC de plus de 822 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 616 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes. 