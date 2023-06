SRT Marine Systems plc est un fournisseur de systèmes intégrés de surveillance et de contrôle du domaine maritime et des côtes pour les gardes-côtes nationaux et les autorités de pêche. La société fournit des solutions MDA pour des applications destinées aux navires (AIS), aux ports (VTS), aux agences environnementales, aux pêcheries (VMS) et aux gardes-côtes (MDM), qui permettent d'améliorer le contrôle, la surveillance, la sécurité et la sûreté. Ses solutions intègrent de multiples technologies, des analyses avancées, des systèmes d'affichage numérique, la logistique et le commandement et le contrôle afin d'améliorer la surveillance, la sécurité, la sûreté et la gestion maritimes pour les autorités nationales telles que les garde-côtes et les autorités de la pêche. Les applications de la société comprennent la surveillance et la sécurité des eaux côtières et territoriales, la surveillance et la gestion des pêcheries, la détection des activités illégales, non autorisées et non réglementées (INN), la recherche et le sauvetage, la gestion des voies navigables et la surveillance de l'environnement aquatique, ainsi que les propriétaires de bateaux de plaisance et de bateaux commerciaux.

Secteur Communications et réseautage