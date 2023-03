SRT Marine Systems prévoit de tripler son chiffre d'affaires pour atteindre 30 millions de GBP

(Alliance News) - SRT Marine Systems PLC a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les revenus de 2022 augmentent, mais qu'ils resteraient inférieurs aux attentes.

Le fournisseur écossais de systèmes et de technologies de sensibilisation au domaine maritime a déclaré qu'il s'attendait à ce que la perte avant impôts pour l'année se terminant le 31 mars se réduise à 1,0 million de livres sterling, contre 6,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements devrait quant à lui s'élever à 2,5 millions de livres sterling.

En outre, SRT a déclaré qu'elle prévoyait une augmentation des recettes à 30,0 millions de livres sterling pour l'exercice 2023, contre 8,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2022. Cependant, la société a déclaré que ce résultat est inférieur aux attentes du marché pour l'année en cours, en raison d'un retard dans l'achèvement du projet.

SRT a également annoncé avoir signé en début de semaine une lettre d'intention pour un nouveau projet de garde-côtes, d'une valeur de 145 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise a déclaré qu'elle continuait à développer une réserve de nouveaux projets potentiels, avec des discussions en cours d'une valeur d'environ 1,4 milliard de livres sterling. Néanmoins, SRT a noté que plusieurs projets sont encore à un stade précoce et que leur développement pourrait prendre "plusieurs années", et se concentre donc sur un sous-ensemble validé d'une valeur d'environ 535 millions de livres sterling.

Le directeur général, Simon Tucker, a déclaré : "La lettre d'intention de 145 millions de livres sterling signée en début de semaine est une étape importante pour SRT. Non seulement parce qu'il s'agit d'un projet important en soi, mais aussi parce qu'il ajoute un autre client des garde-côtes qui a une stratégie active à long terme pour passer à un modèle opérationnel axé sur le renseignement et qui a donc un plan actif pour développer ses capacités indépendantes de surveillance maritime et de renseignement ; et donc de futurs contrats de suivi."

Les actions ont augmenté de 11 % à 42,01 pence à Londres mardi après-midi.

