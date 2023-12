SRU Steels Limited a annoncé que M. Apoorv Agwarwal (DIN : 02763242), a présenté sa démission en tant que directeur général de la société, avec effet à la fermeture des heures de bureau le 16 décembre 2023, citant la pré-occupation et d'autres engagements personnels. Par conséquent, il cessera également d'être membre du Comité des relations avec les parties prenantes de la société. M. Anand Kumar Agarwal (DIN : 02459795) a présenté sa démission en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la société, avec effet à la fermeture des bureaux le 16 décembre 2023, en invoquant des engagements personnels et professionnels.

Par conséquent, il cessera également d'être membre du comité d'audit, du comité de nomination et de rémunération et du comité des relations avec les parties prenantes de la société. M. Naresh Kumar Garg (DIN : 00986846) a présenté sa démission en tant que président et administrateur non exécutif de la société, avec effet à la fermeture des bureaux le 16 décembre 2023, en invoquant des raisons personnelles et le souhait de réduire ses engagements. Mme Richa Singla (DIN : 00082722) a présenté sa démission en tant qu'administratrice non exécutive de la société, avec effet à la fermeture des bureaux le 16 décembre 2023, pour des raisons personnelles.

La société a annoncé la nomination de M. Mayank Bhandari (DIN : 06478224) en tant que directeur supplémentaire et directeur général pour une période de 3 ans, du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2026, conformément à la recommandation du comité de nomination et de rémunération de la société. Mme Minaxi Pareek (DIN : 09769729) a été nommée dans la catégorie des administrateurs supplémentaires en tant que présidente de la société à compter du 16 décembre 2023, conformément à la recommandation du comité de nomination et de rémunération de la société.