SRU Steels Limited est une société basée en Inde, qui se consacre au commerce de divers types d'acier et de produits sidérurgiques. La société propose la vente de bobines d'acier, de tôles et d'autres types d'acier. Elle commercialise divers types de produits sidérurgiques et vend des produits à la commission. Elle propose un assortiment d'acier inoxydable. Elle propose toutes sortes de variétés d'acier, telles que l'acier inoxydable, l'acier doux et l'acier au carbone, et agit en tant qu'agent de consignation. Elle se concentre également sur le développement de divers projets d'infrastructure et de logement.

Secteur Acier