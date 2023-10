SRU Steels Limited a annoncé que M. Rajiv Ramchandra Mittal (DIN : 00082115) a présenté sa démission du poste d'administrateur indépendant et de la présidence du comité d'audit et des membres du comité de nomination et de rémunération et du comité des relations avec les parties prenantes de l'entreprise pour des raisons personnelles et professionnelles, avec effet à la clôture des heures de bureau le 7 octobre 2023. Ashok mahawar (DIN : 02600539) a également présenté sa démission du poste d'administrateur indépendant et de membre du comité d'audit, du comité de nomination et de rémunération et du comité des relations avec les parties prenantes de l'entreprise en raison d'engagements professionnels, avec effet à la fermeture des bureaux le 7 octobre 2023.