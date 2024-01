SSAB AB est spécialisé dans la production et la distribution d'aciers spéciaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - transformation d'aciers (78,6%) : traitement de feuilles d'acier et d'aluminium destinées à l'industrie et au bâtiment (le groupe est le 1er fabricant de feuilles d'acier en Scandinavie), production d'acier laminé, de tôles et d'aciers trempés utilisés notamment dans le matériel pour le bâtiment et l'industrie minière (1er fabricant mondial) et fabrication de composants de sécurité pour l'industrie automobile ; - négoce de produits en acier (12,8%) : métaux, produits pour le bâtiment, outils, machines, etc. Tibnor est la 1ère société de négoce d'acier en Suède ; - vente de matériaux de construction (5,3% ; Ruukki Construction) ; - autres (3,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (13,9%), Finlande (9,5%), Europe (34,6%), Etats-Unis (29,8%) et autres (12,2%).

Secteur Acier