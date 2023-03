Un navire d'assaut amphibie américain participe à des exercices en Corée du Sud

L'USS Makin Island s'est amarré à une base navale dans la ville portuaire de Busan, dans le sud-est du pays, mercredi, pour participer à l'exercice Ssangyong, qui a débuté lundi près de Pohang, sur la côte est de la Corée du Sud, et qui se poursuivra jusqu'au 3 avril.

Environ 12 000 marins et marines des deux pays y participeront, ainsi que 30 navires de guerre, 70 avions et 50 véhicules d'assaut amphibie, a indiqué l'armée sud-coréenne.

Quelques heures avant l'accostage du navire, la Corée du Nord a tiré quatre missiles de croisière au large de sa côte est, selon la Corée du Sud, en signe de protestation contre les exercices en cours des États-Unis et de la Corée du Sud.

Le capitaine Tony Chavez, commandant du Makin Island, a déclaré que ces tirs constituaient une "escalade" et que les exercices combinés avec la Corée du Sud visaient à développer une "mémoire musculaire" pour répondre à une crise en cas de besoin.

"Peu importe d'où vient la menace. Nous nous assurons d'être en mesure d'accumuler des forces pour maintenir la supériorité maritime et aérienne et défendre l'Asie du Nord-Est ou l'ensemble de la région indo-pacifique", a déclaré M. Chavez aux journalistes présents à bord du navire.

Le Makin Island transporte 10 chasseurs furtifs F-35 ainsi que des dizaines de véhicules blindés. Le pont supérieur du navire, qui peut être inondé pour donner un accès direct à la mer, permet de lancer et de récupérer des péniches de débarquement et d'autres véhicules amphibies, a indiqué l'armée américaine.

"Notre plus grand avantage est que nous avons tous les Marines", a déclaré le lieutenant Jarred Reid-Dixon, responsable des affaires publiques de l'île Makin. "Nous pouvons prendre des gens ici et les mettre sur le terrain pour saisir une zone si nécessaire.

Les alliés devaient conclure jeudi 11 jours de leurs exercices réguliers de printemps, appelés Freedom Shield 23, bien qu'ils poursuivent d'autres exercices d'entraînement sur le terrain sous le nom de Warrior Shield.

Pyongyang s'oppose depuis longtemps aux exercices menés par les forces sud-coréennes et américaines, estimant qu'ils préparent une invasion du Nord. La Corée du Sud et les États-Unis affirment que ces exercices sont purement défensifs.

La semaine dernière, la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental dans la mer entre la péninsule coréenne et le Japon, en guise d'"avertissement aux ennemis", et a effectué ce qu'elle a appelé une simulation de contre-attaque nucléaire contre les États-Unis et la Corée du Sud au cours du week-end.