La société sud-coréenne SsangYong Motor vendue pour 255 millions de dollars à un consortium local

Un consortium dirigé par le constructeur sud-coréen de voitures électriques Edison Motors Co a accepté d'acquérir la société SsangYong Motor Co Ltd, criblée de dettes, pour un montant de 305 milliards de wons (254,65 millions de dollars), a déclaré SsangYong Motor lundi.

SsangYong est criblé de dettes et ses ventes de véhicules l'année dernière ont chuté à 84 496, soit une baisse d'environ 21 % par rapport à l'année précédente, selon un document réglementaire du constructeur automobile.

Le constructeur automobile a déclaré une perte d'exploitation de 238 milliards de wons entre janvier et septembre 2021, pour un chiffre d'affaires de 1,8 trillion de wons.

SsangYong est en redressement judiciaire depuis avril pour tenter de réhabiliter le constructeur automobile après que son propriétaire majoritaire Mahindra and Mahindra n'ait pas réussi à trouver un acheteur.

Le constructeur automobile indien Mahindra, qui détenait environ 75 % de SsangYong à la fin du mois de septembre, cherchait un acheteur pour la totalité ou la majeure partie de sa participation, qu'il avait achetée lorsque le constructeur automobile sud-coréen était au bord de la faillite en 2010. (1 $ = 1 197,7300 wons) (Reportage de Heekyong Yang et Joyce Lee, édition de Louise Heavens)