SSC Security Services Corp. est une société de portefeuille basée au Canada. La société fournit des services de sécurité physique, cybernétique et électronique dans tout le Canada par l'intermédiaire de deux filiales d'exploitation : SRG Security Resource Group Inc. et Logixx Security Inc. La société a deux secteurs d'activité : Le secteur de la sécurité et le secteur des activités traditionnelles. Le secteur de la sécurité fournit des services de sécurité à des clients des secteurs commercial et public. Ces services comprennent des services de cybersécurité, des services de protection ainsi que la conception, la vente et l'installation de systèmes de sécurité, la surveillance et l'intervention en cas d'alarme. Le segment Legacy Operations est impliqué dans les activités de canola en continu. SRG Security Resource Group Inc. est une société de cybersécurité et de sécurité physique qui opère au Canada et fournit des services de sécurité principalement aux entreprises et aux gouvernements. Logixx Security Inc. est un fournisseur de services de protection et de sécurité électronique à des clients industriels de premier ordre, à des entreprises et à des gouvernements dans tout le Canada.