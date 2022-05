SSE plc : De retour sur un niveau important 30/05/2022 | 09:10 Nicolas Aleksy 30/05/2022 | 09:10 achat En cours

Cours d'entrée : 1761GBX | Objectif : 1911GBX | Stop : 1655GBX | Potentiel : 8.52% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre SSE plc au contact de niveaux intéressants situés vers 1704.5 GBX. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1911 GBX. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.57 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Données financières GBP USD EUR CA 2022 7 574 M 9 554 M 8 918 M Résultat net 2022 1 092 M 1 377 M 1 286 M Dette nette 2022 8 475 M 10 691 M 9 979 M PER 2022 17,8x Rendement 2022 4,83% Capitalisation 18 576 M 23 434 M 21 873 M VE / CA 2022 3,57x VE / CA 2023 3,41x Nbr Employés 11 865 Flottant 99,8% Prochain événement sur SSE PLC 14/06/22 Credit Suisse Energy in Transition Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 1 752,50 GBX Objectif de cours Moyen 1 909,82 GBX Ecart / Objectif Moyen 8,98% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alistair Phillips-Davies Chief Executive Officer Gregor Alexander Finance Director & Executive Director John Alexander Manzoni Chairman Sue Bruce Independent Non-Executive Director Peter John Lynas Independent Non-Executive Director