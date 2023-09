SSE plc est spécialisé dans la production et la distribution d'énergie. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - distribution d'électricité et de gaz (44,1%) ; - production et traitement de gaz (20%) ; - gestion du réseau de distribution d'électricité (11,9%) : plus de 2,8 millions de foyers et d'entreprises desservis en 2020/21 ; - production d'énergies renouvelables et thermiques (11,5%) : à fin mars 2021, le groupe dispose d'une capacité de production de 9 166 MW ; - transmission d'électricité (5,9%) ; - stockage de gaz (0,1%) ; - autres (6,5%) : installation d'équipements électriques, de systèmes d'isolation thermique et de sécurité pour les particuliers et les professionnels. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (85,5%) et Irlande (14,5%).