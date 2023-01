Le FTSE 100 est soutenu par les matières premières malgré la morosité du Royaume-Uni.

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse vendredi matin, malgré la chute inattendue des ventes au détail au Royaume-Uni en décembre et la baisse de la confiance des consommateurs à un niveau historiquement bas, les mineurs et les compagnies pétrolières apportant à nouveau un soutien bien nécessaire au FTSE 100.

L'indice à grande capitalisation a ouvert en hausse de 22,01 points, soit 0,3 %, à 7 769,72. Le FTSE 250 a gagné 13,22 points, soit 0,1 %, à 19 587,33, et l'AIM All-Share a gagné 2,05 points, soit 0,2 %, à 854,14.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 777,75, le Cboe UK 250 était stable à 17 101,07, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3 % à 13 626,58.

Selon les estimations, le volume des ventes au détail au Royaume-Uni a baissé de 1,0 % en décembre par rapport à novembre. Les ventes au détail ont baissé de 0,5 % en novembre par rapport à octobre, après révision d'une baisse mensuelle de 0,4 %.

Les marchés s'attendaient à ce que les volumes des ventes au détail augmentent de 0,5 % par mois en décembre, selon FXStreet.

L'ONS a déclaré que les volumes de ventes de décembre étaient inférieurs de 1,7 % à leur niveau pré-pandémique de février 2020.

"Bon nombre des pressions sur les coûts qui pèsent sur les détaillants et leurs clients demeurent en 2023, les coûts élevés de l'énergie, la guerre en Ukraine et les pénuries de main-d'œuvre nationale faisant tous sentir leurs effets. Toutefois, la modélisation du BRC suggère que la situation s'améliorera au cours du second semestre de l'année", a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium.

Les données ont été publiées alors que l'indice de confiance des consommateurs de GfK, qui existe depuis longtemps, a baissé de trois points en janvier pour atteindre moins 45, un niveau presque historique, après un rallye éphémère et faible à la fin de 2022.

La livre était cotée à 1,2369 USD tôt ce vendredi matin à Londres, ferme sur 1,2363 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi.

Francesco Pesole d'ING a déclaré que si l'économie britannique montre encore des signes qu'elle se dirige vers une récession jusqu'en 2023, la pression continue sur les salaires et l'inflation de base des services suggère que la Banque d'Angleterre est en bonne voie pour une dernière hausse des taux de 50 points de base en février.

Les actions à Londres ont été soutenues par une autre forte performance boursière pour les mineurs et les majors du pétrole, alors que les prix des matières premières ont augmenté dans le cadre d'une amélioration des perspectives de la demande suite à la réouverture de la Chine après les blocages de Covid-19.

Le pétrole Brent était coté à 87,04 USD le baril au début de la journée de vendredi à Londres, contre 85,36 USD jeudi soir. L'or était coté à 1 935,39 USD l'once, en forte hausse par rapport à 1 919,03 USD.

Parmi les mineurs, Fresnillo était en hausse de 1,7%, Rio Tinto de 1,2% et Anglo American de 0,9%. Parmi les producteurs de pétrole, Shell et BP étaient en hausse de 1,3 % et 1,5 %, respectivement.

Pour la hausse des prix du pétrole, Sophie Lund-Yates de Hargreaves Lansdown a également souligné que l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que la consommation mondiale devrait atteindre une moyenne quotidienne record cette année, dans un contexte d'inquiétudes sur l'offre causées par le durcissement des sanctions russes.

Toujours dans le FTSE 100, SSE était en hausse de 1,9 % après que le fournisseur d'électricité ait augmenté ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2023 se terminant le 31 mars.

SSE s'attend désormais à un bénéfice ajusté de 150 pence, soit une hausse de 25 % par rapport aux 120 pence précédemment prévus et 57 % de plus que les 95,4 pence enregistrés pour l'exercice 2022.

SSE a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour réaliser un "investissement record" de plus de 2,5 milliards de livres sterling au cours de son exercice financier actuel. Pour permettre une augmentation des investissements, SSE réduira son dividende à partir de l'exercice 2024.

Pour l'exercice 2023, SSE a l'intention de payer un dividende de 85,7 p par action plus l'indice des prix de détail, contre 85,7 p payés pour l'exercice 2022. À partir de l'exercice 2024, ce dividende devrait être ramené à 60 p par action, avec une augmentation prévue du dividende de 5 % par an pour les exercices 2025 et 2026.

Hargreaves Lansdown a été la plus mauvaise performance des blue chips dans les échanges matinaux, avec une baisse de 2,6 %, après que Jefferies ait fait passer le supermarché des fonds d'investissement de "hold" à "underperform".

Dans le FTSE 250, Asos a bondi de 6,9 %, Bofa ayant relevé le détaillant de mode en ligne de "underperform" à "buy".

4imprint a augmenté de 4,1 %. Le spécialiste de la commercialisation de produits promotionnels a déclaré qu'il prévoyait un chiffre d'affaires et un bénéfice avant impôt dans la partie supérieure de ses prévisions pour 2022.

Pour 2022, 4imprint prévoit un chiffre d'affaires de 1,14 milliard USD, soit une hausse de 45 % par rapport aux 787 millions USD de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est également attendu dans la partie supérieure des prévisions des analystes, à pas moins de 100 millions USD.

Close Brothers a baissé de 13%. La banque d'affaires a déclaré qu'elle s'attendait à comptabiliser dans ses états financiers intermédiaires une provision supplémentaire sur le portefeuille de prêts de Novitas pouvant atteindre 90 millions GBP.

En 2021, Close Brothers a décidé de cesser définitivement l'approbation de prêts à de nouveaux clients pour tous les produits proposés par Novitas et de se retirer du marché du financement des services juridiques.

Ailleurs à Londres, les actions de De La Rue ont chuté de 7,8% après avoir annoncé que le Central Bureau of Investigation en Inde a lancé une enquête sur la conduite d'Arvind Mayaram, l'ancien secrétaire aux finances indien, dans laquelle les activités historiques de la société en Inde, avant 2016, ont été impliquées.

De La Rue a déclaré qu'elle estime que les allégations relatives à la société ne sont pas fondées et qu'elle sollicite un avis juridique à cet égard.

De La Rue a également déclaré qu'elle suspendait ses opérations d'impression de billets de banque au Kenya dans un contexte de réduction de la demande.

Dans les actions européennes vendredi, l'indice CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3%.

Les prix à la production en Allemagne ont poursuivi leur baisse mensuelle en décembre, selon les chiffres publiés par Destatis.

En décembre, l'indice des prix à la production des produits industriels a baissé de 0,4 % par rapport à novembre. En novembre, les prix ont baissé de 3,9 % par rapport à octobre. Les marchés s'attendaient à une baisse des prix à la production de 1,2 %, selon FXStreet.

Sur l'ensemble de l'année 2022, l'indice moyen annuel des prix à la production des produits industriels a augmenté de 33 % par rapport à l'indice moyen de 2021. Il s'agit de la plus forte hausse des prix en année pleine depuis le début de l'enquête en 1949, selon l'Office fédéral de la statistique.

L'euro s'est établi à 1,0846 USD tôt vendredi, en hausse par rapport à 1,0795 USD jeudi soir. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 128,85 JPY, en hausse par rapport à 128,45 JPY.

Vendredi, à Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,6 %, malgré un rapport indiquant que les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 4,0 % en décembre par rapport à l'année précédente, un rythme d'inflation jamais vu depuis décembre 1981.

Cette accélération intervient après une hausse des prix de 3,7 % en novembre, et les données du ministère des affaires intérieures ont montré que l'inflation pour l'année civile 2022 était de 2,3 %.

Les chiffres ont été publiés quelques jours après que la banque centrale du Japon a de nouveau choisi de laisser intacte sa politique monétaire ultra-allégée, allant à l'encontre de la tendance établie par d'autres grandes banques centrales, qui ont augmenté les taux pour faire face à la hausse des prix.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 1,8 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,2 %.

New York a terminé en baisse jeudi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,8%, le S&P 500 en baisse de 0,8% et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0%.

Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi que les taux d'intérêt devront rester élevés pendant un certain temps, même si l'inflation diminue, promettant que la banque centrale prévoit de "maintenir le cap" dans la lutte contre la hausse des prix.

"Même avec la récente modération, l'inflation reste élevée et la politique devra être suffisamment restrictive pendant un certain temps", a déclaré Mme Brainard dans des remarques préparées pour un événement à Chicago. Ceci afin de garantir que l'inflation revienne durablement à 2 %, a-t-elle ajouté.

La Réserve fédérale américaine a rapidement augmenté le taux de prêt de référence, qui est passé d'environ zéro à 4,25 % puis à 4,50 % l'année dernière. Les dernières remarques de Mme Brainard suggèrent que les taux devront rester élevés pendant un certain temps encore.

Encore à venir sur le calendrier économique de vendredi, l'Irlande publiera son indice des prix de gros à 1100 GMT.

