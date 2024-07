SSE plc est spécialisé dans la production et la distribution d'énergie. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - transmission d'électricité et de gaz (47,1%) ; - production et distribution d'énergies renouvelables et thermiques (34,8%) ; - gestion de réseaux de distribution et de transmission d'électricité (13,6%) ; - stockage de gaz (0,1%) ; - autres (4,4%) : installation d'équipements électriques, de systèmes d'isolation thermique et de sécurité pour les particuliers et les professionnels. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (87,3%) et Irlande (12,7%).

