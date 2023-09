SSP Group plc est un fournisseur d'aliments et de boissons dans les lieux de voyage, principalement dans les circuits aériens et ferroviaires. La société exploite des points de vente dans cinq catégories : cafés et boulangeries ; bars ; restaurants à service décontracté ; commerces de proximité et restaurants à service rapide. Elle dessert également les aires d'autoroutes, les hôpitaux et les centres commerciaux et fournit des services de restauration à bord pour les compagnies aériennes et les opérateurs ferroviaires. Elle opère dans 35 pays et territoires, à travers quatre régions opérationnelles clés. Ses segments sont l'Amérique du Nord, l'Europe continentale, le Royaume-Uni et le reste du monde. L'Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada et les Bermudes ; l'Europe continentale comprend les pays nordiques, l'Europe occidentale et l'Europe méridionale ; le Royaume-Uni comprend le Royaume-Uni et la République d'Irlande ; et le reste du monde comprend l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique, l'Inde et le Brésil. Ses marques comprennent Millie's, point, Norge et levito.

Secteur Restaurants et bars