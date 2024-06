SSP Group plc est un exploitant de points de vente d'aliments et de boissons dans les lieux de voyage du monde entier. La société exploite des restaurants à service rapide ou assis, des cafés, des salons et des magasins de proximité, principalement dans les aéroports et les gares, avec un portefeuille de plus de 550 marques internationales, nationales et locales. Il exploite plus de 600 établissements dans 37 pays. Ces marques comprennent ses propres marques, telles que UrbanCrave et Nippon Ramen, ainsi que des marques franchisées, telles que M&S, Starbucks et Burger King. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe continentale, le Royaume-Uni, l'APAC et l'EEME. L'Amérique du Nord comprend les activités aux États-Unis, au Canada et aux Bermudes. L'Europe continentale comprend les activités dans les pays nordiques et en Europe occidentale et méridionale. Le Royaume-Uni comprend les activités au Royaume-Uni et en République d'Irlande. L'APAC et l'EEME comprennent les activités en Asie-Pacifique, en Inde, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Amérique du Sud.

Secteur Restaurants et bars