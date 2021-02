Le conflit social chez Swissport Genève se trouve dans l'impasse

Genève (awp/ats) - Le conflit social qui secoue l'entreprise Swissport Genève depuis plusieurs semaines semble sans issue pour le moment. Menées sous les auspices de l'ancien conseiller d'Etat genevois David Hiler, les négociations entre les syndicats et la direction pour conclure une nouvelle convention collective de travail (CCT) n'ont pas abouti.

La direction de l'entreprise d'assistance au sol qui déploie ses activités à Genève Aéroport est bien venue avec une dernière proposition. Celle-ci a toutefois été refusée lors d'une assemblée du personnel qui a réuni plus de 200 personnes, indique vendredi Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical au SSP.

Swissport Genève a proposé l'adoption d'une CCT de crise, d'une durée de deux ans, qui impose, selon le syndicaliste, davantage d'heures de travail auxiliaire et intermédiaire. Les responsables de l'entreprise ont aussi défendu la mise en place d'horaires coupés, déplore M. Pouranpir.

Aux yeux du SSP, la dernière offre de la direction de Swissport Genève revient à pérenniser les nouvelles conditions de travail qui ont été envoyées, au début du mois de janvier, à l'ensemble du personnel. Les employés ont dorénavant jusqu'à lundi pour les accepter, la médiation sous l'égide du canton ayant échoué.

Motion votée en janvier

Les syndicats SEV, SSP et Avenir syndical espèrent maintenant que le Conseil d'Etat donne suite à une motion votée par le Grand Conseil genevois, à la fin du mois de janvier. Celle-ci stipule que l'entreprise accepte l'arbitrage de la Chambre des relations collectives de travail pour sortir de l'impasse.

En cas de refus de la direction, le canton devrait alors dénoncer ou ne pas reconduire la concession accordée à Swissport pour travailler à Genève Aéroport et l'attribuer à une société plus respectueuse du contrat social et des conditions de travail, et qui verse à ses employés des salaires en adéquation avec le coût de la vie à Genève, selon le texte de la motion.

ats/lk