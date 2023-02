Le groupe SSP voit ses revenus augmenter grâce au retour des voyages, et prévoit d'atteindre ses objectifs.

(Alliance News) - Le groupe SSP a déclaré jeudi qu'il reste confiant quant à l'atteinte de ses objectifs annuels, après avoir vu la forte dynamique de l'entreprise se poursuivre depuis la fin de l'année dernière.

SSP Group est un opérateur londonien de concessions de restauration dans des lieux de voyage, exploitant des restaurants, des bars, des cafés, des aires de restauration, des salons et des magasins de proximité dans les aéroports, les gares, les stations-service d'autoroute et autres lieux de loisirs.

La société a déclaré aux investisseurs que le nouvel exercice financier a bien commencé, avec un chiffre d'affaires du groupe pour les quatre mois au 31 janvier de 871 millions de livres sterling. Cela représente une augmentation à la fois par rapport à l'année précédente et par rapport aux niveaux de Covid-19, a-t-elle déclaré.

SSP a déclaré que l'amélioration de ses performances incluait le bénéfice de gains nets de contrats ainsi que des augmentations de prix par rapport à la même période en 2019. Elle a également attribué la hausse du chiffre d'affaires à une nouvelle reprise du nombre de passagers, grâce à une forte demande de voyages d'agrément pendant la période prolongée des vacances.

Bien que l'entreprise ait déclaré rester attentive aux incertitudes macroéconomiques, elle estime que le secteur de la restauration de voyage restera "structurellement résilient" aux pressions sur les dépenses de consommation et que son empreinte mondiale permettra une croissance soutenue.

En tant que tel, il s'attend à des performances conformes aux attentes, à savoir des revenus de l'ordre de 2,9 milliards à 3,0 milliards de livres sterling, avec un bénéfice correspondant avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'ordre de 250 millions à 280 millions de livres sterling.

Ces hypothèses comprennent une contribution du pipeline de nouveaux points de vente de SSP qui, une fois entièrement mobilisés, ajouteront, selon elle, environ 550 millions de GBP aux revenus d'ici 2025, par rapport à 2019.

"La forte dynamique de performance que nous avons observée dans l'ensemble de l'entreprise au cours du second semestre de l'année dernière s'est poursuivie au cours du nouvel exercice, démontrant la grande qualité de notre modèle d'entreprise. Nous réalisons d'excellents progrès par rapport à nos ambitions stratégiques et sommes sur la bonne voie pour atteindre les hypothèses de planification que nous avons fixées au début de l'exercice", a déclaré le directeur général Patrick Coveney.

"Nous disposons d'une marge de manœuvre pour une croissance et des rendements supplémentaires sur de multiples marchés à travers le monde. En particulier, nous constatons un élan significatif et un potentiel d'accélération de l'expansion sur les marchés de l'Amérique du Nord et du reste du monde, où les revenus augmentent maintenant rapidement et qui, ensemble, devraient représenter environ 40 % du groupe d'ici 2025. En outre, nous poursuivons notre expansion de manière ciblée au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient."

Jeudi matin à Londres, les actions SSP se négociaient à 263,57 pence chacune, soit une baisse de 2,2 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

