(Alliance News) - SSP Group PLC a déclaré jeudi qu'il avait augmenté sa présence en Amérique du Nord et au Moyen-Orient en acquérant ECG Ventures Ltd au Canada et en signant un nouvel accord avec l'aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite.

L'exploitant de points de vente de nourriture et de boissons pour les voyageurs, basé à Londres, a déclaré que l'accord avec ECG lui permettra de reprendre les baux de trois unités à l'aéroport de Calgary et de deux unités à l'aéroport d'Edmonton.

Les cinq nouveaux restaurants et bars sont "The Kitchen by Wolfgang Puck", "Bistro on the Bow", deux unités de "Belgian Beer Cafe" et "The Canadian Brewhouse", qui, selon SSP, viendront compléter ses activités existantes dans les deux aéroports.

Aucun détail financier n'a été divulgué.

SSP a déclaré qu'il s'agissait de la deuxième acquisition réalisée en Amérique du Nord au cours des 12 derniers mois, après l'acquisition de la concession Midfield, le dernier aéroport ayant été transféré en novembre.

SSP a également annoncé la signature d'un nouveau contrat avec l'aéroport de Jeddah pour l'exploitation de trois services de restauration, représentant un total de 26 unités, pour une période initiale de cinq à sept ans.

Il s'agira notamment du lancement en Arabie saoudite de " Jamie Oliver Kitchen ", de " Pizza Express " et des chaînes de gelato londoniennes " Snowflake " et " Crepeaffaire ". Ces enseignes s'ajoutent à "Social Kitchen" et "Social Bakery", basées à Djeddah, ainsi qu'à "Cafe Bateel" et "Falafel & Friends".

Les marques de voyage de SSP comprennent notamment "Jaipur", "Soul + Grain", "Negroni", "Ritazza" et "Camden food co".

"L'acquisition d'ECG au Canada et l'obtention d'un contrat important à Djeddah sont d'excellents exemples de l'application de notre stratégie de développement commercial", a déclaré Patrick Coveney, président-directeur général de SSP.

"Nous sommes convaincus qu'une combinaison d'investissements dans la croissance organique et de fusions et acquisitions sélectives créera de la valeur et des rendements durables à long terme, et l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient sont d'importants domaines d'expansion."

Les actions de SSP étaient en hausse de 4,8 % à 237,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

