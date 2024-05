(Alliance News) - SSP Group PLC a annoncé mardi que son bénéfice semestriel avait baissé en raison de l'augmentation des coûts, malgré la hausse des revenus, mais la société a maintenu son dividende intérimaire.

Au cours des six mois se terminant le 31 mars, l'opérateur de restauration de voyage basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôts a chuté de 19% à 12,8 millions de livres sterling, contre 15,8 millions de livres sterling l'année précédente.

Et ce, en dépit d'une augmentation des recettes de 15 % à 1,52 milliard de livres sterling, contre 1,32 milliard de livres sterling, les coûts d'exploitation ayant augmenté de 15 % à 1,46 milliard de livres sterling, contre 1,27 milliard de livres sterling.

Les produits financiers ont chuté de 21 %, passant de 11,2 millions de livres sterling à 8,9 millions de livres sterling, et la part de SSP dans les bénéfices des sociétés associées a chuté de 75 %, passant de 2,4 millions de livres sterling à 600 000 livres sterling, tandis que les charges financières ont augmenté de 17 %, passant de 46,4 millions de livres sterling à 54,4 millions de livres sterling.

Malgré un résultat en baisse, SSP a maintenu son dividende du premier semestre à 1,2 pence par action.

"Le premier semestre a été une période de dynamisme continu, et nous avons réalisé de bons progrès stratégiques et financiers. À taux de change constant, le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans toutes les régions du monde, avec une performance exceptionnelle à taux de change constant en [Asie-Pacifique] et en [Europe, Eurasie et Moyen-Orient]", a déclaré Patrick Coveney, directeur général.

"Notre dynamique est soutenue par les vents contraires de la forte croissance structurelle des marchés sur lesquels nous opérons, par notre capacité avérée à remporter et à conserver des contrats à forte rentabilité et par nos acquisitions créatrices de valeur."

Depuis la fin du semestre, SSP a déclaré que ses activités étaient conformes à ses attentes, le chiffre d'affaires des six premières semaines du second semestre ayant augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, à taux de change constant. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a augmenté de 28 %, celui de l'Europe continentale de 5 %, celui du Royaume-Uni de 9 % et celui de l'APAC et de l'EEME de 25 %.

En ce qui concerne l'avenir, M. Coveney a poursuivi : "La dynamique commerciale s'est poursuivie au second semestre et nous sommes confiants dans la réalisation de nos attentes pour l'ensemble de l'année. En particulier, nous sommes bien placés pour tirer parti de ce que nous prévoyons être un été de forte demande sur tous nos marchés, y compris en Europe continentale, où les Jeux olympiques et les championnats d'Europe contribueront à stimuler la fréquentation des aéroports et des gares. Nous commencerons également à tirer profit de notre dernière acquisition créatrice de valeur en Australie et de nos nouvelles entrées sur les marchés néo-zélandais et indonésien.

"Grâce à notre dynamisme continu et aux fondations mises en place pour poursuivre notre expansion, nous restons confiants dans notre capacité à générer une croissance et des rendements durables et composés pour toutes nos parties prenantes dans les années à venir."

Les actions de SSP étaient en baisse de 6,8 % à 194,60 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.