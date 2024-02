SSR Mining Inc. est une société aurifère intermédiaire possédant quatre actifs de production situés aux États-Unis d'Amérique (USA), en Turquie, au Canada et en Argentine, ainsi qu'un portefeuille global d'actifs de développement et d'exploration aux États-Unis, en Turquie, au Mexique, au Pérou et au Canada. Ses quatre actifs opérationnels produisent plus de 700 000 onces d'équivalent or par an. La production d'or et d'argent de la société provient de la mine d'or Copler (Copler) à Erzincan, en Turquie, de la mine Marigold (Marigold) au Nevada, aux États-Unis, de l'exploitation aurifère Seabee (Seabee) en Saskatchewan, au Canada, et de l'exploitation Puna (Puna) à Jujuy, en Argentine. Le pipeline de croissance et de développement de la société comprend Cakmaktepe Extension et Copper Hill en Turquie, New Millennium, Trenton Canyon et Buffalo Valley au Nevada, et les propriétés Fisher et Amisk en Saskatchewan, ainsi qu'un certain nombre d'opportunités plus précoces à l'échelle mondiale. La propriété Amisk s'étend sur 39 880 hectares et présente de vastes assemblages de roches sédimentaires volcaniques protérozoïques.

Secteur Or