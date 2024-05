Augustine Gold and Copper Limited a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé, lors d'une réunion convoquée à cette fin, l'embauche de M. MICHAEL G. REGINO à titre de chef de l'exploitation de la société. MICHAEL G. REGINO au poste de chef de l'exploitation de la société. M. Regino est un dirigeant d'entreprise qui possède plus de trente-cinq (35) ans d'expérience en gestion dans les domaines de la construction, du développement immobilier et de l'exploitation minière.

Depuis 2014, M. Regino a été dirigeant de sociétés minières, notamment en tant que directeur général de la société minière TVI Resource Development (Phils.) Inc. et membre du conseil d'administration de Philex Mining Corporation, une société cotée à la Bourse des Philippines. Il était auparavant vice-président exécutif de la société, mais a démissionné en 2016, après avoir été nommé au gouvernement, d'abord en tant que commissaire du système de sécurité sociale (SSS), puis en tant que président. Après avoir terminé son mandat à la SSS, il est revenu à la société pour lui apporter son expertise inestimable et l'aider à faire avancer le projet de cuivre et d'or de Kingking.