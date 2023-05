L'entreprise australienne St Barbara rejette la nouvelle proposition de Silver Lake pour les actifs de Leonora

La société australienne St Barbara Ltd a déclaré lundi qu'elle ne s'engagerait plus avec Silver Lake Resources Ltd concernant son offre de 707 millions de dollars australiens (480 millions de dollars) pour les actifs de Leonora de la société d'extraction d'or, rejetant l'offre révisée.

St Barbara a invoqué l'absence de synergies pour rejeter l'offre révisée du producteur d'or Silver Lake pour les actifs d'Australie occidentale et a déclaré qu'elle ne fournissait pas suffisamment de liquidités à la société pour répondre à ses besoins futurs en matière de liquidités.

St Barbara a déclaré qu'elle continuerait à soutenir une proposition de 600 millions de dollars australiens pour les mêmes actifs de la part de Genesis Minerals Ltd.

La société a également signé un accord contraignant avec Genesis pour modifier sa proposition. Dans le cadre de cet accord, Genesis émettra cinq millions d'actions supplémentaires en faveur de St Barbara lors de l'acquisition des actifs de Leonora.

Les actifs de Leonora concernés par l'opération comprennent la mine souterraine et l'usine de traitement de Gwalia, ainsi que des possibilités de développement à proximité.

L'offre révisée de Silver Lake comprenait 326 millions de dollars australiens en espèces et 327,1 millions d'actions évaluées à 381 millions de dollars australiens à émettre pour les actionnaires de St Barbara.

