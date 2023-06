St Barbara Limited est une société minière aurifère basée en Australie. Les actifs de la société comprennent les opérations de l'Atlantique, les opérations de Leonora et les opérations de Simberi. Ses opérations de l'Atlantique sont situées à environ 80 kilomètres au nord-est de Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. L'exploitation de l'Atlantique comprend la mine à ciel ouvert de Touquoy, ainsi que trois autres projets prévus à proximité, à Beaver Dam, 15 Mile Stream et Cochrane Hill. L'exploitation de Leonora en Australie occidentale comprend la mine souterraine de Gwalia et une usine de traitement de 1,4 million de tonnes par an, ainsi que des possibilités de développement à proximité. La mine de Gwalia est la pierre angulaire des opérations de Leonora. Elle est située à plus de 235 kilomètres de Kalgoorlie en Australie occidentale. Les opérations de Leonora consistent également en des gisements souterrains Aphrodite et Zoroastrian. Les opérations de Simberi consistent en une mine à ciel ouvert située sur l'île la plus septentrionale du groupe d'îles Tabar dans la province de New Ireland en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Secteur Or