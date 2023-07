St Barbara Limited a annoncé la nomination de Mme Kylie Pankhurst en tant que directrice juridique et secrétaire de la société à compter du 1er octobre 2023. Mme Pankhurst succèdera à Mme Sarah Standish, qui est directrice juridique depuis juillet 2020 et secrétaire de la société depuis décembre 2020. Mme Panckhurst sera la personne responsable des communications avec l'ASX en ce qui concerne les questions relatives aux règles d'inscription à la cote en vertu de la règle d'inscription 12.6 à partir du 1er octobre 2023.

Mme Panckhurst a rejoint St Barbara en tant que conseillère juridique principale en mai 2021 et possède une grande expertise en tant qu'avocate d'entreprise et avocate commerciale conseillant des clients australiens et internationaux, dirigeant et soutenant des transactions et des projets en Afrique, aux Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe. Avant de rejoindre St Barbara, Mme Panckhurst était conseillère générale chez Imdex Limited.