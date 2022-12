15 décembre 2022

Information financière au 30 septembre 2022 (Premier semestre 2022-2023)

Au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires produits s’établit à 20,2 millions d’euros, en croissance de 34% sur les 6 premiers mois de l’exercice.

Hors éléments non récurrents, le résultat net est négatif sur le premier semestre et ressort à -0,3 million d’euros contre -2 millions d’euros sur l’exercice précédent.



CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution par marché

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/22 30/09/21 Variation totale Organique Effet de change France 2,5 1,8 35% 35% 0% Europe distribution contrôlée (hors France) 4,1 2,7 50% 49% 2% Asie Distribution Contrôlée 3,7 3,1 22% 16% 6% Total Distribution contrôlée 10,3 7,6 35% 32% 3% Agents & Distributeurs 9,9 7,4 33% 26% 7% TOTAL PRODUITS 20,2 15,0 34% 29% 5%

En comparaison au 30 septembre 2021, le chiffre d’affaires Produits du groupe est en progression +34% sur les 6 premiers mois de l’exercice, incluant un effet de change favorable de +5%.

Les ventes cumulées de la distribution contrôlée sont en hausse de +35%, incluant un effet de change favorable de +3%. Cette croissance concerne l’ensemble des marchés à l’exception de la Russie, impactée par la situation géopolitique.

L’Europe progresse fortement de +50% grâce notamment à l’ouverture continue de nouveaux points de ventes détaillants en Allemagne et Italie (buralistes et bijouteries).

La France est en croissance de +35% grâce à la reprise énergique des ventes en boutiques et une croissance continue chez les détaillants.

Les filiales avec l’Asie enregistrent une croissance organique de +16%, principalement grâce au Japon, encore affecté par des mesures de restrictions sur l’exercice précédent. Hong-Kong, porté par un effet de change favorable, affiche une croissance organique limitée de +3% en raison notamment de l’absence persistante des touristes.

Les ventes à nos Agents et Distributeurs affichent une croissance également de +33% par rapport au 1er semestre 2021/22, portées principalement par la Corée, Chine, Etats-Unis, Moyen-Orient et Royaume-Uni.



Evolution par ligne de produits

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/22 30/09/21 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 14,2 10,5 35% 29% 6% Maroquinerie, Accessoires & PAP 6,0 4,6 32% 30% 3% TOTAL PRODUITS 20,2 15,0 34% 29% 5%

Au 1er semestre 2022-2023, les ventes de briquets et stylos enregistrent une forte croissance de +35% grâce à des lancements produits (stylos Defi Millenium) et animations réussies (notamment animations Guilloche sous laque, Spring et Matte Colors).

Les activités de Maroquinerie, Ceintures et Prêt-à-Porter sont en progression de 32%. Cette performance est essentiellement tirée par les ventes d’Accessoires, en croissance de +82% grâce aux ventes d’accessoires autour de l’univers du cigare (caves à cigare et coupes cigares), tandis que la Maroquinerie, en raison d’une offre limitée de nouveautés sur le premier semestre, est en recul de -5%, ces nouveautés étant concentrées sur le second semestre.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer comme suit :

(En millions d'euros) SEMESTRE 1 Consolidé 30/09/22 30/09/21 Variation Ventes 20,2 15,0 5,1 Marge Brute 11,8 7,9 3,8 % 58,4% 52,8% 5,5 pts Frais généraux (14,6) (11,7) (2,9) Résultat Opérationnel (hors redevances) (2,8) (3,7) 0,9 Redevances 2,9 2,2 0,8 Perte de valeur sur actifs (IAS36) - - - Autres Produits & Charges (0,4) (0,1) (0,3) Résultat Opérationnel

Résultat Opérationnel hors Autres Produits et Charges (0,3)

0,1 (1,6)

(1,5) 1,3

1,6 Résultat financier (0,1) (0,2) 0,1 Impôts (0,3) (0,2) (0,1) Résultat net

Résultat net hors Autres Produits et Charges (0,7)

(0,3) (2,1)

(2,0) 1,4

1,7 Endettement financier net 8,3 8,7 (0,4)

Le taux de marge brute s’améliore de +5,5 points, s’établissant à 58,4%. Cette amélioration s’explique par l’augmentation de l’activité sur l’ensemble du groupe, résultant en une meilleure absorption des coûts fixes.

Les frais généraux affichent une augmentation de 25% par rapport l’exercice précédent, en raison de moyens supplémentaires investis en frais administratifs (notamment coûts de personnel et coûts de développement produits) et de communication dans le cadre de la préparation du Rebranding de la marque.

Les redevances sont en augmentation de +35% par rapport à l’exercice précédent, augmentation principalement due aux redevances de nos licences en Chine et Corée.

De ce qui précède, le résultat opérationnel reste négatif sur le premier semestre, mais affiche un recul du niveau des pertes à -0,3 million d’euros contre -1,6 million d’euros au 30 septembre 2021, soit une amélioration de 1,3 million d’euros grâce à la croissance des ventes.

Au global, le résultat net est négatif à -0,7 million d’euros, contre -2,1 millions d’euros au 30 septembre 2021.

Endettement financier net

L’endettement financier net au 30 septembre 2022 ressort à 8,3 millions d’euros contre 8,7 millions au 30 septembre 2021.

Remboursement anticipé

Le groupe a remboursé en juin 2022, par anticipation, le solde de son crédit syndiqué (1 million d’euros) afin d’assainir sa structure financière et préparer le financement de son plan de développement.

Continuité d’exploitation

Le groupe a établi des prévisions de trésorerie s’étendant jusqu’au 30 septembre 2023, en retenant des hypothèses de chiffre d’affaires affichant une croissance par rapport à l’exercice précédent, de la poursuite du contrôle strict des coûts et de maintien du rythme d’encaissements des créances et du paiement des dettes conforme à celui observé en 2022.

Compte tenu des financements accordés en décembre 2020, de la prorogation de la période d’amortissement des P.G.E. sur 5 ans, et des prévisions de trésorerie établies, et du support assuré de son actionnaire principal, le groupe prévoit d’être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie dans les 12 mois suivants le 30 septembre 2022.

Les comptes semestriels ont ainsi été établis sur la base de la continuité d’exploitation.

Conséquences du conflit en Ukraine

Le groupe S.T. Dupont est présent en Russie essentiellement à travers son distributeur local. Le groupe ne possède pas d’actifs localisés en Russie. L’activité du groupe en Russie est en recul de 25% par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice précédent, passant de 450 milliers d’euros à 340 milliers d’euros.

Le groupe S.T. Dupont n’est pas présent en Ukraine.

Contact : invest@st-dupont.com

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) 30/09/2022 30/09/2021 Chiffre d’affaires net « produits » 20 177 15 040 Coûts des ventes (8 401) (7 092) Marge brute 11 776 7 949 Frais de communication (1 247) (880) Frais commerciaux (4 793) (4 567) Frais généraux et administratifs (8 578) (6 247) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (2 842) (3 745) Redevances 2 929 2 162 Autres charges (403) (328) Autres produits 32 278 Perte de valeur sur actifs (IAS36) Résultat opérationnel (285) (1 633) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (1) 0 Coût de l’endettement financier brut (187) (200) Coût de l’endettement financier net (188) (200) Autres produits et charges financiers 104 (27) Résultat avant Impôt (369) (1 860) Charges d’impôt sur le résultat (305) (212) Résultat net (674) (2 072) Résultat net – part du Groupe (674) (2 072) Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) (0,001) (0,004) Résultat net dilué par action (en euros) (0,001) (0,004)



Bilan consolidé

ACTIF Bilan Bilan (En milliers d’euros) 30/09/2022 31/03/2022 Actif non courant Ecarts d’acquisition - - Immobilisations incorporelles (nettes) 1 353 1 298 Immobilisations corporelles (nettes) 4 828 4 603 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2 369 2 134 Actifs financiers 760 732 Total de l’actif non courant 9 310 8 767 Actif courant Stocks et en-cours 9 994 7 188 Créances clients 7 798 7 580 Autres créances 9 114 7 351 Impôts courants 536 536 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 690 9 270 Total de l’actif courant 32 132 31 925 Total de l’actif 41 442 40 692 PASSIF (En milliers d’euros) 30/09/2022 31/03/2022 Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 9 286 Réserves (33 413) (29 089) Réserves de conversion 1 427 1 535 Résultat net- Part du Groupe (674) (4 500) Total capitaux propres- part du groupe 2 840 3 446 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 10 814 11 092 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 2 674 2 681 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 3 780 3 793 Total des passifs non courants 17 268 17 566 Passifs courants Fournisseurs 9 670 6 339 Autres passifs courants 7 033 6 864 Impôts courants 46 47 Provisions pour risques et charges 920 1 336 Emprunts et dettes financières 2 225 3 624 Dettes de location courantes (moins d’un an) 1 440 1 470 Total des passifs courants 21 334 19 680 Total du Passif 41 442 40 692

Endettement financier net

(En milliers d'euros) 30/09/2022 31/03/2022 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 4 690 9 270 Emprunts et dettes financières (dont découverts) (13 039) (14 716) (8 349) (5 446)

