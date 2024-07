ST Dupont est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - briquets et stylos (79,2%). Le groupe est le n° 1 mondial des briquets de luxe ; - articles de mode, de maroquinerie et accessoires (20,8%). La commercialisation des produits est assurée au travers de la distribution contrôlée (50,2% du CA ; e-commerce, boutiques en propre, boutiques franchisées, shop-in-shops, corners, Duty-Free, boutiques Travel retail, etc.) et par le biais d'agents et de distributeurs exclusifs (49,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (13,3%), Europe (19,2%), Corée (17,9%), Hong Kong (8,9%), Japon (8,8%), Chine (8,6%) et autres (23,3%).