Rapport financier semestriel au 30 septembre 2022

Siège Social : 92 Boulevard du Montparnasse

75014 Paris

R.C.S. Paris 572 230 829 RAPPORT SEMESTRIEL

AU

30 SEPTEMBRE 2022 Sommaire 1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2022-2023 3

1.1. Evolution des résultats consolidés 3

1.2. Chiffre d’affaires 3

1.3. Autres composantes de l’exploitation 4 2. Comptes consolidés semestriels résumés 5

2.1. Compte de résultat consolidé 5

2.2. Bilan consolidé 6

2.3. Tableau des Flux de Trésorerie 7

2.4. Tableau de variation des capitaux propres 7

2.5. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés 8

2.5.1 Faits marquants 8

2.5.2 Principes et méthodes comptables 8

2.5.2.1 Cadre général 8

2.5.2.2 Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2022 8

2.5.2.3 Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2022 et non adoptés par anticipation par le Groupe 9

2.5.2.4 Saisonnalité 9

2.5.2.5 Périmètre de consolidation 9

2.5.3 Information sectorielle 9

2.5.3.1 Compte de résultat 10

2.5.3.2 Chiffre d’affaires par activité et zone géographique 10

2.5.3.3 Postes du bilan 10

2.5.4 Ecarts d’acquisition 11

2.5.5 Immobilisations incorporelles 12

2.5.6 Immobilisations corporelles 13

2.5.7 Droits d’utilisation et dettes de location 14

2.5.7.1 Droits d’utilisation 14

2.5.7.2 Dettes de location 15

2.5.8 Actifs financiers non courants 15

2.5.9 Stocks et en-cours 15

2.5.10 Autres créances 16

2.5.11 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 16

2.5.12 Capitaux propres 16

2.5.13 Provisions et passifs éventuels 16

2.5.14 Emprunts et dettes financières 17

2.5.15 Autres passifs courants 19

2.5.16 Impôts courants 19

2.5.17 Coût de l’endettement financier 20

2.5.18 Résultat par action 20

2.5.19 Autres produits et charges 20

2.5.20 Transactions avec des parties liées 20

2.5.21 Instruments dérivés 20

2.5.22 Evènements postérieurs à la clôture 21 3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022) 22 4. ATTESTATION DU RESPONSABLE 23 R APPORT D’ACTIVITÉ D U P REMIER SEMESTRE 202 2 -20 2 3 1.1. Evolution des résultats consolidés Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi : SEMESTRE 1 (En millions d'euros) 30/09/2022 30/09/2021 Variation Ventes 20,2 15,0 5,2 Marge Brute 11,8 7,9 3,9 % 58,4% 52,8% 5,6% Frais généraux (14,6) (11,7) (2,9) Résultat Opérationnel (hors royalties) (2,8) (3,7) 0,9 Redevances 2,9 2,2 0,7 Autres Produits & Charges (0,4) (0,1) (0,3) Résultat Opérationnel (0,3) (1,6) 1,3 Résultat financier (0,1) (0,2) 0,1 Impôts (0,3) (0,2) (0,1) RESULTAT NET (0,7) (2,1) 1,4 Endettement financier net 8,3 8,7 (0,4) 1.2. C hiffre d’affaires Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique (En millions d'euros) SEMESTRE 1 Variation 30/09/2022 30/09/2021 Variation totale Organique Effet de change France 2,5 1,8 35% 35% 0% Europe (hors France) 4,1 2,7 50% 49% 2% Asie 3,7 3,1 22% 16% 6% Total Distribution contrôlée 10,3 7,6 35% 32% 3% Agents et Distributeurs 9,9 7,4 33% 26% 7% TOTAL PRODUITS 20,2 15,0 34% 29% 5% Les ventes cumulées de la distribution contrôlée sont en hausse de +35%, incluant un effet de change favorable de 3%. Cette croissance concerne l’ensemble des filiales portée principalement par l’Europe (hors France) qui progresse de +50% sur tous les marchés sauf l’Espagne, avec notamment de nouveaux points de ventes détaillants en Allemagne et Italie. La France est en croissance de +35% grâce aux ventes en boutiques et détaillants. Les ventes à nos Agents et Distributeurs sont en croissance de +33% par rapport au 1er semestre 2021, portées par les marchés Chine, Corée et le dynamisme de notre nouveau distributeur aux Etats Unis. Seul le marché russe est en recul par rapport au 1er semestre 2021, de 25%, conséquence du conflit en Ukraine. Évolution du chiffre d'affaires par Ligne de Produits En millions d'euros SEMESTRE 1 Variation 30/09/2022 30/09/2021 Variation totale Organique Effet de change Briquets et stylos 14,2 10,5 35% 29% 6% Maroquinerie, Accessoires et PAP 6,0 4,6 32% 30% 3% TOTAL PRODUITS 20,2 15,0 34% 29% 5% En comparaison au 30 septembre 2021, le chiffre d’affaires Produits du groupe est en progression +34% sur les 6 premiers mois de l’exercice, avec un effet de change favorable de 5%. Les Briquets & Instruments d'Ecriture maintiennent une croissance très dynamique de +35% (respectivement +33% et +46%) par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice précédent, suivant la même tendance que l'an dernier, portée par des lancements et animations réussis : Animations Guilloché sous laque, Spring & Matte Colors.

Les activités Accessoires, Ceintures et Prêt-à-Porter sont en croissance respectivement de +82%, +137% et +17%. Seule l’activité Maroquinerie est en recul de -5% par rapport au premier semestre de l’exercice 2021-22. 1.3. Autres composantes de l’exploitation Marge brute Le taux de marge brute s’améliore de +5,5 points par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice précédent, s’établissant à 58,4%. Cette amélioration s’explique par l’augmentation de l’activité sur l’ensemble du groupe, résultant en une meilleure absorption des coûts fixes. Frais généraux Les frais généraux et administratifs augmentent de 24,8% par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice précédent, en raison de moyens supplémentaires investis en coûts de communication pour accompagner la croissance du chiffre d’affaires et célébrer les 150 ans de la marque, en coût de personnel et sous-traitants et coûts de développement produits afin de soutenir la croissance. Redevances Les redevances sont en augmentation de 35% par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice précédent, en raison de l’amélioration des redevances de nos licences en Chine et Corée. Autres produits et charges et éléments non récurrents Les autres produits et charges ressortent à -0,4 million d’euros correspondant principalement à des paiements suite à des litiges sociaux. Résultat opérationnel De ce qui précède, le résultat opérationnel reste négatif sur le premier semestre, mais affiche un niveau encourageant à -0,3 million d’euros contre -1,6 million d’euros au 30 septembre 2021, soit une amélioration de 1,3 million d’euros d’une période à l’autre grâce à la croissance de l’activité. Résultat financier Il s’établit à -0,1 million d’euros, en amélioration de 0,1 million d’euros par rapport au 30 septembre 2021. Le coût de l’endettement financier représente une charge de 0,2 million d’euros, équivalente au 30 septembre 2021. Résultat net Au global, le résultat net est négatif à -0,7 million d’euros, contre -2,1 millions d’euros au 30 septembre 2021. Flux de Trésorerie Au 30 septembre 2022, la trésorerie nette consolidée ressort à +4,7 millions d’euros contre +6,7 millions d’euros au 30 septembre 2021. La capacité d’autofinancement ressort à +0,9 million d’euros au 30 septembre 2022 contre -0,4 million d’euros au 30 septembre 2021 en amélioration à la suite de l’amélioration du résultat net. La variation du besoin en fonds de roulement se dégrade, passant de 1 million d’euros au 30 septembre 2021 à -1,6 million au 30 septembre 2022. Cette baisse est due à la saisonnalité de l’activité encore plus marquée en septembre 2022 suite à l’augmentation à la fois des stocks et des dettes fournisseurs afin de préparer les ventes du deuxième semestre, portées par un grand nombre de nouveautés (Firehead et Capsule grained en maroquinerie ou Le Grand Dupont Cling) et d’animations (Montecristo, Golden Hour, Carbon). Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement sont négatifs de -0,9 million au 30 septembre 2022 contre -0,2 million au 30 septembre 2021. Ces investissements sont principalement d’ordre industriel destinés à renouveler et augmenter la capacité de production du groupe. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont négatifs de – 3 millions contre -4 millions au 30 septembre 2021. Le groupe poursuit sa politique de désendettement vis-à-vis des banques afin d’assainir sa structure financière et préparer le financement de son plan de développement. Endettement financier net L’endettement financier net au 30 septembre 2022 ressort à 8,3 millions d’euros contre 8,7 millions au 30 septembre 2021. Comptes consolidés semestriels résumés 1.4. Compte de résultat consolidé (En milliers d’euros) Notes 30/09/2022 31/03/2022 30/09/2021 Chiffre d’affaires net « produits » 20 177 37 166 15 040 Coûts des ventes (8 401) (18 496) (7 092) Marge brute 11 776 18 670 7 949 Frais de communication (1 247) (2 182) (880) Frais commerciaux (4 793) (9 945) (4 567) Frais généraux et administratifs (8 578) (14 473) (6 247) Résultat opérationnel courant (hors royalties) (2 842) (7 930) (3 745) Royalties 2 929 5 289 2 162 Autres charges 2.5.19 (403) (1 647) (328) Autres produits 2.5.19 32 565 278 Perte de valeur sur actifs (IAS 36) 2.5.19 - (134) - Résultat opérationnel (284) (3 857) (1 633) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2.5.11 - - - Coût de l’endettement financier brut 2.5.17 (188) (407) (200) Coût de l’endettement financier net 2.5.17 (188) (407) (200) Autres produits et charges financiers 2.5.19 104 65 (27) Résultat avant Impôt (369) (4 199) (1 861) Charges d’impôt sur le résultat (305) (301) (212) Résultat net (674) (4 500) (2 072) Résultat net – part du Groupe (674) (4 500) (2 072) Résultat net – intérêts minoritaires - - - Résultat net par action (en euros) 2.5.18 (0,001) (0,009) (0,004) Résultat net dilué par action (en euros) 2.5.18 (0,001) (0,009) (0,004)

en milliers d'euros 30/09/2022 31/03/2022 30/09/2021 Résultat net Résultat net-part du groupe (674) (4 500) (2 072) Résultat net-intérêts minoritaires - - - Autres éléments du résultat global : (11) (151) (34) Variation de la réserve de conversion (108) (243) (100) Autres variations - - 3 Gains et pertes actuariels relatifs aux engagements de retraite 97 92 63 Résultat global (685) (4 651) (2 106) Les notes annexes font partie intégrante des états financiers 1.5. Bilan consolidé ACTIF Bilan Bilan (En milliers d’euros) Notes 30/09/2022 31/03/2022 Actif non courant Ecarts d’acquisition 2.5.4 - - Immobilisations incorporelles (nettes) 2.5.5 1 353 1 298 Immobilisations corporelles (nettes) 2.5.6 4 828 4 603 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2.5.7 2 369 2 134 Actifs financiers 2.5.8 760 732 Total de l’actif non courant 9 310 8 767 Actif courant Stocks et en-cours 2.5.9 9 994 7 188 Créances clients 7 798 7 580 Autres créances 2.5.10 9 114 7 351 Impôts courants 2.5.16 536 536 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.5.11 4 690 9 270 Total de l’actif courant 32 132 31 925 Total de l’actif 41 442 40 692 PASSIF (En milliers d’euros) Notes 30/09/2022 31/03/2022 Capitaux propres- part du Groupe Capital 2.5.12 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 2.5.12 9 286 9 286 Réserves 2.5.12 (33 413) (29 089) Réserves de conversion 2.5.12 1 427 1 535 Résultat net- Part du Groupe (674) (4 500) Total capitaux propres- part du groupe 2 840 3 446 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 2.5.14 10 814 11 092 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 2.5.7.2 2 674 2 681 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2.5.13 3 780 3 793 Total des passifs non courants 17 268 17 566 Passifs courants Fournisseurs 9 670 6 339 Autres passifs courants 2.5.15 7 033 6 864 Impôts courants 46 47 Provisions pour risques et charges 2.5.13 920 1 336 Emprunts et dettes financières 2.5.14 2 225 3 624 Dettes de location courantes (moins d’un an) 2.5.7.2 1 440 1 470 Total des passifs courants 21 334 19 680 Total du Passif 41 442 40 692 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 1.6. Tableau des F lux de T résoreri e (En milliers d’euros) 30/09/2022 30/09/2021 I - Activités Opérationnelles Résultat net après impôts (674) (2 072) Dotations aux amortissements 1 369 1 300 Variation des provisions (27) 159 Charge nette d'intérêts 239 269 Plus et moins-values de cession - 9 Autres - (46) Capacité d'autofinancement 907 (380) Variation des stocks et en-cours (2 744) (796) Variation des clients et comptes rattachés (217) 2 971 Variation des autres créances (1 683) (1 157) Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 278 764 Variation des autres dettes (277) (795) Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (1 643) 987 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (737) 606 II – Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles (172) (74) Acquisition d'immobilisations corporelles (750) (102) Acquisition d'autres immobilisations financières (16) (9) Besoin de trésorerie (investissements) (938) (186) Cessions d'autres immobilisations financières - 11 Désinvestissements - 11 FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (938) (175) III – Activités de financement Emissions d'emprunts et dettes financières 287 - Remboursement d’emprunts et dettes financières (2 292) (2 841) Diminution de la dette de location (963) (974) Intérêts payés hors dette de location (70) (200) Intérêts payés liés à la dette de location (52) (61) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (3 090) (4 076) Effets de la variation des cours de change 184 (79) Variation nette de la trésorerie (4 581) (3 723) Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 9 270 10 403 Trésorerie à la clôture de l'exercice (note 11) 4 690 6 680 Variation nette de la trésorerie (4 580) (3 722) Les notes annexes font partie intégrante des états financiers 1.7. Tableau de variation des capitaux propres Nombre d’actions







Capital







Primes d'émission, de fusion et d'apport







Réserves et résultats cumulés







Autres éléments du résultat global







Capitaux propres consolidés







(En milliers d’euros) Au 31/03/2021 524 279 556 26 214 9 286 (28 713) 1 177 7 964 Décision de l'IFRS IC sur IAS 19 (*) - - - 133 - 133 Résultat de l’exercice - - - (4 500) - (4 500) Autres éléments du résultat global - - - - (151) (151) Au 31/03/2022 524 279 556 26 214 9 286 (33 213) 1 027 3 446 Résultat de l’exercice - - - (674) - (674) Autres éléments du résultat global - - - - (11) (11) Autres - - - 79 - 79 Au 30/09/2022 524 279 556 26 214 9 286 (33 808) 1 016 2 840 (*) Au 31 mars 2022, l’application d’IFRS IC a eu un impact de 133 milliers d’euros 1.8. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés Sauf information contraire, les montants figurant dans les notes ci-après sont exprimés en milliers d’euros. Le Groupe S.T. Dupont fabrique ou fait fabriquer des articles de luxe, et distribue ses produits dans le monde entier. La société mère du Groupe est S.T. Dupont S.A., 92, Bd du Montparnasse, Paris. La maison-mère ultime du Groupe est la société BroadGain Investments Ltd. Celle-ci est basée à Hong-Kong et est elle-même détenue par un trust dont les bénéficiaires sont, entre autres, Monsieur Dickson Poon et des membres de sa famille.

La société S.T. Dupont est cotée sur Euronext Paris S.A (Compartiment C). Le 15 décembre 2022, le Directoire a arrêté les comptes consolidés semestriels résumés au 30 septembre 2022. 1.1.1 Faits marquants Remboursement anticipé Le groupe a remboursé en juin 2022, par anticipation, le solde de son crédit syndiqué (1 million d’euros) afin d’assainir sa structure financière et préparer le financement de son plan de développement. Continuité d’exploitation Le groupe a établi des prévisions de trésorerie s’étendant jusqu’au 30 septembre 2023, en retenant des hypothèses de chiffre d’affaires affichant une croissance par rapport à l’exercice précédent, de la poursuite du contrôle strict des coûts et de maintien du rythme d’encaissements des créances et du paiement des dettes conforme à celui observé en 2022.

Compte tenu des financements accordés en décembre 2020, de la prorogation de la période d’amortissement des P.G.E. sur 5 ans, et des prévisions de trésorerie établies, et du support assuré de son actionnaire, le groupe prévoit d’être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie dans les 12 mois suivants le 30 septembre 2022.

Les comptes semestriels ont ainsi été établis sur la base de la continuité d’exploitation. Prolongation de la pandémie COVID-19 L’activité du groupe, en amélioration par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice précédent, est revenue au niveau d'avant la crise sanitaire.

Jusqu’à présent, en lien avec ces conditions et événements imprévus, les obligations contractuelles du Groupe n’ont donné lieu à aucune résiliation de contrat, à aucune pénalité pour retard d’exécution et à aucun litige avec des clients ou des fournisseurs.

L’exposition du Groupe au risque de crédit sur ses activités opérationnelles n’a pas conduit à reconsidérer de manière significative les pertes de crédit attendues sur les clients à la clôture de septembre 2022. Conséquences du conflit en Ukraine Le groupe S.T. Dupont est présent en Russie essentiellement à travers son distributeur local. Le groupe ne possède pas d’actifs localisés en

Russie. L’activité du groupe en Russie est en recul de 25% par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice précédent, passant de 450 milliers d’euros à 340 milliers d’euros.

Le groupe S.T. Dupont n’est pas présent en Ukraine. 1.1.2 Principes et méthodes comptables Cadre général Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe S.T. Dupont au 30 septembre 2022 sont établis en conformité avec la norme IAS 34. S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 mars 2022 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et en relation avec les nouvelles normes et amendements de normes applicables de manière obligatoire pour l’exercice 2022-2023. Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés d’application obligatoire au 30 septembre 2022 Plusieurs modifications sont applicables au 1er avril 2022 : Amendements à l'IFRS 3 - Regroupements d'entreprises : Référence au cadre conceptuel ;

Amendements à l’IAS 16 - Immobilisations corporelles : Produit de la vente avant l’utilisation prévue ;

Amendements à l’IAS 37 - Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : – Contrats déficitaires – Coûts d’exécution du contrat.

Améliorations annuelles 2018-2020. Ces amendements en vigueur au 1er avril 2022 pour ST Dupont n’ont pas d’impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe. Nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations publiés non obligatoires au 30 septembre 2022 et non adoptés par anticipation par le Groupe Textes adoptés par l’Union Européenne : Amendements IAS 1 – Présentation des états Financiers – Informations à fournir sur les méthodes comptables ;

Amendements IAS 8 – Définition des estimations comptable ;

Amendements à IAS 12 : Impôts différés relatifs aux actifs et aux passifs découlant d’une transaction unique.



Textes non adoptés par l’Union Européenne : Amendements à l’IAS 1 Présentation des états financiers : Classification des passifs comme courants ou non courants ;

Amendements à l’IFRS 16 – Contrats de location : Exigences relatives aux transactions de ventes et de cession de bail. Le Groupe mène actuellement une analyse pour identifier les impacts attendus de l’application de ces nouveaux textes. Le Groupe estime que les normes, interprétations et amendements déjà adoptés par l’Union Européenne mais non entrés en vigueur à ce jour seront sans incidence significative sur les états financiers consolidés du Groupe. Enfin, aucune norme ou interprétation publiée au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) à la date du 30 septembre 2022 et d’application optionnelle pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 n’a été appliquée par anticipation. Saisonnalité La comparabilité des comptes semestriels et annuels peut être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre. Périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation n’a pas varié depuis le 31 mars 2022. 1.1.3 Information sectorielle En application d’IFRS 8, l’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Président du Directoire, principal décideur opérationnel du Groupe, pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance du Groupe. Les informations du reporting sont préparées en conformité avec le référentiel comptable appliqué par le Groupe.

Les secteurs opérationnels se décomposent comme suit : Distribution contrôlée Europe

Distribution contrôlée Asie

Agents



Ces secteurs correspondent à des typologies de distribution et des responsabilités distinctes et sont placés sous la responsabilité de directions opérationnelles qui reportent directement au principal décideur opérationnel.

Le groupe comprend également un secteur « Charges et Produits non affectés et Eliminations intra -Groupe » qui regroupe : Les redevances de marque

Les frais « corporate » ne pouvant être affectés aux secteurs et qui regroupent notamment les activités de développement produits, de marketing, de logistique

Les éliminations inter secteurs (France - Asie)



Compte de résultat Au 30/09/2022

(En milliers d’euros) Distribution Contrôlée Europe Filiales Asie Agents Licences non affectées et Eliminations S.T Dupont

Groupe Chiffre d'affaires "produits" 6 560 3 737 9 880 - 20 177 Vente intra secteur 1 506 - - (1 506) - Coûts des ventes (3 483) (839) (4 775) 697 (8 401) Marge brute 4 583 2 898 5 105 (810) 11 776 Frais de communication (317) (175) (344) (411) (1 247) Frais commerciaux (1 966) (1 728) (303) (796) (4 793) Frais généraux et administratifs (321) (483) 45 (7 774) (8 578) Redevances - - - 2 929 2 929 Autres produits et charges (383) 12 - - (371) Résultat opérationnel 1 596 524 4 458 (6 862) (284)

Au 30/09/2021

(En milliers d’euros) Distribution Contrôlée Europe Filiales Asie Agents Licences non affectées et Eliminations S.T. Dupont

Groupe Chiffre d'affaires "produits" 4 557 3 074 7 410 - 15 040 Vente intra secteur 1 034 (1 034) - Coûts des ventes (2 423) (1 264) (3 902) 497 (7 092) Marge brute 3 168 1 810 3 508 (537) 7 949 Frais de communication (240) (173) (287) (180) (880) Frais commerciaux (1 839) (1 739) (194) (795) (4 567) Frais généraux et administratifs (341) (417) 36 (5 525) (6 247) Redevances - - - 2 162 2 162 Pertes de valeur sur actifs (302) 252 - - (50) Résultat opérationnel 446 (267) 3 062 (4 875) (1 633) Chiffre d’affaires par activité et zone géographique (En milliers d’euros) 30/09/2022 30/09/2021 Chiffre d'affaires par activités Briquets et Stylos 14 147 10 480 Maroquinerie, accessoires et PAP 6 030 4 561 Total Ventes Produits 20 177 15 041 (En milliers d’euros) 30/09/2022 30/09/2021 Ventes pour les marchés les plus significatifs France 2 481 1 845 Hors France 17 696 13 196 Dont : Corée 3 101 2 445 Chine 2 190 1 189 Hong-Kong 1 930 1 615 Japon 1 807 1 459 Postes du bilan Sectoriel Clients septembre 2022 Distribution Contrôlée Europe



Distribution Contrôlée Agents



Licences non affectées et Eliminations



ST Dupont Groupe



(en milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 5 207 521 2 070 - 7 798 Créances clients (Brutes) 5 974 498 2 394 - 8 867 Effets à recevoir 163 32 - - 195 Provision pour dépréciation (931) (9) (325) - (1 265)

Sectoriel Clients mars 2022 Distribution Contrôlée Europe



Distribution Contrôlée Agents



Licences non affectées et Eliminations



ST Dupont Groupe



(en milliers d’euros) Asie Clients et comptes rattachés (Net) 3 362 442 3 776 - 7 580 Créances clients (Brutes) 4 160 416 4 101 - 8 677 Effets à recevoir 123 35 - - 158 Provision pour dépréciation (921) (9) (325) - (1 254) Deux clients dépassent le seuil de 10% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2022. Il s’agit de distributeurs qui atteignent 26% des revenus consolidés (incluant les redevances) contre 24% au 30 septembre 2021. Au 30 septembre 2022, les actifs immobilisés nets se répartissent de la façon suivante : (En milliers d’euros)



30/09/2022



31/03/2022



Immobilisations nettes France 6 173 5 788 Autres pays 8 112 1.1.4 Ecarts d’acquisition (En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEURS BRUTES Au 31/03/2021 1 223 2 439 492 4 154 Ecart de conversion 52 - - 52 Au 31/03/2022 1 275 2 439 492 4 206 Ecart de conversion 170 - - 170 Au 30/09/2022 1 445 2 439 492 4 376

(En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL DEPRECIATIONS Au 31/03/2021 (1 223) (2 439) (492) (4 154) Perte de valeur (IAS36) - - - Ecart de conversion (52) - - (52) Au 31/03/2022 (1 275) (2 439) (492) (4 206) Perte de valeur (IAS36) - - - - Ecart de conversion (170) - - (170) Au 30/09/2022 (1 445) (2 439) (492) (4 376) (En milliers d’euros) STD MARKETING HONG KONG STD

France STD IBERIA TOTAL VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2022 - - - - Au 30/09/2022 - - - - Les écarts d’acquisition font l’objet de test de valeur annuels ou dès lors qu’un indice de perte de valeur a été identifié. 1.1.5 Immobilisations incorporelles (En milliers d’euros) Brevets R&D Autres Total VALEUR BRUTE Au 31/03/2021 85 908 10 529 11 522 Acquisitions - - 249 249 Cessions - - (25) (25) Au 31/03/2022 85 908 10 753 11 746 Acquisitions - - 173 173 Au 30/09/2022 85 908 10 926 11 919 (En milliers d’euros) Brevets R&D Autres Total AMORTISSEMENTS & DEPRECIATIONS CUMULES Au 31/03/2021 (85) (908) (9 247) (10 240) Dotations - - (209) (209) Au 31/03/2022 (85) (908) (9 456) (10 449) Dotations - - (117) (117) Au 30/09/2022 (85) (908) (9 573) (10 566) VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31/03/2022 - - 1 298 1 298 Au 30/09/2022 - - 1 354 1 353 Les « Autres immobilisations incorporelles » correspondent essentiellement à des logiciels mis en service, liés à l’implémentation de l’ERP. Les acquisitions de l’exercice se composent principalement de licences et de logiciels. Les « Brevets, marques, savoir-faire » correspondent essentiellement à des marques achetées soit dans un objectif de protection juridique, soit pour une exploitation ultérieure. Ils sont totalement amortis.

Les « Frais de Recherche et Développement » comprennent les frais engagés pour la conception et la fabrication de nouvelles lignes de produits ou de nouvelles technologies s’y rapportant (amortis sur 3 ans). 1.1.6 Immobilisations corporelles (En milliers d’euros)



Terrains



Construc-

tions



Agencements & installations



Autres



Total



VALEUR BRUTE Au 31/03/2021 51 6 925 20 931 7 818 35 726 Acquisitions - - 756 167 924 Cessions ou mise au rebut - - (168) (290) (458) Effet de change - - 13 (26) (13) Au 31/03/2022 51 6 925 21 533 7 669 36 178 Acquisitions - - 598 149 746 Cessions ou mise au rebut - - (824) - (824) Effet de change - - 37 31 68 Au 30/09/2022 51 6 925 21 344 7 849 36 169 (En milliers d’euros)



Terrains



Construc-

tions



Agencements & installations



Autres



Total



AMORTISSEMENTS Au 31/03/2021 - (3 367) (19 562) (7 248) (30 176) Dotations - (135) (585) (280) (999) Cessions ou mise au rebut - - 132 288 420 Effet de change - - (13) 15 2 Au 31/03/2022 - (3 501) (20 027) (7 225) (30 754) Dotations - (67) (319) (187) (573) Cessions ou mise au rebut - - 824 - 824 Autres - 60 - - 60 Effet de change - - (37) (40) (77) Au 30/09/2022 - (3 509) (19 559) (7 452) (30 520) (En milliers d’euros)



Terrains



Construc-

tions



Agencements & installations



Autres



Total



DEPRECIATIONS CUMULEES Au 31/03/2021 - - (562) (259) (821) Au 31/03/2022 - - (562) (259) (821) Au 30/09/2022 - - (562) (259) (821) Valeur Nette Comptable Au 31/03/2022 51 3 424 941 185 4 603 Au 30/09/2022 51 3 416 1 220 138 4 828 Les acquisitions ainsi que les cessions d’immobilisations corporelles sur la période se composent principalement de machines et outillages d’usine. 1.1.7 Droits d’utilisation et dettes de location Droits d’utilisation Les droits d’utilisation des biens incorporels et corporels tels que définis en note 2.5.1.1. ont les valeurs nettes suivantes : (En milliers d’euros)



Constructions



Installations



Autres



Total



VALEUR BRUTE Au 31/03/2022 8 863 1 675 1 226 11 764 Entrées d'actifs 194 - - 194 Résiliations (1 769) - - (1 769) Variations des cours de change 130 - (2) 128 Autres 726 - - 726 Au 30/09/2022 8 144 1 675 1 224 11 043 (En milliers d’euros)



Constructions



Installations



Autres



Total



AMORTISSEMENTS Au 31/03/2022 (4 582) (1 675) (842) (7 100) Résiliations 1 002 - - 1 002 Dotations nettes de l'exercice (611) - (57) (668) Variations des cours de change (79) - - (79) Au 30/09/2022 (4 271) (1 675) (899) (6 844) Au 30 septembre 2022, les entrées d’actifs correspondent principalement à l’ouverture d’un local pour les prototypes ainsi que le renouvellement de certains contrats de locations. (En milliers d’euros)



Constructions



Installations



Autres



Total



DEPRECIATIONS CUMULEES Au 31/03/2022 (2 530) - - (2 530) Résiliations 757 - - 757 Dotations nettes de l'exercice - - - - Variations des cours de change (57) - - (57) Au 30/09/2022 (1 829) - - (1 829) Au 30 septembre 2022, le Groupe a procédé à une reprise de dépréciation de 757 milliers d’euros à la suite de la résiliation d’un contrat totalement déprécié au 31 mars 2020. Valeur Nette Comptable Au 31/03/2022 1 750 - 384 2 134 Au 30/09/2022 2 044 - 325 2 369 Dettes de location Les variations de la dette de location se détaillent comme suit : (En milliers d’euros) Dettes de location au 31/03/2022 4 151 Flux avec impact sur la trésorerie : Diminution (963) Flux sans impact sur la trésorerie : Nouveaux contrats de locations 195 Variation de change 6 Autres 726 Dettes de location au 30/09/2022 4 114 Au 30 septembre 2022, les échéances de la dette de location s'analysent comme suit : (En milliers d’euros) 30/09/2022 A moins d'un an 1 440 De 1 à 5 ans 2 210 A plus de 5 ans 465 Total dettes de location 4 115 Au 30 septembre 2022, la dette de location porte intérêts sur un taux fixe. 1.1.8 Actifs financiers non courants Les actifs financiers non courants au 30 septembre 2022 s’élèvent à 760 milliers d’euros contre 732 milliers d’euros au 31 mars 2022. Le solde au 30 septembre 2022 est principalement composé de dépôts et cautionnement. 1.1.9 Stocks et en-cours ( En milliers d’euros) 30/09/2022 31/03/2022 Matières Premières 3 989 3 171 Produits et en-cours / semi ouvrés 3 410 2 891 Marchandises et Produits finis 10 034 8 359 Pièces détachées et consommables 1 096 964 Total Valeur Brute 18 529 15 385 Matières Premières (1 489) (1 386) Produits et en-cours / semi ouvrés (1 145) (1 128) Marchandises et Produits finis (5 129) (4 919) Pièces détachées et consommables (772) (763) Total provision pour dépréciation (8 535) (8 196) Matières Premières 2 500 1 785 Produits et en-cours / semi ouvrés 2 265 1 763 Marchandises et Produits finis 4 905 3 440 Pièces détachées et consommables 324 201 Total Valeur Nette 9 994 7 189 Au 30 septembre 2022, les stocks nets augmentent de +39% en raison de la préparation des ventes de notre 2e semestre qui devraient être portées par un grand nombre de nouveautés (Firehead et Capsule grained en maroquinerie ou Le Grand Dupont Cling) et d’animations (Montecristo, Golden Hour, Carbon). 1.1.10 Autres créances ( En milliers d’euros) 30/09/2022 31/03/2022 Charges constatées d'avance 359 - Taxe sur la valeur ajoutée 1 233 830 Autres prêts et avances 3 435 2 625 Autres 4 087 3 896 Total 9 114 7 351 Au 30 septembre 2022, les charges constatées d’avance concernent principalement du loyer payé en avance. La créance relative à taxe sur la valeur ajoutée augmente de 400 milliers d’euros. Les créances relatives aux autres prêts et avances augmentent quant à elles de 810 milliers d’euros. Cette augmentation provient de l’augmentation des acomptes fournisseurs en lien avec l’effet de saisonnalité que connaît l’entreprise. Le poste « Autres » inclut notamment le fonds de pension de la filiale allemande pour 344 milliers d’euros et des redevances à recevoir pour 3 253 milliers d’euros. 1.1.11 Trésorerie et équivalents de Trésorerie ( En milliers d’euros) 30/09/2022 31/03/2022 Comptes courants bancaires 4 690 9 270 Trésorerie et équivalent de trésorerie au bilan 4 690 9 270 Trésorerie selon TFT 4 690 9 270 1.1.12 Capitaux propres Au 30 septembre 2022, le capital social s’élève à 26 213 977,80 euros réparti en 524 279 556 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,05 euros. Le nombre d’actions ordinaires est inchangé depuis le 31 mars 2022.

Au 30 septembre 2022, la Société ne détient aucune action propre S.T. Dupont. 1.1.13 Provisions et passifs éventuels (En milliers d’euros) Provisions pour garantie Provisions pour litiges Provisions pour restructuration Total provisions courantes Provisions pour retraites et autres avantages à long terme Total Au 31/03/2021 81 175 - 256 4 011 4 267 Dotations 87 1 115 - 1 202 159 1 361 Reprises utilisées - (122) - (122) (148) (270) Gains et pertes actuarielles - - - - (92) (92) Effet de change - - - (4) (4) Autres - - - - (133) (133) Au 31/03/2022 168 1 168 - 1 336 3 793 5 129 Dotations - - - - 80 80 Reprises utilisées - (415) - (415) - (415) Gains et pertes actuarielles - - - - (97) (97) Effet de change - - - - 3 3 Au 30/09/2022 168 752 - 920 3 778 4 700 Les provisions sont composées de : Provisions pour garantie



Une provision pour garantie est constituée pour couvrir le coût estimé de la garantie des produits vendus en France et à l’étranger. Cette provision est calculée semestriellement sur une base du nombre de retours réels de produits neufs. Provisions pour litiges



Les provisions pour litiges comprennent principalement les risques sociaux ainsi que les risques fiscaux. Provisions pour retraite



Les provisions pour retraites et autres avantages à long terme concernent l’ensemble du groupe et respectent les normes IFRS en vigueur. 1.1.14 Emprunts et dettes financières Emprunts et dettes non courants et instruments financiers associés (En milliers d'euros) 30/09/2022 31/03/2022 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à moyen terme 10 812 11 090 Instruments de couverture de la dette non courante (passif) 2 2 Dettes financières non courantes après couverture 10 814 11 092 Le Groupe a fait le choix de ne plus présenter la dette de location dans la dette nette à la suite de l’application de la norme IFRS 16. Emprunts et Dettes financières courants (en milliers d'euros) 30/09/2022 31/03/2022 (ACTIF) / PASSIF Autres dettes financières à court terme 2 225 3 624 Dettes financières courantes et actifs et passifs financiers associés nets 2 225 3 624 Variation des Emprunts et Dettes financières Effet sur la trésorerie Sans effet sur la trésorerie (En milliers d’euros) Au

31/03/2022 Augmentation Diminution Etalement des frais d'emprunt Autres Variation taux de conversion Au 30/09/2022 Autres dettes financières 14 696 - (2 292) 117 - 211 12 732 Instruments de couverture de la dette non courante (passif) 20 - - - - - 20 Dettes financières courants et découverts bancaires - 287 - - - - 287 Dettes financières et actifs et passifs financiers associés 14 716 287 (2 292) 117 - 211 13 039 Financement Crédits syndiqués Un crédit syndiqué avec un pool de 5 banques mené par le CIC qui comprend une ligne de crédit revolving pour financer le besoin en fonds de roulement et des lignes dédiées aux investissements. Les crédits syndiqués ont été intégralement remboursés le 30 juin 2022. Prêt de croissance Le groupe a intégralement remboursé le prêt de croissance. Les remboursements se sont fait selon le rythme prévu par l’échéancier Prêts Garantis par l’Etat En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de financement.

Selon les termes de l’accord, le montant du P.G.E alloué s’élève à 4 millions d’euros, soumis à la Règlementation P.G.E.

La répartition est la suivante : PGE souscrit auprès de BNP Paribas, intégralement tiré et avec un capital restant de 623 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de LCL, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 601 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 602 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Apes, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 601 milliers d’euros

PGE souscrit auprès de BPI France, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 250 milliers d’euros

PGE souscrit auprès du CIC, intégralement tiré et avec un capital restant dû de 759 milliers d’euros Une prorogation d’échéancier du P.G.E sur 5 ans a été demandée et obtenue en décembre 2021. La dette P.G.E sera amortie sur 5 ans avec

un amortissement en anuités constantes.. Compte courant d’actionnaire Au 30 septembre 2022, S.T. Dupont SA bénéficie du soutien de son actionnaire de référence D&D International sous la forme de 3 comptes courants d’actionnaire d’un montant total de 8 millions d’euros répartis comme suit : Un compte courant d’actionnaire d’un montant de 2,5 millions d’euros subordonné au remboursement de la dette bancaire

Un compte courant d’actionnaire d’un montant de 2,5 millions d’euros non subordonné au remboursement de la dette bancaire

Un compte courant d’actionnaire d’un montant de 3,0 millions d’euros dont le remboursement interviendra selon le même profil d’amortissement que les PGE



Lignes de crédit Hongkong Depuis mars 2016, le Groupe a souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3,9 millions d’euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (1,038 million d’euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia. Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants. Au 30 septembre 2022, les tirages s’élevaient respectivement à 1 et 8 millions de HK dollars (259 et 908 milliers d’euros). Autres lignes de crédit filiales européennes Le groupe dispose également de deux lignes de trésorerie pour ses filiales italienne et espagnole : Une ligne d’escompte de RIBA pour un montant de 0,435 millions d’euros pour le compte de la filiale italienne

Une Ligne de crédit de 70 milliers d’euros pour la filiale espagnole. Ces lignes ne sont pas utilisées au 30 septembre 2022 En sus de ces financements bancaires, le contrat d’affacturage permet toujours à S.T. Dupont S.A. de mobiliser son poste clients. Lignes de crédit confirmées et non confirmées Au 30 septembre 2022, le Groupe dispose de lignes de crédit pour un montant total de 13 039 milliers d'euros qui se décomposent comme suit : En milliers d’euros Etablissements bancaires Montant autorisation Utilisation au 30/09/2022 S.T. Dupont France



















































Crédit syndiqué : - Capex 4 T1 Pool bancaire S.T. Dupont SA - - - Capex 4 T2 Pool bancaire S.T. Dupont SA - - Prêt croissance BPI France - - P.G. E



















BNP 623 623 BPA 601 601 BPI 250 250 BPVF 602 602 CIC 759 759 LCL 601 601 Compte courant actionnaire non subordonné D&D International 2 552 2 552 Compte courant actionnaire subordonné D&D International 2 577 2 577 Compte courant actionnaire non subordonné au P.G.E D&D International 3 049 3 049 En-cours net financé par le Factor Eurofactor 260 S.T. Dupont Marketing



Ligne revolving HKD Crédit Agricole HK 3 891 259 Ligne revolving HKD Bank of East Asia 1 038 908 S.T. Dupont Iberia Ligne de crédit BBVA 70 - S.T. Dupont Italia Ligne d’escompte RIBA Banca Intesa 435 - TOTAL 17 046 13 039 Taux EUR/HKD au 30/09/202 = 7,71



Type de taux et couverture Les taux appliqués aux P.G.E. sont fixes. Les taux appliqués à l’ensemble des autres emprunts sont variables, et sous la forme d’un taux de marché domestique plus large.

Pour couvrir ses crédits syndiqués, le groupe bénéficiait de deux contrats de couverture de taux (Au 30 septembre 2022, ces opérations dérivées de taux présentent une valorisation globale positive de 12 milliers d’euros). À la suite du remboursement ces instruments de couverture sont obsolètes et feront l’objet d’un débouclage sur le deuxième semestre. 1.1.15 Autres passifs courants (En milliers d’euros) 30/09/2022 31/03/2022 Dettes sociales 2 872 3 505 Taxe sur la valeur ajoutée 998 589 Autres 3 163 2 770 Total 7 033 6 864 Les dettes sociales s’élèvent à 2,9 millions d’euros, en baisse de 633 milliers par rapport au 31 mars 2022. Cette baisse s’explique principalement par le paiement de la dette sécurité sociale générée par le report des paiements liée à la pandémie COVID-19 et dont le montant initial s’élevait à 1,1 million d’euros. Les autres dettes au 30 septembre 2022 comprennent principalement des dettes fiscales (0,7 million d’euros), des clients créditeurs (0,6 million d’euros), et des dettes sur redevances (0,4 million d’euros). 1.1.16 Impôts courants La Société n’a constaté aucune dette d’impôts sur les sociétés au 30 septembre 2022. 1.1.17 Coût de l’endettement financier (En milliers d’euros) 30/09/2022 30/09/2021 Coût de l’endettement financier brut (188) (200) Dont : Charges financières sur emprunts (150) (184) Charges financières sur contrat d'affacturage (38) (16) Coût de l’endettement financier Net (188) (200) Charges d'intérêts sur les droits d'utilisation aux contrats de location (52) (61) Autres Produits et charges financières 155 34 Dont : Gains (pertes) de change (non affectables) 173 35 Autres produits (charges) financiers (18) (1) Total (84) (227) 1.1.18 Résultat par action Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. Détail du résultat dilué par action IAS 33.70 :

Le résultat par action dilué est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré d’actions après effet de la dilution. 30/09/2022 30/09/2021 Résultat net - part du Groupe (674) (2 072) Résultat net – part du Groupe (674) (2 072) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en million d'euros) 524 279 556 524 279 556 Résultat net par action (en euros) (0,001) (0,004) Résultat net dilué par action (en euros) (0,001) (0,004) 1.1.19 Autres produits et charges 30/09/2022 30/09/2021 Autres charges Autres produits Autres charges Autres produits Litiges (367) 2 (128) Indemnité licenciement (4) Autres (36) 30 (196) 278 Total (403) 32 (328) 278 Les litiges sont majoritairement composés de litiges salariaux 1.1.20 Transactions avec des parties liées Il n’y a pas eu de modification significative des transactions avec les parties liées entre le 31 mars 2022 et le 30 septembre 2022. 1.1.21 Instruments dérivés Pour couvrir certains risques de marché, S.T. Dupont SA a recours à des instruments de dérivés de taux ; ces transactions de gré à gré sont souscrites avec des contreparties bancaires de premier rang. 1.1.22 Evènements postérieurs à la clôture Néant. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE (PÉRIODE DU 1ER AVRIL 202 2 AU 30 SEPTEMBRE 202 2 ) Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : - l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société S.T. DUPONT, relatifs à la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; - la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Continuité d’exploitation » de la note « 2.5.1 - Faits marquants » de l’annexe aux comptes semestriels consolidés résumés qui exposent les conditions de financements ayant permis l’application du principe de continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes de la période close le 30 septembre 2022. II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 21 décembre 2022 Les commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit S&W Associés Xavier Belet Julie Benzaquen ATTESTATION DU RESPONSABLE J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice Fait à Paris,

Le 21 décembre 2022

Alain Crevet

Président du Directoire Pièce jointe Rapport financier semestriel au 30 septembre 2022

