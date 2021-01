S.T. DUPONT : Mise à disposition de l'avis de réunion préalable valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 19 février 2021

20 janvier 2021

INFORMATION REGLEMENTEE

Mise_a_dispo_Avis-AG_20-01-2021

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 FEVRIER 2021

AVIS DE REUNION PREALABLE VALANT AVIS DE CONVOCATION

MODALITES DE MISE A DISPOSITION

DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

La Société informe ses Actionnaires qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 19 février 2021 à 10h heures au siège social 92 Bd du Montparnasse 75014 Paris, à huis clos.

L’avis de réunion préalable valant avis de convocation comportant l’ordre du jour, les projets de résolution et les modalités de participation et de vote à cette assemblée générale a été publié au BALO, le 15 janvier 2021 et peut être consulté, ainsi que le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020, sur le site internet de la société (www.st-dupont.com), rubrique Finances, Information réglementée, Convocations AG. Les documents préparatoires seront mis à disposition au plus tard 21 jours avant la date de l’Assemblée Générale Mixte, sur le site internet de la société (www.st-dupont.com), rubrique Finances, Documents préparatoires à l’AG.

Conformément aux dispositions légales, tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73 du Code de Commerce seront disponibles à compter du 27 janvier 2021 sur notre site www.st-dupont.com, rubrique Finances, ainsi qu’à notre siège social : S.T. Dupont, 92 Boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS.

Pièces jointes