S.T. DUPONT : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2020-2021

5 mai 2021

Information financière au 31 mars 2021 (Deuxième semestre 2020-2021)

Le chiffre d’affaires produits 2020-2021 s’établit à 31,5M€ en recul de -29,4% par rapport à l’exercice précédent.

Le deuxième semestre s’est conclu sur une baisse de -21,6% grâce à une amélioration des ventes sur notre distribution contrôlée et notamment sur le e-commerce et en Europe de l’Ouest.

Données non auditées

CHIFFRE D’AFFAIRES

Par marché

en millions d'euros Semestre 2 Variation vs 2ème Semestre 2019-20 Cumul Variation vs 2019-20 31/03/21 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change 31/03/21 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change France 3,1 -5,0% -5,0% 0,0% 4,7 -27,2% -27,2% 0,0% Europe distribution contrôlée (ex France) 3,4 32,2% 32,7% -0,5% 5,7 25,1% 25,7% -0,5% Asie distribution contrôlée 3,9 -13,9% -10,1% -3,8% 6,6 -30,3% -27,2% -3,0% Total distribution contrôlée 10,5 0,3% 2,1% -1,8% 16,9 -17,0% -15,5% -1,5% Agents & Distributeurs 8,7 -38,0% -37,8% -0,2% 14,6 -39,8% -39,6% -0,2% Total Produits 19,2 -21,6% -20,7% -0,9% 31,5 -29,4% -28,6% -0,8%

Activité du Deuxième semestre de l’exercice (octobre à mars 2021)

Par rapport au deuxième semestre de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires Produits du Groupe est en baisse de -5,3 millions d’euros, incluant un effet de change défavorable de -0,2 million d’euros.

La distribution contrôlée est en légère progression de +0,3% malgré un effet de change défavorable de -1,8% :

- En France, les ventes se sont contractées de -5% toujours pénalisées par l’ouverture limitée du Retail mais compensées par les progressions enregistrées sur les ventes en ligne et les ventes Business to Business.

- La zone Europe hors France a maintenu une progression importante de +32,2% sur le deuxième semestre, toujours portée par l’Italie et également les ventes e-commerce.

- La zone Asie est en retrait de -13,9% par rapport à l’année dernière, mais la baisse est plus faible relativement qu’au 1er semestre avec une activité retail qui a mieux résisté.

- Le réseau des Agents et Distributeurs est en forte décroissance de -5,3 millions d’euros avec notamment des marchés coréen (quasi arrêt des vente duty free) et russe qui souffrent. A l’inverse la Chine et les Etats Unis ont connu un 2e semestre encourageant.





Activité cumulée au cours de l’exercice 2020-2021

Sur l’exercice 2020-2021, le chiffre d’affaires Produits du Groupe est en retrait organique de -28,6% soit -12,7 millions d’euros par rapport à l’année précédente, et subit également un effet de change défavorable de -0,8% (soit un impact de -0,4 million d’euros).

La distribution contrôlée est en retrait de -17%. Les canaux de distribution retail ont globalement été fortement impactés par la crise sanitaire surtout sur le 1er semestre.

Une partie de la baisse a pu être compensée par le e-commerce qui a doublé ses ventes sur l’exercice.

La zone Europe hors France a connu également une belle progression grâce à un mode de distribution renforcé en Italie et en Suisse.

Les ventes des Agents et Distributeurs ont fortement régressé sur l’année. Tous les marchés ont été touchés à l’exception des Etats Unis qui ont bénéficiés de l’apport de notre nouveau distributeur sur une année pleine.

Par ligne de produits

en millions d'euros Semestre 2 Variation vs 2ème Semestre 2019-20 Cumul Variation vs 2019-20 31/03/21 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change 31/03/21 Variation totale Dont Organique Dont Effet de change Briquets & stylos 13,0 -12,7% -11,8% -0,9% 20,3 -24,1% -23,2% -0,9% Maroquinerie, Accessoire & PAP 6,2 -35,4% -34,6% -0,8% 11,2 -37,3% -36,6% -0,7% Total Produits 19,2 -21,6% -20,7% -0,9% 31,5 -29,4% -28,6% -0,8%

A la fin du second semestre, la famille Briquets & Stylos affiche une baisse de -12,7% soit -1,2 millions d’euros par rapport à 2019-2020, mais en progression par rapport au 1er semestre grâce notamment aux ventes de briquets Ligne 2 et Grand Dupont en Asie (Corée, Japon, Chine).

Sur l’année 2020-2021,l’art du feu est en baisse de -24,7%, en particulier en Corée et en France tandis que l’Europe de l’Ouest progresse (Italie, Allemagne et Benelux).

L’art de l’écriture voit également ses ventes diminuer de -22,2% à l’exception des Etats Unis et de la Russie.

Les lignes PAP, Maroquinerie et Ceintures sont en recul de -41,3% tandis que les accessoires ont bien résisté avec une baisse limitée à -3% grâce aux ventes de coupes cigares et caves à cigares.

