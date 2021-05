ST DUPONT : l'activité 2020 fortement affectée par la pandémie

ST Dupont a publié un chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2020 (clos fin mars) de 31,5 millions d'euros, en repli de 29,4% sur un an, dont -28,6% en organique. L'activité a été fortement affectée par la fermeture de nombreux points de ventes, surtout sur le premier trimestre. Une partie de la baisse a pu être compensée par le e-commerce qui a doublé ses ventes sur l’exercice. La zone Europe hors France a connu également une belle progression grâce à un mode de distribution renforcé en Italie et en Suisse. Les ventes en France ont pour leur part reculé de 5%.



La division Briquets et Stylos a réalisé un chiffre d'affaires de 20,3 millions d'euros, en recul de 24,1%, et la Maroquinerie, Accessoires & PAP a réalisé une activité de 11,2 millions d'euros (-37,3%).