ST Dupont : D and D International dépasse les 90% des votes

D and D International a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 décembre, le seuil de 90% des droits de vote de ST Dupont et détenir 82,69% du capital et 90,09% des droits de vote de la société d'articles de luxe.



Le déclarant explique que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions ST Dupont sur le marché dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions qu'il a déposée.



