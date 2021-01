ST Dupont : Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 27/01/2021 | 15:51 Envoyer par e-mail :

Société anonyme au capital de 26 213 977,80 euros Siège Social : 92 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris R.C.S. Paris 572 230 829 DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019-2020 DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019-2020 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL Le Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 06/01/21 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité comptétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable, conformément à l'article 9 dudit règlement. Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. Des exemplaires de nos derniers rapports annuels et de leurs éventuelles actualisations sont disponibles sans frais auprès de la Société S.T. Dupont au 92, Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris et sur son site Internet (www.st-dupont.com). En application de l'article 28 du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril 2004, les informations suivantes sont incorporées par référence dans le présent Document d'Enregistrement Universel: Les comptes consolidés et le rapport des contrôleurs légaux y afférant relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018 figurant aux pages 109 à 161 du Document de référence déposé auprès de l'AMF le 5 juillet 2018 n° D.18-0647.

D.18-0647. Les comptes consolidés et le rapport des contrôleurs légaux y afférant relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019 figurant aux pages 97 à 151 du Document de référence déposé auprès de l'AMF le 9 juillet 2019 n° D.19-0668. EE 2 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 1. PRESENTATION DU GROUPE 5 1.1. Profil et stratégie du Groupe ........................................................................................ 7 1.2. Historique...................................................................................................................... 8 1.3. Filiales et participations ................................................................................................ 8 1.4. L'exercice 2019-2020 .................................................................................................. 10 1.5. Événements postérieurs à la clôture .......................................................................... 18 1.6. Résultats annuels en normes françaises de S.T. Dupont S.A...................................... 18 1.7. Perspectives du Groupe.............................................................................................. 20 2. GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 21 2.1. Rôle et fonctionnement du Directoire et du Conseil de Surveillance ........................ 24 2.2. Mandats et fonctions exercées par les dirigeants ...................................................... 28 2.3. Rémunérations et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ....... 30 2.4. Responsables du contrôle des comptes ..................................................................... 32 2.5. Facteurs de risques ..................................................................................................... 33 2.6. Assurances .................................................................................................................. 39 2.7. Autres informations sur le gouvernement d'entreprise............................................. 41 2.8. Délais de paiement ..................................................................................................... 42 3. CAPITAL ET ACTIONNARIAT 43 3.1. Histoire et évolution de la Société.............................................................................. 45 3.2. Acte constitutif et statuts ........................................................................................... 45 3.3. Actionnariat du Groupe .............................................................................................. 49 3.4. Capital social ............................................................................................................... 52 3.5. Communication financière.......................................................................................... 54 4. ANNEXES 55 4.1. Tableau de résultats de S.T. Dupont S.A. des cinq derniers exercices ....................... 57 4.2. Conventions et engagements réglementés ................................................................ 58 4.3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés........................................................................................................................... 62 4.4. Assemblée Générale Mixte du 23 Février 2021 : Rapport du Directoire ................... 66 4.5. Assemblée Générale Mixte du 23 Février 2021.......................................................... 75 4.6. Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise..................... 84 5. COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2020 97 5.1. Compte de résultat ................................................................................................... 101 5.2. Bilan actif et passif .................................................................................................... 102 5.3. Tableau des flux de trésorerie .................................................................................. 104 5.4. Tableau de variation des capitaux propres............................................................... 105 5.5. Notes annexes aux comptes consolidés ................................................................... 105 5.6. Rapport des Commissaires aux comptes sur les Comptes consolidés ..................... 152 3 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 6.COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ S.T. DUPONT S.A. AU 31 MARS 2020 157 6.1. Comptes annuels de la société au 31 mars 2020 ..................................................... 160 6.2. Notes annexes aux comptes annuels de la société .................................................. 163 6.3. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels .......................... 190 7.RESPONSABLE DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 195 7.1. Déclaration du Responsable du Document d'Enregistrement Universel ................. 196 8. TABLE DE CONCORDANCE 197 8.1. Table de concordance avec les rubriques de l'Annexe 1 du règlement européen 809/2004 ............................................................................................................................. 198 8.2. Table de rapprochement avec le rapport financier annuel...................................... 200 4 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 1. PRESENTATION DU GROUPE 5 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1. PRESENTATION DU GROUPE 5 1.1. Profil et stratégie du Groupe ........................................................................................ 7 1.1.1. Position concurrentielle 7 1.1.2. Réseau de distribution 7 1.1.3. Axes majeurs de la stratégie 7 1.2. Historique...................................................................................................................... 8 1.3. Filiales et participations ................................................................................................ 8 1.3.1. Activité des filiales 8 1.3.2. Organigramme du Groupe au 31 mars 2020 9 1.4. L'exercice 2019-2020 .................................................................................................. 10 1.4.1. Faits marquants de l'exercice 10 1.4.2. Evolution des Résultats consolidés 13 1.4.3. Analyse de la rentabilité 14 1.4.4. Trésorerie et capitaux 16 1.5. Événements postérieurs à la clôture .......................................................................... 18 1.6. Résultats annuels en normes françaises de S.T. Dupont S.A...................................... 18 1.6.1. Analyse du compte de résultat 18 1.6.2. Analyse du bilan 19 1.7. Perspectives du Groupe.............................................................................................. 20 6 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.1. Profil et stratégie du Groupe S.T. Dupont S.A. fabrique et commercialise des briquets, instruments d'écriture, accessoires, maroquinerie et prêt-à-porter pour homme. Les produits fabriqués ou de négoce sont distribués soit via des grossistes, soit via des filiales de distribution implantées en Europe et en Asie. Le Groupe vend ses produits sur les 5 continents. Ses principaux marchés géographiques sont l'Asie et l'Europe mais il est également présent au Moyen Orient, aux USA et en Europe de l'Est qui constituent des opportunités de croissance. S.T. Dupont S.A. est une Société Anonyme enregistrée et domiciliée en France. Son siège social est situé à Paris. S.T. Dupont est cotée en Bourse sur Euronext Paris (compartiment C). Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Directoire le 16 décembre 2020. Ils sont exprimés en milliers d'euros, sauf indication contraire. 1.1.1. Position concurrentielle Étant données la spécificité et la diversité du portefeuille de produits de la marque S.T. Dupont ainsi que son positionnement sur les différents marchés, il n'y a pas de société directement comparable. La Société estime être le premier acteur sur le marché mondial du briquet de luxe, avec une part de marché d'environ 70 %. Les principaux concurrents sont Cartier, Dunhill et Zippo. Sur le marché mondial des instruments d'écriture, Montblanc est leader ; la Société estime être le deuxième ou troisième acteur avec Cartier, OMAS ou Montegrappa. Sur les autres marchés où la Société a une activité (maroquinerie, ceintures, accessoires), sa part de marché est limitée et il n'existe pas véritablement de leader. 1.1.2. Réseau de distribution La distribution contrôlée représente au 31 mars 2020 environ 45,7 % du chiffre d'affaires produits de la Société. La distribution non contrôlée représente le solde, soit 54,3 % du chiffre d'affaires produits. Elle reflète la variété des activités de la Marque : civettes, spécialistes écriture, spécialistes maroquinerie, bijouteries, spécialistes cadeaux, etc. La distribution des produits se fait par l'intermédiaire de boutiques en propre, de boutiques franchisées, de shop-in-shops (SIS), de corners et de nombreux points de vente fournis par les grossistes. Les baux des magasins en propre sont détenus par S.T. Dupont S.A. ou ses filiales à l'étranger. Le Groupe n'est jamais propriétaire des murs de boutiques, alors que les magasins franchisés, à la marque S.T. Dupont, sont exploités par nos distributeurs (comme en Corée ou au Moyen Orient). Les shop-in-shops sont des points de vente situés dans les grands magasins (« Department stores »), en France et à l'étranger. Les corners, eux, sont présents dans les magasins multi-marques. Le solde des points de vente concerne les magasins alimentés par les grossistes qui sont eux-mêmes clients de nos distributeurs exclusifs (à l'export), ou directement de nos filiales en Europe et en Asie. Contrairement à de nombreuses sociétés du secteur du luxe, la distribution des produits de la Société est encore très dépendante de réseaux de distribution "multi-marques". 1.1.3. Axes majeurs de la stratégie La stratégie définie par S.T. Dupont vise à capitaliser autour de l'ADN de la marque, pouvant se résumer ainsi : Maître Orfèvre, Laqueur et Malletier - depuis 1872 »

L'Art de vivre à la Française - Art de voyager, de fumer, d'écrire » La mise en œuvre de cette stratégie continue de s'organiser autour : D'initiatives fortes sur les piliers historiques en matière de lancement de nouveaux produits

Du développement des marchés stratégiques (France, Hong-Kong/Chine, Russie, Corée et Moyen Orient), en mettant l'accent sur l'extension qualitative et quantitative de la distribution intégrée ou externalisée (montée en gamme du merchandising, ouvertures de Shop-in-Shops/corners et de boutiques en propre)

Hong-Kong/Chine, Russie, Corée et Moyen Orient), en mettant l'accent sur l'extension qualitative et quantitative de la distribution intégrée ou externalisée (montée en gamme du merchandising, ouvertures de Shop-in-Shops/corners et de boutiques en propre) De l'accompagnement de nos partenaires de long terme pour les redevances 7 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE Du renforcement des partenariats dans les éditions limitées et la haute création

De la poursuite de la mise en œuvre de nouveaux moyens de communication (site web, réseaux sociaux, …) visant le recrutement de nouveaux consommateurs

De l'amélioration des marges unitaires par l'optimisation des coûts et du mix

Du renforcement de l'efficience des processus-métier clés : marketing, merchandising, prévisions de ventes, planification de production, supply-chain et contrôle de gestion. 1.2. Historique Monsieur Simon Tissot Dupont ouvre son premier atelier, une fabrique de bagagerie et de maroquinerie de luxe, en 1872. La Société S.T. Dupont a été créée en 1934. En 1941, S.T. Dupont crée le premier briquet de luxe à essence pour l'un de ses plus fidèles clients. Suit rapidement l'emblématique modèle Ligne 2 au style inspiré par l'architecture des années 30. Le briquet se pare alors d'argent, d'or, de palladium, de laque et de matériaux les plus précieux, devenant simultanément un véritable objet culte reconnaissable dans le monde entier. C'est en 1973 que naît le stylo « Classique », une autre icône de la Maison, exprimant l'exceptionnel savoir-faire S.T. Dupont avec un objet de convoitise dont on apprécie autant la beauté que l'équilibre parfait et l'écriture fluide. En complément des briquets et stylos, les activités de la Société se sont peu à peu diversifiées et étendues, à partir des années 1970, aux lunettes, parfums, cigares, montres ainsi qu'au prêt-à-porter. Les objets S.T. Dupont combinent aujourd'hui des savoir-faire exceptionnels : S.T. Dupont Maître Malletier : les artisans sélectionnent les plus belles peaux, exclusivement en France, Italie et Espagne selon des critères stricts que sont la régularité, la souplesse, la solidité et la finesse. Les opérations telles que la découpe, la couture et l'assemblage sont effectuées à la main avec une attention toute particulière portée aux détails pour de parfaites finitions.

: les artisans sélectionnent les plus belles peaux, exclusivement en France, Italie et Espagne selon des critères stricts que sont la régularité, la souplesse, la solidité et la finesse. Les opérations telles que la découpe, la couture et l'assemblage sont effectuées à la main avec une attention toute particulière portée aux détails pour de parfaites finitions. S.T. Dupont Maître Laqueur : la laque naturelle, à l'éclat semblable à celui de la perle, fascinante par sa luminosité et sa profondeur, est l'une des matières les plus nobles qui ornent les produits S.T. Dupont. Elle se caractérise également par une grande résistance aux chocs, aux griffures, à l'usure par frottement et au feu. Les Maîtres Laqueurs S.T. Dupont sont parmi les rares artisans au monde à maîtriser l'art de la laque naturelle, héritage des techniques ancestrales japonaises et chinoises.

: la laque naturelle, à l'éclat semblable à celui de la perle, fascinante par sa luminosité et sa profondeur, est l'une des matières les plus nobles qui ornent les produits S.T. Dupont. Elle se caractérise également par une grande résistance aux chocs, aux griffures, à l'usure par frottement et au feu. Les Maîtres Laqueurs S.T. Dupont sont parmi les rares artisans au monde à maîtriser l'art de la laque naturelle, héritage des techniques ancestrales japonaises et chinoises. S.T. Dupont Maître Orfèvre : dès l'origine, le travail d'orfèvrerie a joué un rôle majeur dans les créations S.T. Dupont. Le métal est ainsi devenu le support des décors les plus sobres ou les plus sophistiqués. Pointe de diamants, godrons ou torsades déclinent à l'infini le savoir-faire des Maîtres Orfèvres de la Maison. Guillochés patiemment et délicatement à la main ou créés grâce aux techniques numériques les plus avancées, finitions or, palladium ou argent, les objets S.T. Dupont sont le reflet de la passion et du savoir-faire unique de la Marque. 1.3. Filiales et participations 1.3.1. Activité des filiales Le Groupe réalise 45,7% de son activité par le biais de filiales de distribution contrôlées à 100 % qui commercialisent à travers un réseau de boutiques, SIS (shop-in-shop) et corners ou de grossistes. En termes de répartition géographique, les filiales sont situées en Europe de l'Ouest et en Asie (notamment Hong-Kong et Japon). Au 31 mars 2020, le Groupe possède 13 filiales dont une participation dans 5 entités dormantes. Des informations complémentaires concernant les filiales et participations sont reprises en note 6.2.31. des comptes annuels. A l'exception de STD Finance, filiale française en sommeil, toutes les filiales et participations du Groupe sont situées à l'étranger. Leur activité est dédiée à la distribution des produits de la marque S.T. Dupont. Les filiales les plus importantes en chiffre d'affaires et en actifs sont les filiales asiatiques (Hong Kong, Japon). S.T. Dupont SA ainsi que la filiale S.T. Dupont SA Suisse sont détentrices de licences ou sous licences de fabrication et de commercialisation pour certaines lignes de produits, dédiées à des territoires spécifiques. 8 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.3.2. Organigramme du Groupe au 31 mars 2020 S.T. Dupont Distribution Pte. Ltd. (2) 100% SINGAPOUR S.T. Dupont (Malaysia) Sdn. Bhd. (2) 100% MALAISIE STD Investment Pte. Ltd. (2) 100% SINGAPOUR S.T. Dupont (1) Marketing Limited 100% HONG KONG S.T. Dupont K.K (1) 100% JAPON S.T. Dupont S.p.A (1) 100% ITALIE S.T. DUPONT S.A S.T. Dupont SA FRANCE 100% SUISSE S.T.D. Finance S.A (2) 100% FRANCE S.T. Dupont Benelux (1) 100% BELGIQUE S.T. Dupont Deutschland (1) 100% ALLEMAGNE S.T. Dupont Inc. (2) 100% ETATS-UNIS S.T. Dupont IBERIA (1) 100% ESPAGNE S.T. Dupont KOREA 100% COREE Filiales de distribution Entités en sommeil D'autres informations concernant les filiales sont disponibles aux notes 5.5.3. Périmètre de consolidation et 6.2.31. Tableau des filiales et participations. 9 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.4. L'exercice 2019-2020 1.4.1. Faits marquants de l'exercice Initiatives L'année 2019-2020 a été marquée par de nombreuses initiatives sur la Maroquinerie, activité historique de la Maison S.T. Dupont, et sur notre catégorie iconique et mondialement connue et reconnue, les briquets. Briquets et Stylos :

Différentes animations ont jalonné l'année 2019-2020 en briquets et instruments d'écriture, mettant en valeur nos deux savoir-faire : le travail de maître orfèvre et maître laqueur à travers nos produits iconiques, Ligne 2 et Line D pen. La série « Crazy diamonds » est une nouvelle interprétation de notre pointe de diamant dans une dimension plus contemporaine. La collection « Atelier bronze » orne nos briquets et stylos d'une couleur or irisée et d'un dégradé noir uniques. La collection « Paris » évoque quant à elle le tracé très graphique des rues parisiennes et introduit notre belle série limitée « From Paris with Love ». La Maison S.T. Dupont étoffe également sa gamme de briquets traditionnels avec la famille Ligne 2 : Ligne 2 cling, ligne

2 small et ligne 2 slim. Cette famille Ligne 2, aux finitions précieuses d'or, palladium ou laque a été conçue avec un objectif commun : le son parfait et cristallin à l'ouverture du briquet, signe de reconnaissance unique - le Cling. Au niveau de nos offres contemporaines et plus accessibles, différents décors viennent également animer nos gammes minijet, slim 7 et Defi Extreme. Ce briquet dédié aux fumeurs de cigares, spécialement conçu pour être utilisé en toutes circonstances et même les plus rudes (altitude, vent, températures extrêmes) voit sa gamme s'agrandir en fin d'année

2019 avec un nouveau briquet torche double flamme, alliant puissance et efficacité : Defi XXtreme. Au niveau de la gamme écriture, la collection D initial s'étend avec une panoplie de couleurs dans différentes fonctions : orange, bleu ou rouge disponibles en bille, roller ou plume.

Maroquinerie et Ceintures :

L'exercice 2019-2020 a été marqué par le lancement d'un projet phare, Defi Millennium. Cette collection est dédiée aux hommes d'affaires mais aussi aux voyageurs, plus contemporains et à la recherche de performances et de fonctionnalités (porte documents, sacs à dos, sacs de voyage, …). Conçue en nylon bleu et en cuir noir, cette nouvelle collection allie élégance et légèreté au quotidien. Une gamme de petite maroquinerie en cuir noir avec coutures bleues vient également compléter cette offre. D'autres lancements forts viennent ponctuer l'année 2019 pour la maroquinerie S.T. Dupont avec notre ligne traditionnelle, Line D et sa collection Dandy. S.T. Dupont enrichit sa collection avec différents produits (portefeuilles, porte cartes, étuis cigares et porte documents) en cuir de vachette de la plus grande finesse, rehaussé d'un embossage représentant les écailles de l'alligator. Disponible en noir et en marron, cette collection est en vente depuis Octobre

2019 et complète une thématique que nous retrouvons sur nos briquets et accessoires fumeurs. A partir du mois de novembre 2019, S.T. Dupont relance sa collection Line D soft, avec son cuir souple, grainé et tannage diamant exclusif. L'objectif de cette collection casual chic est de proposer de nouvelles fonctionnalités : sac à dos, pochettes ou trousse de toilette.

Editions limitées et partenariats :

Forte du succès des séries « art icons », la maison S.T. Dupont a démarré l'exercice 2019-2020 avec la série Monet et la réinterprétation du célèbre tableau « Impression soleil levant » qui date de 1872, année de la création de la Maison.

Cette œuvre a été réinterprétée par nos Artisans grâce à notre expertise dans le domaine de la laque. Chaque pièce est unique et la collection comporte briquets, stylos, kit écriture et kit fumeur. Toujours pour nos collectionneurs et sur le thème du voyage, la nouvelle série limitée « From Paris with Love » rend hommage à la ville lumière et son style Haussmannien. Inspirée par les symboles emblématiques de Paris, des grands boulevards à l'architecture unique de la ville, S.T. Dupont célèbre toute la beauté et le romantisme de Paris avec cette dernière édition limitée. L'élégance de l'architecture haussmannienne et chaque détail sont fidèlement reproduits par les artisans de S.T. Dupont. La collection William Shakespeare «La plume est plus puissante que l'épée» est la dernière série limitée que nous venons d'introduire et qui marque le lancement d'une nouvelle ligne d'instruments à écrire : la collection S.T. Dupont

Sword. Avec son clip en forme d'épée et ses différentes références à Shakespeare (crâne de Yorick façonné dans le métal et en finitions or, reproduction d'un manuscrit de l'auteur,…), cette nouvelle série incarne l'expertise des artisans

S.T. Dupont et rend hommage au célèbre dramaturge.

Mise en place d'un nouvel ERP intégrant un Manufacturing Execution System Afin de moderniser ses outils informatiques et ses processus, la Société a mis en place un nouvel ERP. Conformément au planning prévu, le nouvel ERP est opérationnel depuis le 1er avril 2019. Un nouveau Manufacturing Execution System (MES) a été développé sur l'exercice 2018-2019 et est opérationnel depuis le 1er avril 2019 : le processus de fabrication a été revu avec pour objectif une gestion en flux poussés et non plus tirés. Cela s'est traduit par une modification des gammes de fabrication ainsi qu'une mise à jour des nomenclatures produits. 10 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE Première application de la norme IFRS 16 La nouvelle norme impose un mode de comptabilisation unique des contrats par les preneurs impactant le bilan d'une façon similaire aux contrats de location financement. Elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. En date de première application dans ses comptes semestriels au 30 septembre 2019, le Groupe a appliqué la méthode rétrospective simplifiée et les mesures simplificatrices suivantes proposées par la norme : Absence de retraitement des contrats dont la maturité est inférieure à 12 mois à la date de transition ;

Non prise en compte des coûts directs initiaux (commissions, honoraires juridiques, frais de négociation…) ;

Utilisation d'un taux d'actualisation unique à un ensemble de contrats ayant des caractéristiques voisines. Le Groupe a retenu le taux marginal d'endettement du groupe pour évaluer le droit d'utilisation et la dette de loyers correspondante, qui prend en compte les conditions de financement du Groupe et la qualité du sous-jacent au contrat. L'impact de la première application de la norme IFRS 16 est présenté en note 5.5.2.2.1. Extension de l'accord de financement Le Groupe S.T. Dupont avait signé en juin 2017 un accord de financement structuré avec un pool bancaire de 5 banques mené par le CIC. Cet accord de financement prévoit la mise à disposition d'une ligne revolving à hauteur de 4,5M€ du 1er avril au 30 septembre et de 1,5M€ du 1er octobre au 31 mars ainsi que trois lignes dédiées aux investissements d'un montant de 2,5 millions d'euros chacune. Le contrat prévoyait également une option de prorogation d'une année, exerçable jusqu'au 30 septembre 2019 suivant les mêmes conditions, sous réserve de l'approbation du pool bancaire. En juillet 2019, la Société a formulé une demande d'extension qui a été approuvée par le pool bancaire en septembre 2019. En décembre 2020, la Société a signé un accord de financement avec ses partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire voir Note 1.5 Contentieux fiscaux En France, un contrôle fiscal a débuté sur l'exercice 2011-2012. Le jugement rendu en date du 20 mars 2019 :

2011-2012. Le jugement rendu en date du 20 mars 2019 : fait droit aux demandes de la Société en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux redevances rejette la demande de la Société en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la vente de produits.

La Société estimant avoir des arguments à faire valoir a déposé, le 17 mai 2019, une requête en appel auprès de la Cour administrative d'appel de Paris et fait enregistrer son mémoire en réplique en date du 21 novembre 2019. L'administration fiscale a envoyé son mémoire en réponse en avril 2020, auquel la Société a également répondu. A la suite de la visite des autorités fiscales françaises dans le cadre du dispositif prévu par l'article L.16B du Livre des Procédures Fiscales en mai 2019, la Société a déposé une demande d'appel et de recours auprès de la cour d'appel de Paris qui a été rejetée en mai 2020.

Le 15 novembre 2019, l'administration fiscale a notifié à la Société un avis de vérification de comptabilité, considérant que la

Société n'avait pas déclaré d'établissement permanent en France au titre de son activité en Suisse. Le montant de la rectification portant sur les 3 derniers exercices a été intégralement comptabilisé au 31 mars 2020, soit un impôt de 650 milliers d'euros. Prêt d'actionnaire Sur le premier semestre 2019-2020, le chiffre d'affaires produits du Groupe était en décroissance de -15,5% pénalisé par la baisse d'activité à Hong-Kong en raison du contexte géopolitique et un ralentissement des ventes dans le réseau de distribution contrôlé européen. La Direction a initié sans délai un plan de redressement des ventes, comportant de nouvelles initiatives produits et un plan d'action commercial, et mis en place un échéancier de règlement avec son client principal qui représente 38% des revenus consolidés (incluant les redevances) sur l'exercice (contre 31% des ventes au cours de l'exercice précédent). Les échéances du plan de paiement agréé ont toutes été respectées à date. Voir note 2.5.2.1 Elle a par ailleurs sollicité le soutien de son actionnaire majoritaire, D&D International BV. La Société D&D International B.V. qui contrôle S.T. Dupont et détient au 31 mars 2020, 79,7 % du capital social et 88,4 % des droits de vote de la Société a conclu avec S.T. Dupont un contrat de prêt d'actionnaire qui porte sur un montant de 5 millions d'euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties. Ce contrat a été préalablement autorisé par le Conseil de Surveillance le 12 décembre 2019. En décembre 2020, la Société a signé un accord de financement avec ses partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire voir Note 1.5 11 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE Pandémie COVID-19 Le Covid-19 a été déclaré « Pandémie » par l'Organisation mondiale de la santé. Pour suivre les directives des gouvernements des pays où le Groupe opère, S.T. Dupont a adapté ses pratiques de travail, y compris en procédant à des fermetures temporaires de sites et de points de vente. Ces mesures se sont traduites par une forte réduction des activités sur son site de production, mais également dans ses principaux points de vente. Le Groupe a eu recours aux dispositifs gouvernementaux de chômage partiel et de report des échéances sociales. Compte tenu des incidences économiques liées à la crise sanitaire, le Groupe a réalisé des tests de dépréciation de ses actifs corporels et incorporels, et des droits d'utilisation y afférents. Ces tests ont également été complétés par des analyses de sensibilité afin de prendre en compte les incertitudes inhérentes à cet événement. Voir note 5.5.6 Cette crise a en outre conduit le Groupe à revoir à la baisse ses objectifs de vente par marché et à mettre en œuvre un plan de réduction des coûts opérationnels tout en préservant sa capacité à rebondir au moment de la reprise économique notamment en matière d'offre produits. Jusqu'à présent, en lien avec ces conditions et événements imprévus, les obligations contractuelles du Groupe n'ont donné lieu aucune résiliation de contrat, à aucune pénalité pour retard d'exécution et à aucun litige avec des clients ou des fournisseurs. L'exposition du Groupe au risque de crédit sur ses activités opérationnelles n'a pas conduit à reconsidérer de manière significative les pertes de crédit attendues sur les clients à la clôture de mars 2020. Continuité d'exploitation Compte tenu de la crise sanitaire mondiale qui a démarré dès le mois de janvier 2020 en Asie où le Groupe réalise 59,2% de son chiffre d'affaires, le Groupe a été confronté à une baisse significative des ventes sur le dernier trimestre ayant entraîné de fortes tensions sur sa trésorerie. En effet, le groupe évolue dans un environnement qui demeure très incertain, tant sur le plan macro-économique que des évolutions des mesures gouvernementales prises par les différents pays en lien avec l'évolution de la pandémie : les mesures de confinement prises par les Etats ont un impact direct sur l'activité retail du groupe, puisque tous les points de vente ont dû fermer pendant plusieurs semaines. En outre, la fermeture des frontières, en particulier en Asie, contribue au ralentissement de l'activité, le tourisme asiatique représentant une part significative du chiffre d'affaires du groupe. Dans ce cadre, la Société a sollicité auprès de ses partenaires bancaires un Prêt Garanti par l'Etat (P.G.E). Voir note 1.5. Dans ce contexte inédit, où les impacts de cette pandémie devraient lourdement peser sur le chiffre d'affaires et les résultats du groupe en 2020-2021, la priorité du Groupe sera le pilotage rigoureusement de sa base de coûts et l'allocation des ressources financières disponibles. Compte tenu des financements accordés en décembre 2020 et des prévisions de trésorerie sur la période s'étendant jusqu'au 31 mars 2021 (12 mois après la date de clôture), la société prévoit d'être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie. Les comptes ont ainsi été établis sur la base de la continuité d'exploitation. Pour les périodes ultérieures, la capacité du Groupe à faire face à ses besoins de trésorerie sans solliciter de financement complémentaire dépend d'une hypothèse de reprise de l'activité, dans le contexte évolutif de crise sanitaire actuelle. 12 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.4.2. Evolution des Résultats consolidés Les chiffres-clés de S.T. Dupont établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants : En millions d'euros 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Total des revenus (*) 49,3 59,2 59,3 Chiffre d'affaires Produits 44,6 53,9 54,7 Marge brute 20,3 30,5 30,8 ( % ) 45,5% 56,6% 56,4% Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (10,2) (2,7) (3,0) Redevances 4,8 5,3 4,6 Éléments non récurrents (net) (6,1) 3,2 (1,8) Résultat opérationnel (11,5) 5,8 (0,1) Coût de l'endettement financier net (**) (0,4) (0,5) (0,4) RESULTAT NET PART DU GROUPE (12,7) 4,6 (2,9) Résultat net par action (€) (***) (0,024) 0,009 (0,005) Endettement financier net (****) (1) (8,3) (4,9) (1,9) Capitaux propres 26,3 33,7 28,4 : Le total des revenus comprend le chiffre d'affaires produits et les redevances

(**) : Voir note 5.5.24.

(***) : Voir note 5.5.25.

(****) : Voir note 5.5.19.3. En tenant compte de l'indemnité d'éviction de 4,5 millions d'euros nantie en faveur des banques et du compte courant d'actionnaires subordonné pour 2,5 millions d'euros venant en déduction de la dette bancaire, le montant de la dette nette ressort à 1,3 million d'euros et le ratio d'endettement sur capitaux propres ressort à 4,94%. Évolution du chiffre d'affaires par Ligne de Produits Cumul Variation 2020/2019 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Variation Organique Effet de En millions d'euros totale change Briquets & stylos 26,7 33,4 33,1 -20,1% -21,3% 1,2% Maroquinerie, Accessoire & PAP 17,9 20,5 21,6 -12,7% -13,7% 0,9% TOTAL PRODUITS 44,6 53,9 54,7 -17,3% -18,4% 1,1% Briquets & Stylos La famille Briquets & Stylos est en recul de -20,1% soit -6,7 millions d'euros par rapport à 2019, avec des baisses conséquentes sur les marchés à Hong-Kong, au Moyent-Orient et aux Etats-Unis. Les Instruments à Ecrire ont particulièrement souffert en raison d'animations et de nouveautés limitées cette année. Maroquinerie & autres La Maroquinerie a bénéficié de lancements réussis de la ligne Defi Millenium et de la nouvelle collection Dandy mais qui n'ont pas pu compenser la baisse de volume en Corée. Le Prêt-à-Porter a connu une stabilité de ses ventes cette année. 13 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE Évolution du chiffre d'affaires par zone géographique Cumul Variation 2020/2019 31/03/2020 (*) 31/03/2019 31/03/2018 Variation Organique Effet de En millions d'euros totale change France 6,4 7,1 7,0 -9,8% -9,8% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 4,5 6,9 7,1 -34,8% -34,7% -0,1% Asie distribution contrôlée 9,4 13,0 13,7 -27,2% -30,7% 3,5% Total Distribution contrôlée 20,4 27,0 27,8 -24,6% -26,2% 1,7% Agents & Distributeurs 24,2 26,9 26,8 -10,0% -10,5% 0,5% TOTAL PRODUITS 44,6 53,9 54,7 -17,3% -18,4% 1,1% Les marchés UK hors internet et Turquie ont été reclassés de Europe distribution contrôlée à Agents et distributeurs. Le périmètre Internet Autres Europe a été reclassé de Agents & Distributeurs à Europe distribution contrôlée. Sur l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires Produits du Groupe est en retrait de -9,3 millions d'euros soit -17,3% par rapport à l'année précédente, malgré un effet favorable de change de +1,1% (soit un impact de +0,6 million d'euros). Distribution contrôlée La distribution contrôlée est en baisse de -24,6% par rapport à 2018-2019. Ce recul est provoqué en grande partie par la forte baisse de Hong-Kong, pénalisé par la situation géopolitique puis sanitaire, et par des fermetures de points de vente non rentables. La croissance du Japon, soutenue par le développement du Retail et du e- commerce ne permet pas de compenser cette baisse. Les filiales européennes ont également souffert avec des problématiques diverses selon les marchés : stockage important des grossistes en Europe de l'Ouest (avec par exemple la mise en place d'une politique stricte d'apurement des stocks en Suisse), modèle de distribution par agents inefficace en Italie, changement d'organisation commerciale en Allemagne au 2e semestre. La France est en baisse de -9,8% par rapport à 2018-2019 en raison de la baisse d'activité Retail liée aux mouvements sociaux de fin 2019 et la fermeture des magasins due au confinement. Agents et Distributeurs Les ventes aux Distributeurs et Agents sont en recul de 10% par rapport à 2018-2019. Les croissances en Chine et en Europe de l'Est n'ont pas permis de compenser les baisses au Moyen-Orient (renégociation du contrat en cours) et aux Etats-Unis (réorganisation de la distribution en cours de déploiement). 1.4.3. Analyse de la rentabilité 1.4.3.1. Impact des effets de change sur l'analyse de la performance L'impact des taux de change sur la performance consolidée est estimé à partir de la variation des taux moyens pour les filiales établissant leurs comptes en devises et sur la base des achats en devises pour les filiales en euros. Cumul Variation 2020/2019 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Variation Organique Effet de En milliers d'euros totale change Chiffre d'Affaires (Produits) 44 582 53 908 54 653 (9 326) (9 917) 591 Marge Brute 20 336 30 539 30 818 (10 203) (10 472) 269 Redevances 4 757 5 268 4 627 (511) (511) - Résultat opérationnel (11 530) 5 759 (101) (17 289) (17 442) 153 Résultat net (12 713) 4 552 (2 865) (17 265) (18 278) 1 013 Les impacts de la variation des taux de change sur le chiffre d'affaires et la marge brute sont dus à la dépréciation des principales devises utilisées par la société sur l'exercice. Des informations plus détaillées concernant ces impacts sont consultables à la note 2.5. Facteurs de risques. 14 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.4.3.2. Marge Brute (sur ventes produits) La marge brute en valeur s'établit à 20,3 millions d'euros contre 30,6 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de -10,2 millions d'euros. Le taux de marge baisse de -11 points à 45,5% liée aux coûts de production qui n'ont pas baissé dans les mêmes proportions que la baisse d'activité et aux dépréciations des stocks en raison de la plus faible rotation des produits. 1.4.3.3. Résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants (sur ventes produits) Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants est négatif à -10,2 millions d'euros contre -2,7 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une dégradation de -7,5 millions d'euros. Ce recul s'explique par la baisse conséquente de l'activité en 19-20 qui n'a pas pu être compensée par les économies dégagées sur : Les frais de communication (1 million d'euros)

Les frais commerciaux (2 millions d'euros) notamment avec la fermeture de 6 points de vente à Hong-Kong. Seuls les frais généraux et administratifs sont au-dessus du niveau de l'exercice précédent (0,2 million d'euros) liés au démarrage des frais d'amortissement du nouvel ERP. 1.4.3.4. Redevances Les redevances sont en baisse de -0,5 million d'euros par rapport à l'exercice précédent en raison de la baisse des redevances des licences en Asie. 1.4.3.5. Eléments non récurrents Le solde des éléments non récurrents représente une charge nette de -6,1 millions d'euros à comparer à un produit net de 3,2 millions d'euros enregistré lors de l'exercice précédent. L'exercice 2019-2020 a été essentiellement marqué par : la comptabilisation de pertes de valeur sur actifs pour 5,6 millions d'euros, liée aux tests réalisés dans le cadre de la norme IAS 36 en raison de la pandémie COVID-19. Voir Note 1.4.1 et note 5.5.6.

COVID-19. Voir Note 1.4.1 et note 5.5.6. des coûts de réorganisation de la filiale S.T. Dupont Marketing pour 0,3 million d'euros et des dotations pour amortissements exceptionnels sur les stands de S.T Dupont S.A pour 0,1 million d'euros.

L'exercice 2018-2019 avait été essentiellement marqué par la dépréciation du goodwill de la filiale S.T. Dupont Marketing pour un impact net de -1,3 million d'euros, compensée par un produit exceptionnel net de +4,9 millions lié à l'indemnité d'éviction de la boutique Avenue Montaigne. 1.4.3.6. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel ressort à -11,5 millions d'euros au 31 mars 2020, contre +5,8 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de -17,3 millions d'euros. 1.4.3.7. Résultat financier Le résultat financier ressort à -0,5 million d'euros. Les frais financiers nets sont en baisse de -0,1 million d'euros à -0,4 million d'euros et les impacts de change également plus favorables que sur l'exercice précédent : au 31 mars 2020, ces derniers représentent un produit de 0,2 million d'euros contre une charge de 0,2 million d'euros sur l'exercice précédent. 1.4.3.8. Résultat net Le résultat net ressort à -12,7 millions d'euros contre +4,6 millions d'euros en 2018-2019, soit une dégradation de -17,3 millions d'euros. 15 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.4.4. Trésorerie et capitaux 1.4.4.1. Situation de la trésorerie En milliers d'euros 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Capacité d'autofinancement (1 570) 2 640 (182) Variation du fonds de roulement d'exploitation 2 961 (3 226) 2 745 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 391 (586) 2 563 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (1 347) (2 764) (2 722) Flux de trésorerie provenant des activités de financement 3 201 4 413 (4 525) Effet de la variation des cours de change (21) 403 (356) Variation de la trésorerie 3 224 1 466 (5 041) TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 9 492 6 269 4 804 La structure financière au 31 mars 2020 montre une capacité d'autofinancement en baisse de 4,2 million d'euros, compte tenu de la dégradation du résultat opérationnel. La variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation est positive à +3,0 million d'euros. Cette variation résulte notamment, hors impact de change, des postes suivants : diminution des dettes fournisseurs (-0,2 million d'euros),

(-0,2 million d'euros), diminution importante des stocks (-4,1 million d'euros),

(-4,1 million d'euros), augmentation des créances clients et autres créances (0,9 million d'euros ) principalement due à la saisonnalité des ventes. Les acquisitions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles sont en baisse (1,4 millions d'euros), d'un exercice à l'autre, mais le montant des flux au 31 mars 2019 incluait 1 million d'euros d'indemnité d'éviction de la boutique Montaigne perçue par S.T. Dupont S.A (le solde de l'indemnité étant gagé au profit des banques). Les flux nets de trésorerie liés au financement ressortent à +3,2 millions d'euros contre +4,4 millions d'euros au 31 mars 2019. L'impact IFRS 16 sur les flux de financement représente -2,2 millions d'euros soit une variation des flux de financement de +5,4 millions d'euros retraités de cet impact. Tout en mobilisant de nouvelles lignes de crédit à moyen terme dédiées au financement des investissements (+1,9 million d'euros), le Groupe a bénéficié d'un prêt d'actionnaire de 5 millions d'euros. D'autre part, la Société a remboursé les échéances des lignes à moyen terme. L'effet de la variation des taux de change sur le bilan est de -0,02 million d'euros, contre un impact de +0,4 million d'euros pour l'exercice précédent. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la trésorerie consolidée ressort à 9,5 millions d'euros contre 6,3 millions d'euros à la fin de l'exercice précédent. 1.4.4.2. Ressources/(Endettement) financier net de la Société (En milliers d'euros) 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 9 492 6 269 4 804 Emprunts et dettes financières (dont découverts *) (17 798) (11 094) (6 655) TOTAL (8 306) (4 825) (1 852) (*) Pas de découvert bancaire aux 31 mars 2018, 2019 et 2020. 16 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.4.4.3. Trésorerie et capitaux disponibles Au 31 mars 2020 les disponibilités ressortent à 9,5 millions d'euros, contre 6,3 millions d'euros au 31 mars 2019. Le 12 juin 2017, S.T. Dupont S.A. a signé un accord de financement avec un pool de 5 banques mené par le CIC qui comprend une ligne de crédit revolving pour financer le besoin en fonds de roulement et trois lignes dédiées aux investissements. Le contrat prévoyait une option de prorogation exerçable en septembre 2019, sous réserve de l'accord des banques : cette option a pour effet l'extension du credit revolving jusqu'en septembre 2020 ainsi qu'une nouvelle ligne dédiée aux investissements mobilisable dans les mêmes délais, pour un montant de 2,5 millions d'euros. En septembre 2019, S.T. Dupont S.A a exercé cette option qui a été accordée par le pool bancaire. Au 31 mars 2020, S.T. Dupont S.A. bénéficie donc : D'une ligne revolving, d'un maximum de 1,5 ou 4,5 millions d'euros selon le semestre : au 31 mars 2020, cette ligne est tirée à hauteur de 1,5 million d'euros.

De lignes dédiées aux investissements et à l'acquisition de nouveaux fonds de commerce de 2,5 millions d'euros chaque année : au 31 mars 2020, la ligne 2019-20 est tirée à hauteur de 0,9 million d'euros. Depuis août 2014, le Groupe bénéficie également d'un crédit à moyen terme accordé par BPIfrance (2 millions d'euros sur 7 ans): tiré intégralement à la signature, il n'y a aucun solde disponible au 31 mars 2020 et le capital restant dû s'élève à 500 milliers d'euros. En mars 2016, le Groupe avait en outre souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3 505 milliers d'euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (935 milliers d'euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia. Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants. Au 31 mars 2020, les tirages s'élevaient respectivement à 25 et 8 millions de HK dollars ( 2 921 et 935 milliers d'euros). S.T. Dupont SA a également bénéficié du soutien de son actionnaire de référence D&D International sous la forme de deux comptes courants d'actionnaire d'un montant total de 5 millions d'euros répartis comme suit : Un compte courant d'actionnaire d'un montant de 2,5 millions d'euros subordonnée au remboursement de la dette bancaire

Un compte courant d'actionnaire d'un montant de 2,5 millions d'euros non subordonnee au remboursement de la dette bancaire En sus de ces financements bancaires, le contrat d'affacturage permet toujours à S.T. Dupont S.A. de mobiliser son poste clients. Des informations complémentaires sur la trésorerie et les capitaux disponibles sont données en section 2.5.1. « Risques de liquidité ». En décembre 2020, la Société a signé un accord de financement avec ses partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire voir Note 1.5 17 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.5. Événements postérieurs à la clôture Prêt Garanti par l'Etat (P.G.E) La crise sanitaire a affecté de manière importante le Groupe et ses activités dès le mois de décembre 2019 en Asie. En mars 2020, lorsque des mesures de confinement ont été instaurées en France et en Europe, le Gouvernement français a mis en place des mesures fortes destinées à soutenir les entreprises. Le Prêt Garanti par l'Etat (P.G.E) est une de ces mesures phares. Dans ce contexte, la Société S.T. Dupont a déposé une demande de P.G.E auprès de ses banquiers. En décembre 2020 la Société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de S.T. Dupont, ont décidé de conclure un accord de prêt. Selon les termes de l'accord, le montant du P.G.E alloué s'élève à 4 millions d'euros, soumis à la Règlementation P.G.E, . A cela s'ajoute un apport de D&D International à hauteur de 3 millions d'euros dont le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du P.G.E. Par ailleurs, les établissements bancaires acceptent le remboursement anticipé partiel volontaire des sommes restantes dues au titre des lignes de financement à hauteur de 4,5 millions d'euros par libération des fonds bloqués et cédés suite à l'éviction du fonds de commerce de l'avenue Montaigne et accorde à la Société une franchise de 12 mois en capital des lignes de financement restantes dues. D&D International de son côté consent à la Société une franchise de 12 mois sur le prêt d'actionnaire de 5 millions d'euros consenti en décembre 2019 avec maintien de la subordination existante dans le contrat d'origine et portant sur 2,5 millions d'euros. Ce contrat a été préalablement approuvé par le Conseil de Surveillance le 1er décembre 2020. Contentieux fiscal Taiwan Une proposition de rectification concernant l'utilisation des déficits fiscaux avait été notifiée au cours du premier semestre 2016- 2017 pour un montant maximal de 0,5 millions d'euros en impact d'impôts et 3,3 millions d'euros d'impact sur les déficits fiscaux reportés. La procédure s'est soldée le 4 juin 2020 en faveur du Groupe. En conséquence, la provision afférente au litige a été reprise dans les comptes consolidés. Compte tenu de l'annulation de la rectification, il n'y a pas d'impact sur les déficits fiscaux reportés. 1.6. Résultats annuels en normes françaises de S.T. Dupont S.A. L'activité de S.T. Dupont S.A. se concentre sur la production de produits durs (briquets, instruments à écrire et accessoires) pour l'ensemble des sociétés du Groupe et sur la commercialisation de l'ensemble des produits de la gamme pour la France et certains marchés export en livraison directe. 1.6.1. Analyse du compte de résultat Le chiffre d'affaires net ressort à 32,0 millions d'euros, soit une diminution de -23,0 % par rapport à l'exercice précédent. Les autres produits d'exploitation sont en légère augmentation de +0,2 million d'euros (+1,6%). Cette évolution est liée à la baisse des redevances des licences en Asie compensée par des reprises de provision pour risque filiales. Les charges d'exploitation, en augmentation de +3,5 million d'euros (soit +6,8%) par rapport à l'exercice précédent, s'expliquent par les principales variations suivantes : Les achats et variations de stocks de marchandises et matières premières s'élèvent à 8,5 millions d'euros, soit une baisse de -2,4 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, en lien avec la baisse de l'activité.

-2,4 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, en lien avec la baisse de l'activité. L'ensemble des Autres achats et charges externes diminue de -2,0 millions d'euros soit -11,1% : les commissions versées aux agents ont baissé de -0,4 million d'euros, principalement liées à la baisse du chiffre d'affaires, les charges de publicité et promotions de -0,8 million d'euros, le personnel intérimaire de -0,3 million d'euros en raison de la baisse de l'activité, les honoraires de -0,2 million d'euros et les frais de voyages et déplacements de -0,2 million d'euros.

-2,0 millions d'euros soit -11,1% : les commissions versées aux agents ont baissé de -0,4 million d'euros, principalement liées à la baisse du chiffre d'affaires, les charges de publicité et promotions de -0,8 million d'euros, le personnel intérimaire de -0,3 million d'euros en raison de la baisse de l'activité, les honoraires de -0,2 million d'euros et les frais de voyages et déplacements de -0,2 million d'euros. Les frais de personnel baissent de -3,8%, en raison de la diminution des effectifs. 18 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE Les dotations aux amortissements et provisions augmentent de 153,4% pour atteindre 14,4 millions d'euros à comparer à 5,7 millions d'euros l'exercice précédent : cette forte hausse de +8,7 millions d'euros s'explique pour 3,5 millions par une hausse de la provision pour dépréciation des stocks en raison d'un plus faible taux de rotation sur les composants et marchandises et pour 4,8 millions par une dépréciation des créances dues par les filiales depuis plus de 120 jours Le résultat d'exploitation de l'exercice s'établit ainsi à -11,2 millions d'euros, en diminution de -12,8 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Le résultat financier de +0,2 million d'euros est en amélioration de +9,9 millions d'euros en raison de la dotation pour dépréciation des titres de la filiale S.T. Dupont Marketing à Hong-Kong sur l'exercice précédent. Le résultat exceptionnel se dégrade de -4,9 millions d'euros pour s'établir à -0,1 million d'euros, suite à la constatation lors de l'exercice 2018-2019 d'un produit exceptionnel net de +4,8 millions lié à l'indemnité d'éviction de la boutique Avenue Montaigne. Le résultat net de S.T. Dupont S.A. est en dégradation de 7,8 millions d'euros, s'établissant à -11,1 millions d'euros contre -3,2 millions d'euros l'exercice précédent. Dépenses de caractère somptuaire : Les dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts s'élèvent à 118 633 euros. 1.6.2. Analyse du bilan Les principales variations sont les suivantes : Les stocks nets s'élèvent à 8,1 millions d'euros, en baisse de 3,0 millions par rapport à l'exercice précédent, notamment en raison d'une hausse de la provision pour dépréciation liée à un plus faible taux de rotation des composants et marchandises.

Les créances clients nettes ressortent à 3,0 millions d'euros au 31 mars 2020, soit une baisse de -9,1 millions sur l'exercice qui s'explique pour 4,4 millions d'euros par la diminution des créances brutes en raison de l'augmentation des cessions de créances au factor, et pour 4,8 millions d'euros par la comptabilisation d'une provision pour dépréciation des créances filiales dues depuis plus de 120 jours.

-9,1 millions sur l'exercice qui s'explique pour 4,4 millions d'euros par la diminution des créances brutes en raison de l'augmentation des cessions de créances au factor, et pour 4,8 millions d'euros par la comptabilisation d'une provision pour dépréciation des créances filiales dues depuis plus de 120 jours. Les autres créances nettes font apparaître une hausse de +5,6 millions d'euros, dont 4,7 millions sont imputables à l'augmentation de la réserve factor.

Les disponibilités et valeurs mobilières de placement ressortent à 6,4 millions d'euros à fin mars 2020, en hausse de +3,1 millions d'euros.

Les emprunts et dettes financières sont en augmentation de +5,1 millions d'euros en raison de la mise en place d'un compte courant d'actionnaire pour 5 millions d'euros et de tirages supplémentaires de lignes CAPEX pour 1,9 millions d'euros, compensés par des remboursements d'emprunts à hauteur de 2,4 millions d'euros. Ils incluent également une dette de 0,6 million d'euros correspondant à des crédits documentaires utilisés.

Le poste fournisseurs est en baisse de 0,6 million d'euros liée à la mise en place de crédits documentaires dont les utilisations ont été constatées en dettes financières court terme. 19 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 PRESENTATION DU GROUPE 1.7. Perspectives du Groupe Le Groupe vise toujours à offrir un mix produits équilibré entre tradition et innovation, susceptible de générer une croissance solide à moyen et long terme. Dans un marché du luxe qui est devenu très volatile dans certaines zones (Chine, Russie notamment), la stratégie menée doit permettre de revenir à une croissance pérenne au-delà des variations conjoncturelles. L'accent continue d'être mis sur l'innovation, la conquête commerciale, l'efficience industrielle, et l'amélioration de la supply chain. Cependant, le groupe évolue dans un environnement qui demeure très incertain, tant sur le plan macro-économique que des évolutions des mesures gouvernementales prises par les différents pays en lien avec l'évolution de la pandémie : dans ce contexte inédit, où les impacts de cette pandémie devraient lourdement peser sur le chiffre d'affaires et les résultats du groupe en 2020- 2021, la priorité du Groupe sera le pilotage rigoureusement de sa base de coûts et l'allocation des ressources financières disponibles. 20 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2. GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DESRISQUES ET CONTROLE INTERNE 21 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2. GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 21 2.1. Rôle et fonctionnement du Directoire et du Conseil de Surveillance ........................ 24 2.1.1. Le Directoire 24 2.1.2. Le Conseil de Surveillance 24 2.1.3. Composition de la Gouvernance au 31 mars 2020 24 2.1.3.1. Le Directoire 25 2.1.3.2. Le Conseil de Surveillance 25 2.1.3.3. Adresses professionnelles, expertises et expériences des mandataires sociaux 25 2.1.3.4. Liens familiaux entre les mandataires sociaux 26 2.1.3.5. Condamnation pour fraude prononcée à l'encontre des membres des organes de direction ou de surveillance 26 2.1.3.6. Faillite, mise sous séquestre ou liquidation des membres des organes de direction et de surveillance 26 2.1.3.7. Incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée contre les membres des organes de direction ou de surveillance 26 2.1.3.8. Conflits d'intérêts au niveau des organes de direction et de surveillance 26 2.1.3.9. Restrictions au transfert des actions de S.T. Dupont par les dirigeants 27 2.1.3.10. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes de direction ou de surveillance 27 2.1.3.11. Information sur les contrats de services des mandataires 27 2.1.4. Conformité du Groupe S.T. Dupont aux règles de gouvernance d'entreprise 27 2.2. Mandats et fonctions exercées par les dirigeants ...................................................... 28 2.2.1. Le Directoire 28 2.2.2. Le Conseil de surveillance 29 2.3. Rémunérations et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ....... 30 2.3.1. Rémunérations attribuées aux membres du Directoire 30 2.3.2. Rémunérations versées aux membres du Conseil de Surveillance 32 2.3.3. Sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par la Société ou ses filiales aux fins de versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages 32 2.3.4. Engagements de toute nature pris par la Société 32 2.4. Responsables du contrôle des comptes ..................................................................... 32 2.4.1. Commissaires aux comptes titulaires 32 2.4.2. Commissaires aux comptes suppléants 33 2.5. Facteurs de risques ..................................................................................................... 33 2.5.1. Risques financiers 34 2.5.1.1. Risque de liquidité 34 2.5.1.2. Gestion de taux sur la dette à long terme 35 2.5.1.3. Sensibilité au risque de change 35 2.5.1.4. Evolution du cours des matières premières 36 2.5.2. Risques opérationnels 37 2.5.2.1. Dépendance de la Société à l'égard de certains clients 37 22 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.5.2.2. Dépendance de la Société à l'égard de certaines sources d'approvisionnement et à l'égard de certains fournisseurs 37 2.5.2.3. Risques de crédit 37 2.5.3. Risques règlementaires 38 2.5.3.1. La lutte anti-tabac 38 2.5.3.2. La réglementation aérienne en matière de transport de briquets à gaz dans les avions 38 2.5.3.3. La réglementation européenne en matière de sécurité enfant 38 2.5.4. Risques industriels et environnementaux 38 2.5.4.1. Risques de pollution 39 2.5.4.2. Risques chimiques 39 2.5.4.1. Risques industriels 39 2.6. Assurances .................................................................................................................. 39 2.6.1. La Responsabilité Civile de l'Entreprise 39 2.6.2. La Responsabilité Civile des Dirigeants Sociaux 40 2.6.3. La Responsabilité Civile Environnement 40 2.6.4. L'Assurance Dommages et Perte d'Exploitation (« Tous Risques Sauf ») 40 2.6.5. L'Assurance Transport 41 2.6.6. L'Assurance Flotte automobile qui couvre les véhicules utilisés par la Société 41 2.7. Autres informations sur le gouvernement d'entreprise............................................. 41 2.7.1. Contrats importants 41 2.8. Délais de paiement ..................................................................................................... 42 23 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE La Société est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance. Cette forme d'organisation permet de distinguer les fonctions de direction assumées par le Directoire et les fonctions de contrôle interne dévolues au Conseil de Surveillance. Cette séparation est conforme aux préoccupations d'équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et les fonctions de contrôle qui inspirent les principes du gouvernement d'entreprise. Les statuts de la Société offrent par ailleurs la possibilité de nommer des censeurs qui sont appelés à assister comme observateurs aux réunions du Conseil de Surveillance et qui peuvent être consultés par celui-ci ou par son Président. En outre, la Société a mis en place les procédures de contrôle interne décrites dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne figurant au paragraphe 4.6. « Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise » du présent document. 2.1. Rôle et fonctionnement du Directoire et du Conseil de Surveillance 2.1.1. Le Directoire La Société est dirigée par un Directoire placé sous l'autorité du Conseil de Surveillance. Les membres du Directoire sont des personnes physiques qui peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Ils sont nommés pour quatre ans par le Conseil de Surveillance et révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ou par le Conseil de Surveillance. Ils sont toujours rééligibles mais la limite d'âge est fixée à 65 ans. Une autorisation préalable du Conseil de Surveillance est nécessaire pour toute émission de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société. Il en va de même pour la mise en place de plans d'attribution d'actions ou de stock-options. 2.1.2. Le Conseil de Surveillance Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés parmi les personnes physiques ou morales actionnaires par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Les personnes morales nommées doivent désigner un représentant permanent. Ils sont nommés pour 4 ans et la limite d'âge est fixée à 80 ans. Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire. En cas de vacance, le Conseil de Surveillance peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire qui sont soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le membre nommé en remplacement d'un autre ne reste en fonction que pour la durée restante du mandat de son prédécesseur. Si le nombre des membres du Conseil de Surveillance devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer immédiatement l'Assemblée Générale en vue de compléter l'effectif du Conseil. Aucun membre du Conseil de Surveillance ou du Directoire n'est élu par les salariés. Le Conseil de Surveillance peut réduire le nombre de membres du Directoire, en cours de mandat du Directoire, en s'abstenant de pourvoir un siège devenu vacant. De même, les fonctions de Président du Directoire et, le cas échéant, le pouvoir de représentation attribué à un membre du Directoire, peuvent être retirés par le Conseil de Surveillance. Les membres du Conseil de Surveillance doivent détenir au moins une action de la Société. 2.1.3. Composition de la Gouvernance au 31 mars 2020 Le Conseil de Surveillance comprend quatre membres, dont trois membres n'ayant aucun lien de subordination à l'égard d'aucune des sociétés du Groupe Broad Gain Investments Ltd qui est l'actionnaire principal de S.T. Dupont. Aucun mandataire social n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur au cours de cinq dernières années. 24 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.1.3.1. Le Directoire Au 31 mars 2020, le Directoire est composé de : Monsieur Alain Crevet, Président

Monsieur Eric Sampré

Madame Hanh Guzélian

Monsieur Olivier Cisel Les mandats des membres du Directoire expirent à la date de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022. 2.1.3.2. Le Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance est composé actuellement de : Monsieur Mounir Moufarrige, Président

Monsieur Pearson Poon, Vice-Président

Vice-Président Madame Marie Fournier

Madame Catherine Sabouret Les mandats des membres du Conseil de Surveillance expirent aux dates respectives suivantes : Monsieur Mounir Moufarrige: date de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 Monsieur Pearson Poon : date de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 Madame Marie Fournier : date de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 Madame Catherine Sabouret : date de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 2.1.3.3. Adresses professionnelles, expertises et expériences des mandataires sociaux

Membres du Directoire au 31 mars 2020 Monsieur Alain Crevet, Président Monsieur Alain Crevet (HEC) a commencé sa carrière au sein du Groupe Procter & Gamble avant de rejoindre la Société Parfums Givenchy SA (2000) en tant que PDG puis la Société l'Atelier des Rêves (2004) en tant que DG. Monsieur Eric Sampré Monsieur Eric Sampré (ESSEC) a commencé sa carrière chez Waterman dans des fonctions de ventes et de marketing. Il a poursuivi en tant que Directeur de Ventes de l'activité sport du groupe Dunlop, puis Directeur Commercial de la société Rousseau. Madame Hanh Guzelian Madame Hanh Guzélian (ESSEC et DEC) a débuté sa carrière en tant qu'auditeur chez Ernst & Young avant d'occuper des fonctions financières au Monde, chez Alcan et plus récemment au sein du Groupe Rémy Cointreau. Monsieur Olivier Cisel Monsieur Olivier Cisel (Ingénieur en mécanique ENSMM) a débuté sa carrière en tant que consultant chez ALTRAN Technologies dans le secteur automobile, avant d'occuper des fonctions de Responsable de Production chez l'équipementier automobile Eberspaecher. Il exerce ensuite ses compétences dans le domaine du luxe en rejoignant le groupe GL, en tant que Directeur Industriel. L'ensemble des membres du Directoire a pour adresse professionnelle le siège social de la Société. Membres du Conseil de Surveillance au 31 mars 2020 Monsieur Mounir Moufarrige Monsieur Moufarrige a exercé diverses fonctions de Direction au sein du Groupe Richemont et notamment la fonction de Président de la maison de couture Chloé. Il a fondé la société France Luxury Group et a été également Président de la société Emmanuel Ungaro. 25 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Monsieur Pearson Poon Monsieur Pearson Poon, est actuellement Directeur Exécutif au sein de la société Harvey Nichols and Company Limited et Directeur Général de Dickson Concept (International) Limited. Il a travaillé au sein du département « Investissement bancaire » de la société Goldman Sachs Asie, principalement dans les secteurs de la technologie et de commerce de détail en Chine. Il est titulaire d'un Bachelor en Économie de l'Université de Cambridge. Madame Marie Fournier Madame Marie Fournier a été Responsable des licences de la société Christian Dior, puis Directrice des Licences et du Développement International de la société Emanuel Ungaro, dont elle est actuellement Directeur Général Délégué. Madame Catherine Sabouret Madame Sabouret est Expert-Comptable/Commissaire aux Comptes et diplômée de l'ESSEC. Elle commence sa carrière au sein de PwC (ex- Coopers & Lybrand), avant d'être cooptée « Partner Responsable du Commissariat aux Comptes » et d'occuper le poste de « Présidente du Conseil de Surveillance de PwC Audit ». Elle a également été « Membre du Collège du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes », Administratrice et Présidente du Comité d'Audit de Chargeurs et de Banimmo. Elle est actuellement Administratrice indépendante pour la Fondation Valentin Haüy et l'Européenne De Cautionnement. L'ensemble des membres du Conseil de Surveillance a pour adresse professionnelle le siège social de la Société. 2.1.3.4. Liens familiaux entre les mandataires sociaux A la connaissance de la Société, aucun membre du Conseil de Surveillance n'a de liens familiaux avec un mandataire social, n'a été Commissaire aux Comptes dans le groupe. Condamnation pour fraude prononcée à l'encontre des membres des organes de direction ou de surveillance

la connaissance de la Société, aucune condamnation pour fraude n'a été prononcée au cours des cinq dernières années au moins à l'encontre de l'un des membres des organes de direction et de surveillance du Groupe.

Faillite, mise sous séquestre ou liquidation des membres des organes de direction et de surveillance

A la connaissance de la Société, aucun des membres des organes de direction ou de surveillance du Groupe n'a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années. 2.1.3.7. Incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée contre les membres des organes de direction ou de surveillance A la connaissance de la Société, aucune incrimination ou sanction publique officielle n'a été prononcée au cours des cinq dernières années au moins contre l'un des membres des organes de direction ou de surveillance du Groupe par des autorités statutaires ou réglementaires. 2.1.3.8. Conflits d'intérêts au niveau des organes de direction et de surveillance A la connaissance de la Société, il n'existe pas de conflits d'intérêts potentiels entre les devoirs, à l'égard de l'émetteur, des membres du Directoire et du Conseil, de Surveillance et leurs intérêts privés et/ou d'autres devoirs. A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance a été sélectionné en tant que membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance ou en tant que membre de la direction générale. 26 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.1.3.9. Restrictions au transfert des actions de S.T. Dupont par les dirigeants A la connaissance de la Société, il n'existe pas de restrictions au transfert des actions de S.T. Dupont par les dirigeants. 2.1.3.10. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes de direction ou de surveillance Il n'existe pas de prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes de direction ou de surveillance. 2.1.3.11. Information sur les contrats de services des mandataires Il n'existe pas de contrats de services conclus entre les membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance et la Société ou ses filiales et prévoyant l'octroi d'avantages. 2.1.4. Conformité du Groupe S.T. Dupont aux règles de gouvernance d'entreprise A partir de l'exercice 2014-2015, compte tenu de ses spécificités et en particulier de la composition de son actionnariat, la Société a décidé de ne plus se référer au code AFEP-MEDEF, mais au code Middlenext de décembre 2009 plus adapté à sa structure. Il est précisé que le Conseil de Surveillance a pris connaissance des éléments de ce Code présentés dans la rubrique « Points de vigilance ». Ce code peut être consulté sur le site Middlenext : http://www.middlenext.com En raison de sa taille, la société a écarté certaines dispositions du Code, et en particulier la création d'un comité des rémunérations, d'un comité de sélection ou des nominations. Compte tenu des compétences de ses membres dans ces domaines, le Conseil de Surveillance assure les fonctions dévolues à ces comités spécialisés. Par ailleurs, conformément à l'article L. 823-19 du Code de Commerce, la Société a mis en place un comité d'audit. Ce comité est composé de Madame Marie Fournier et de Madame Catherine Sabouret, afin d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières de la Société. Il rend compte au Conseil de Surveillance, de l'exercice des missions qui lui sont attribuées par l'article L 823-19 du Code de Commerce et des résultats de la mission de certification des comptes et de la manière dont cette mission a contribué à l'intégralité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il informe sans délai de toute difficulté rencontrée. 27 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.2. Mandats et fonctions exercées par les dirigeants 2.2.1. Le Directoire Les mandats des membres du Directoire ont été renouvelés lors du Conseil de Surveillance du 25 septembre 2018 jusqu'à l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022. Personne Fonction Autres mandats Monsieur Alain Crevet Président du Directoire Entré en fonction le 4 septembre 2006 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 S.T. Dupont SpA Administrateur S.T. Dupont Japan KK Administrateur S.T. Dupont Marketing Ltd Administrateur S.T. Dupont Iberia Administrateur S.T. Dupont Inc. Administrateur S.T. Dupont Benelux Représentant permanent de S.T. Dupont S.A. STD Finance Représentant permanent de S.T. Dupont S.A. S.T. Dupont SA (Suisse) Représentant permanent de S.T. Dupont S.A S.T. Dupont Korea Ltd Président Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Néant Monsieur Eric Sampré Membre du Directoire Nommé le 31 janvier 2013 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 S.T. Dupont SA (Suisse) Président S.T. Dupont SpA Administrateur S.T. Dupont Korea Ltd Administrateur Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Néant Madame Hanh Guzelian Membre du Directoire Nommée le 28 janvier 2016 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 S.T. Dupont Benelux Administrateur S.T. Dupont Inc. Administrateur S.T. Dupont SpA Administrateur S.T. Dupont SA (Suisse) Administrateur S.T. Dupont Iberia Administrateur S.T. Dupont Japan KK Administrateur Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Rémy Cointreau Luxembourg Administrateur Membre du Directoire Monsieur Olivier Cisel Nommé le 13 décembre 2018 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Néant 28 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.2.2. Le Conseil de surveillance Personne Fonction Autres mandats Monsieur Mounir Moufarrige Président du Conseil de surveillance Nommé le 26 novembre 2009 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société non cotée en bourse U Boat Président Société non cotée en bourse L Kendall London 1742 Président Monsieur Pearson Poon Vice-Président du Conseil de Surveillance Nommé le 13 décembre 2018 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société cotée en bourse Dickson Concepts (International) Directeur Exécutif Limited Société non cotée en bourse Harvey Nichols and Company Limited Directeur Madame Marie Fournier Membre du Conseil de surveillance Nommée le 24 avril 2015 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société non cotée en bourse Emanuel Ungaro Directrice Générale Déléguée Madame Catherine Sabouret Membre du Conseil de surveillance Nommée le 12 décembre 2019 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société non cotée en bourse Fondation Valentin Haüy Administratrice indépendante Société non cotée en bourse Européenne de Cautionnement Administratrice indépendante 29 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.3. Rémunérations et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux 2.3.1. Rémunérations attribuées aux membres du Directoire Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées aux mandataires sociaux Pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, les rémunérations des membres du Directoire se présentent ainsi : Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées aux mandataires sociaux En euros 2018-2019 2019-2020 Alain Crevet (Président du Directoire) Rémunérations dues 361 640 377 422 Total 361 640 377 422 Eric Sampré (Directeur Communication) Rémunérations dues 222 954 212 039 Total 222 954 212 039 Hanh Guzelian (Directeur Administratif et Financier) Rémunération dues 288 566 270 110 Total 288 566 270 110 Olivier Cisel * (Directeur Industriel) Rémunération dues 40 211 125 596 Total 40 211 125 596 Rémunérations dues 913 371 985 167 Total général 913 371 985 167 * M. Cisel nommé le 13/12/2018 Option de souscription ou d'achat d'actions attribuées durant l'exercice Néant Option de souscription ou d'achat d'actions levées durant l'exercice Néant Actions de performance attribuées au cours de l'exercice aux mandataires sociaux Néant 30 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Tableau récapitulatif des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 2018-2019 2019-2020 Versées Dues Versées Dues Alain Crevet (Président du Directoire) Rémunération fixe 330 000 330 000 330 000 330 000 Rémunération variable 20 000 20 000 - - Rémunération membre du directoire - - - - Avantage en nature (1) 11 640 11 640 47 422 47 422 Total 361 640 361 640 377 422 377 422 Eric Sampré (Directeur Communication) Rémunération fixe 205 923 205 923 207 000 207 000 Rémunération variable 12 000 12 000 - - Rémunération membre du directoire - - - - Avantage en nature (1) 5 031 5 031 5 039 5 039 Total 222 954 222 954 212 039 212 039 Hanh Guzelian (Directeur Administratif et Financier) Rémunération fixe 263 462 263 462 265 000 265 000 Rémunération variable 20 000 20 000 - - Rémunération membre du directoire - - - - Avantage en nature (1) 5 104 5 104 5 110 5 110 Total 288 566 288 566 270 110 270 110 Olivier Cisel (Directeur Industriel) * Rémunération fixe 32 015 32 015 115 000 115 000 Rémunération variable 5 000 5 000 - - Rémunération membre du directoire - - - - Avantage en nature (1) 3 196 3 196 3 396 3 396 Autres - - 7 200 7 200 Total 40 211 40 211 125 596 125 596 (1): mise à disposition d'un véhicule * M. Cisel nommé le 13/12/2018. Actions de performance devenues disponibles pour les mandataires sociaux Néant Contrat de travail, régime supplémentaire de retraite et indemnités Contrat Régime Indemnité Indemnité clause Mandataire social Date début mandat Date fin mandat supplémentaire de travail rupture non concurrence retraite Alain Crevet 04/09/2006 31/03/2022 Non Non 6 mois Non Eric Sampré 31/01/2013 31/03/2022 Oui Non Non Non Hanh Guzelian 28/01/2016 31/03/2022 Oui Non Non Non Olivier Cisel 13/12/2018 31/03/2022 Oui Non Non Non 31 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.3.2. Rémunérations versées aux membres du Conseil de Surveillance M. Pearson Poon, Mme Marie Fournier et Mme Catherine Sabouret n'ont pas perçu de jetons de présence au titre de l'exercice : les jetons de présence provisionnés au titre de l'exercice 2019-2020 n'ont pas été versés. Les membres du Conseil de Surveillance ne bénéficient d'aucun autre avantage (retraite, indemnité). Tableau des jetons de présence perçus par les membres du Conseil de Surveillance 2018-2019 2019-2020 Mounir Moufarrige (*) - - Pearson Poon (**) 4 575 - Marie Fournier (***) 4 575 - Teresa Tideman (****) 4 575 - Catherine Sabouret (*****) - - TOTAL 13 725 - (*) Nommé le 26 novembre 2009 et Président le 25 septembre 2018 Nommé le 25 septembre 2018 et Vice-Président le 13 décembre 2018 (***) Nommée le 24 avril 2015

(****) Nommée le 2 septembre 2016. (*****) Nommée le 12 décembre 2019. Le Président du Conseil de Surveillance ne perçoit pas de jetons de présence mais peut être bénéficiaire d'une rémunération fixe : M. Moufarrige, en sa qualité actuelle de Président du Conseil de Surveillance, n'a perçu ni jetons de présence ni rémunération sur l'exercice. 2.3.3. Sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par la Société ou ses filiales aux fins de versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages L'engagement net comptabilisé au 31 mars 2020 au titre des avantages post-emploi pour les membres du Directoire est de 191 milliers d'euros (172 milliers d'euros au 31 mars 2019). Il n'existe pas par ailleurs d'avantages particuliers consentis aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire. 2.3.4. Engagements de toute nature pris par la Société Dans le cas où il serait mis fin à son mandat, Monsieur Alain Crevet bénéficierait d'une indemnité égale à 6 mois de sa rémunération mensuelle fixe soumise à des critères de performance. Par ailleurs, Monsieur Alain Crevet ne bénéficie d'aucun régime de retraite supplémentaire ni d'indemnité de clause de non-concurrence. 2.4. Responsables du contrôle des comptes 2.4.1. Commissaires aux comptes titulaires Titulaires S&W Associés PricewaterhouseCoopers Audit Représentés par Madame Iris Ouaknine Monsieur Xavier Belet 65, rue La Boétie 63, rue de Villiers 75008 - Paris 92200 - Neuilly-sur-Seine Date de début de premier mandat 12 septembre 2008 18 octobre 1988 Durée du mandat en cours 6 exercices 6 exercices A l'issue de l'Assemblée générale A l'issue de l'Assemblée générale Date d'expiration du mandat en cours statuant sur les comptes clos le 31 statuant sur les comptes clos le 31 mars 2020 mars 2024. 32 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE PricewaterhouseCoopers Audit est enregistré comme Commissaire aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles, S&W Associés est enregistré comme Commissaire aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. 2.4.2. Commissaires aux comptes suppléants Suppléants Madame Frédérique Bloch 81 bis, rue de Bellevue 92100 - Boulogne Date de début de premier mandat 12 septembre 2014 Durée du mandat en cours 6 exercices Date d'expiration du mandat en cours A l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2020 2.5. Facteurs de risques Tous les ans, les principaux risques auxquels la société est confrontée font l'objet d'un processus de cartographie impliquant toutes les filiales et fonctions du Groupe. Elle est reproduite ci-dessous pour visualiser les enjeux, sans se substituer aux développements explicatifs qui suivent. Les différents risques sont classés selon leur impact potentiel négatif et leur probabilité d'occurrence. Cette cartographie des risques reflète l'exposition nette du Groupe, intégrant donc les mesures de maîtrise mises en œuvre afin d'en limiter la probabilité et l'impact. Cette matrice est un outil de pilotage de maîtrise des risques. Cette matrice, et de manière plus globale l'environnement des risques ont été analysés en particulier dans le contexte spécifique de la crise du Covid-19 par la Direction du Groupe. En effet, le Groupe évolue dans un environnement qui demeure très incertain, tant sur le plan macro-économique que des évolutions des mesures gouvernementales prises par les différents pays en lien avec l'évolution de la pandémie : les mesures de confinement prises par les Etats ont un impact direct sur l'activité retail du Groupe, puisque tous les points de vente ont dû fermer pendant plusieurs semaines. En outre, la fermeture des frontières, en particulier en Asie, contribue au ralentissement de l'activité, le tourisme asiatique représentant une part significative du chiffre d'affaires du Groupe. Compte tenu de l'ampleur actuelle de la pandémie et de son évolution, il est par ailleurs difficile d'évaluer l'ensemble des impacts financier et des conséquences d'une éventuelle aggravation de la crise sanitaire. Elevé I M P A C T S D E S R I S Q U E S Evolution de la règlementation : Risques opérationnels : Risque financiers : - Lutte anti-tabac - Dépendance à l'égard de certains clients - Liquidité - Règlementation aérienne sur le transport des briquets - Dépendance à l'égard de certains fournisseurs - Taux - Règlementation en matière de sécurité enfants - Risques de crédit - Change - Cours des matières premières Risques industriels et environnementaux - Risques de pollution - Risques chimiques - Risques industriels INDICE DE PROBABILITE Elevé 33 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Les facteurs de risques sont hiérarchisés et présentés dans un nombre limité de catégories en fonction de leur nature. Dans chaque catégorie, les facteurs de risques les plus importants sont présentés en premier. 2.5.1. Risques financiers Les principaux risques financiers du Groupe sont liés au risque de liquidité et aux risques de marché (risque de change, risque de taux d'intérêt). La matérialité des risques financiers du Groupe est à apprécier compte tenu des politiques de gestion des risques mises en place pour en diminuer la survenance ou l'impact. La gestion des risques relatifs aux activités de trésorerie et aux instruments financiers obéit à des règles strictes définies par la Direction du Groupe, qui prévoient un suivi systématique des liquidités, des positions et de la gestion des instruments financiers. Les excédents de liquidités de S.T. Dupont S.A. peuvent faire l'objet de dépôts auprès d'établissements financiers de premier rang, ou d'achat de certificats de dépôt émis par ceux-ci. L'intervention sur les marchés financiers de change et de taux d'intérêt se fait au travers des départements « salle des marchés » de ces établissements financiers. Assistée d'un conseil externe, la Trésorerie du Groupe assure la surveillance quotidienne des limites, des positions, et calcule le résultat. Elle procède à la valorisation de la valeur de marché et, le cas échéant, effectue des analyses de sensibilité. 2.5.1.1. Risque de liquidité Le risque de liquidité du Groupe correspond au risque de ne pas être en mesure de faire face à ses engagements monétaires avec ses ressources financières afin d'assurer la continuité de son activité. Il dépend ainsi du niveau d'exposition du Groupe à d'éventuelles limitations de l'accès à des sources externes de financement. Les tableaux ci-après présentent l'échéancier des actifs et passifs financiers du Groupe à la clôture des exercices 2019-2020 et 2018-2019 : ACTIF /(PASSIF) A moins Au 31 mars 2020 (en milliers d'euros) d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans TOTAL Dettes financières non courantes après couverture - (7 159) (2 500) (9 659) Dettes financières courantes (8 139) - - (8 139) Provisions pour risques et charges (82) - - (82) Actifs financiers non courants - 4 500 - 4 500 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 492 - - 9 492 Montant net 1 271 (2 659) (2 500) (3 888) A moins Au 31 mars 2019 (en milliers d'euros) d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans TOTAL Dettes financières non courantes après couverture - (5 796) - (5 796) Dettes financières courantes (5 295) - - (5 295) Provisions pour risques et charges (145) - - (145) Actifs financiers courants - 4 500 - 4 500 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 269 - - 6 269 MONTANT NET 829 (1 296) - (467) Le Groupe S.T. Dupont bénéficie de lignes de crédit accordées par des banques de premier rang, lui permettant de constituer une réserve de liquidité. Au 31 mars 2020, S.T. Dupont S.A. bénéficie donc : D'une ligne revolving, d'un maximum de 1,5 ou 4,5 millions d'euros selon le semestre : au 31 mars 2020, cette ligne est tirée à hauteur de 1,5 million d'euros.

De lignes dédiées aux investissements et à l'acquisition de nouveaux fonds de commerce de 2,5 millions d'euros chaque année : au 31 mars 2020, la ligne 2019-20 est tirée à hauteur de 0,9 million d'euros. Depuis août 2014, le Groupe bénéficie également d'un crédit à moyen terme accordé par BPIfrance (2 millions d'euros sur 7 ans): tiré intégralement à la signature, il n'y a aucun solde disponible au 31 mars 2020 et le capital restant dû s'élève à 500 milliers d'euros. 34 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE En mars 2016, le Groupe avait en outre souscrit une ligne revolving de 30 millions de HK dollars (3 505 milliers d'euros) auprès de la branche hongkongaise du Crédit Agricole pour compléter la ligne de 8 millions de HK dollars (935 milliers d'euros) déjà mise à disposition par la Bank of East Asia. Ces 2 lignes ont été renouvelées en mars 2019 pour les mêmes montants. Au 31 mars 2020, les tirages s'élevaient respectivement à 25 et 8 millions de HK dollars ( 2 921 et 935 milliers d'euros). S.T. Dupont SA a également bénéficié du soutien de son actionnaire de référence D&D International sous la forme de deux comptes courants d'actionnaire d'un montant total de 5 millions d'euros répartis comme suit : Un compte courant d'actionnaire d'un montant de 2,5 millions d'euros subordonnée au remboursement de la dette bancaire

Un compte courant d'actionnaire d'un montant de 2,5 millions d'euros non subordonnée au remboursement de la dette bancaire L'ensemble de ces éléments a permis au Groupe d'assurer ses engagements auprès des tiers et de consolider la maturité et la visibilité de sa situation de trésorerie. En décembre 2020, la Société a signé un accord de financement avec ses partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire voir Note 1.5 L'ensemble de ces éléments a permis au Groupe d'assurer ses engagements auprès des tiers et de consolider la maturité et la visibilité de sa situation de trésorerie. Lignes de crédit (en milliers d'euros) 31/03/2020 Utilisation Solde disponible Lignes confirmées 14 265 12 006 2 259 Lignes non confirmées 505 - 505 Total 14 770 12 006 2 764 Pour les périodes ultérieures, la capacité du Groupe à faire face à ses besoins de trésorerie sans solliciter de financement complémentaire dépend d'une hypothèse de reprise de l'activité, dans le contexte évolutif et incertain de crise sanitaire actuelle. 2.5.1.2. Gestion de taux sur la dette à long terme L'exposition du Groupe au risque de taux peut être estimée via le montant de sa dette nette consolidée principalement libellée en euros. Le Groupe est aussi impacté par les variations des taux d'intérêt des autres devises contribuant à sa dette nette consolidée. Afin de couvrir le risque de taux sur ses lignes de financement d'investissements à taux variable, S.T. Dupont S.A a mis en place 6 swaps payeurs taux fixe contre Euribor 3 mois pour un notionnel amortissable de 5,25 millions d'euros, et qui sont parfaitement adossés en termes de maturité, d'amortissement et de flux à la dette sous-jacente. Le Groupe appliquant la comptabilité de couverture (« Cash-Flow Hedge ») sur ses dérivés de taux, la variation de juste valeur hors intérêts courus non échus est comptabilisée en capitaux propres. Au 31 mars 2020, ces 6 opérations dérivées de taux présentent une valorisation globale négative de -20 milliers d'euros. 2.5.1.3. Sensibilité au risque de change Compte tenu de son implantation internationale, le Groupe est naturellement exposé aux variations du cours des devises. Ces fluctuations peuvent donc impacter les résultats et les capitaux propres du Groupe exprimés en euros, notamment lors de la conversion des comptes des filiales hors euros rendant difficile la comparaison des performances entre deux exercices. Par ailleurs, une part prépondérante des ventes du Groupe est réalisée dans des monnaies différentes de sa devise fonctionnelle. Impact des écarts de conversion sur les capitaux propres du Groupe (En milliers d'euros) 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Capitaux propres - aux taux de change d'origine 31 550 35 151 29 200 Ecarts de conversion (1 599) (1 491) (782) Capitaux propres - aux taux de change du 31 mars 2020 29 951 33 660 28 418 35 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Présentation des créances commerciales, trésorerie et affacturage par devise Au 31 mars 2020 (en milliers d'euros) USD JPY CHF HKD GBP Autres devises Total actifs 568 5 827 66 3 050 507 - Créances commerciales 521 5 785 44 907 179 - Trésorerie 47 42 22 2 144 328 - Total passifs (427) (23) (4) (74) (18) (7) Dettes commerciales (91) (23) (4) (74) (18) (7) Affacturage (336) - - - - - Trésorerie - - - - - - Position nette avant gestion 141 5 805 62 2 977 489 (7) Position hors bilan 454 - - - - - Position nette après gestion 595 5 805 62 2 977 489 (7) Au 31 mars 2019 (en milliers d'euros) USD JPY CHF HKD GBP Autres devises Total actifs 997 5 199 21 2 367 389 - Créances commerciales 970 5 198 18 904 212 - Trésorerie 27 1 3 1 463 177 - Total passifs (391) (29) 21 (16) (18) (7) Dettes commerciales (93) (29) 21 (16) (18) (7) Affacturage (298) - - - - - Trésorerie - - - - - - Position nette avant gestion 606 5 170 42 2 351 371 (7) Position hors bilan 1 230 (603) - (1 884) (232) - Position nette après gestion 1 836 4 567 42 467 139 (7) Comme défini par la politique financière du Groupe, les instruments financiers mis en place consistent principalement en des contrats à terme, des swaps et des options de taux et de devises. Au 31 mars 2020, S.T. Dupont S.A. est engagée sur des opérations de couverture de son risque de change pour 454 milliers d'euros. Dans le Groupe S.T. Dupont, 3 entités supportent un risque de change : S.T. Dupont S.A. (France) facture et encaisse principalement en euros, mais reste significativement exposée sur

4 devises : Le dollar américain pour lequel les achats de matières premières et de composants libellés en dollars américains ne sont que partiellement compensés par les factures clients de la zone Amérique du Nord : S.T. Dupont S.A couvre donc le risque de change sur ses achats en dollars,

Le Japon et Hong-Kong où S.T. Dupont S.A. facture ses filiales S.T. Dupont KK et S.T. Dupont Marketing à Hong-Kong dans leur devise ; S.T. Dupont S.A. couvre donc le risque de change sur les encaissements de ses 2 filiales.

Hong-Kong où S.T. Dupont S.A. facture ses filiales S.T. Dupont KK et S.T. Dupont Marketing à Hong-Kong dans leur devise ; S.T. Dupont S.A. couvre donc le risque de change sur les encaissements de ses 2 filiales. Le Royaume Uni ou S.T. Dupont facture ses clients (distributeurs et clients internet) en livre Sterling et couvre donc le risque de change sur les encaissements de ces clients De façon plus marginale S.T. Dupont Deutschland couvre le marché domestique suisse et le facture en francs suisses, S.T. Dupont (Suisse) encaisse des revenus de la licence parfums en euros. En 2019-2020, S.T. Dupont S.A. a engagé des couvertures de flux principalement en yens, livre sterling et en dollars de Hong- Kong ; ces couvertures se composent de ventes à terme, de swaps et d'options de change, toutes à maturités inférieures à 18 mois ; au 31 mars 2020 les couvertures non débouclées s'élevaient à 454 milliers d'euros. 2.5.1.4. Evolution du cours des matières premières Le prix de revient des produits est sensible aux prix des matières premières, et notamment des métaux précieux utilisés. Les métaux précieux représentent selon les produits entre 7% et 25 % du coût direct 2019-20, compte tenu de l'augmentation du cours du palladium (+70%) et de l'or (+27%). 36 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.5.2. Risques opérationnels Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le Groupe est confronté à une forte incertitude concernant la reprise de ses activités conditionnée par la réouverture des points de vente et la reprise du tourisme, notamment asiatique. Les risques opérationnels auxquels le Groupe est exposé sont principalement constitués d'éventuels sur-dépendance économique tant à l'égard de certains clients que de certains fournisseurs qui impacteraient la stabilité et/ou la rentabilité du Groupe. Le Groupe surveille de manière régulière la santé financière de ses fournisseurs grâce à des indicateurs de suivi et veille à ce que les fournisseurs clés soient identifiés. De même, la Trésorerie du Groupe assure un suivi précis des principaux clients en lien avec la Direction Commerciale, et met en œuvre toutes les mesures nécessaires au recouvrement des créances. 2.5.2.1. Dépendance de la Société à l'égard de certains clients Un seul client dépasse le seuil de 10% du chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2020. Il s'agit d'un distributeur qui atteint 38% des revenus consolidés (incluant les redevances) contre 31% au 31 mars 2019. Ce client ayant rencontré des difficultés de trésorerie au cours de l'exercice, le Groupe a mis en place un échéancier de règlement. Les échéances du plan de paiement agréé ont toutes été respectées à date. Par ailleurs, dans un esprit de partenariat qui anime les parties depuis de nombreuses années et pour tenir compte des impacts de la pandémie, l'objectif de vente 2020- 2021 a été révisé à la baisse pour maintenir sa capacité à respecter le plan de règlement. Le Groupe explore par ailleurs toutes les opportunités commerciales afin de développer des marchés alternatifs. Enfin, le Groupe dispose d'une assurance-crédit mobilisable en cas de défaillance d'un créancier. Voir Note 1.1.2.3. 2.5.2.2. Dépendance de la Société à l'égard de certaines sources d'approvisionnement et à l'égard de certains fournisseurs Le Groupe a recours à la sous-traitance pour la production de certains de ses produits, notamment pour les briquets. L'éventuelle défaillance d'un sous-traitant pourrait entraîner une rupture d'approvisionnement qui est atténuée par la constitution de stocks de sécurité ainsi que par la recherche permanente et pro-active de fournisseurs alternatifs. 2.5.2.3. Risques de crédit Le risque de crédit est le risque de défaut d'une contrepartie face à ses engagements contractuels ou à l'encaissement des créances. Le Groupe S.T. Dupont est exposé au risque de crédit dans le cadre de ses activités opérationnelles. Son exposition maximum est représentée par les montants d'actifs financiers qui sont présentés dans le bilan. Le risque de crédit porte essentiellement sur les créances commerciales au 31 mars 2020. L'exposition maximale est détaillée dans le tableau suivant : ACTIF / (PASSIF) 31/03/2020 31/03/2019 (en milliers d'euros) Clients et comptes rattachés 13 452 12 208 (valeur brute) Autres créances d'exploitation 6 047 6 082 TOTAL 19 499 18 290 Le montant des dépréciations sur les clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation est fourni dans l'annexe aux comptes consolidés note 5.5.12. Les dispositions du contrat d'affacturage signé par S.T. Dupont S.A. en juillet 2011 précisent que la Société reste responsable du recouvrement des créances clients cédées. Aussi ces créances sont-elles maintenues à l'actif sous la rubrique Clients et comptes rattachés. L'encours factor au 31 mars 2020 est de 2 108 milliers d'euros contre 3 383 milliers milliers d'euros au 31 mars 2019. Chaque filiale du Groupe a mis en place une procédure de gestion et une méthode de provisionnement incluant notamment : La mise en place de plafond d'encours (révisable), comportant différents processus d'autorisation pour d'éventuels dépassements de ce plafond ;

Le recours à une police d'assurance et/ou l'obtention de garanties spécifiques (lettre de crédit, cautions) ;

Un état des retards de paiement (balance âgée) suivi très régulièrement, avec un processus de relance ; 37 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Un provisionnement comptabilisé client par client en fonction des retards de paiement et des habitudes de paiement locales. 2.5.3. Risques règlementaires La Société opérant dans le secteur du briquet, elle subit les conséquences des différentes réglementations touchant à des domaines connexes, susceptibles d'affecter la demande des consommateurs, de perturber les opérations et de peser sur la rentabilité. 2.5.3.1. La lutte anti-tabac La plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont, pour des raisons de santé publique, initié des politiques visant à réduire la consommation de tabac. Selon les pays, cette politique peut prendre la forme d'interdiction de publicité pour le tabac, d'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public ou sur les lieux de travail, d'affichage de messages sur les paquets de cigarettes ou les boîtes de cigares portant sur les risques attachés à la consommation de tabac sur la santé, ou encore d'interdiction de vente de cigarettes aux mineurs de moins de 18 ans. Si ces législations ne constituent pas, en elles-mêmes, une limitation à la vente de briquets, elles ont néanmoins pour effet de réduire le nombre de consommateurs de tabac et par conséquent, la clientèle susceptible d'acheter un briquet. La poursuite de cette lutte anti-tabac et/ou son durcissement pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de la Société. Afin de limiter son exposition au risque, le Groupe a également mis en place une politique de diversification de ses produits. 2.5.3.2. La réglementation aérienne en matière de transport de briquets à gaz dans les avions Un certain nombre de pays d'Amérique du Nord et d'Asie restreignent ou interdisent, dans les avions, le transport de briquets à gaz en cabine. Cette interdiction constitue un véritable obstacle à l'achat des briquets à gaz et a déjà fortement impacté la vente de briquets dans les espaces de duty free, dans la mesure où les briquets (vides ou pleins) ne peuvent être transportés qu'en soute, alors que l'accès aux espaces de duty free n'est possible qu'après l'enregistrement des bagages. 2.5.3.3. La réglementation européenne en matière de sécurité enfant Depuis le 11 mars 2008, les briquets placés sur le marché européen doivent être pourvus d'une « sécurité enfant ». Les briquets de luxe et de semi luxe fabriqués par la Société ne sont pas concernés par cette règlementation car ils répondent aux critères permettant d'y déroger, et de plus, répondent à la norme de sécurité briquets GS / LNE. Une évolution de cette règlementation pourrait toutefois étendre l'obligation de mettre en place une sûreté pour enfant aux briquets fabriqués par la Société. La mise en place d'un tel système de sécurité entraînerait des surcoûts dans le processus de fabrication des briquets qui pourraient entraîner une baisse de la rentabilité de la Société. 2.5.4. Risques industriels et environnementaux Le Groupe S.T. Dupont comprend un seul site de production, situé à Faverges (Haute-Savoie, France). Compte tenu de ses activités, le site de Faverges est un site industriel classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) et est soumis à autorisation. Une équipe de deux personnes a été constituée afin de répondre aux exigences liées à cette classification : Un responsable laboratoire qui suit les activités Hygiène - Sécurité - Environnement

Un animateur Sécurité Une animation sécurité, à laquelle participe le directeur de site, se tient deux fois par mois. Pour chacune des activités industrielles du site de Faverges, des fournisseurs et sous-traitants ont été identifiés afin de garantir le maintien de l'activité dans l'hypothèse d'un incident. 38 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.5.4.1. Risques de pollution Les activités pouvant avoir un impact environnemental sur le site de Faverges sont l'usinage et la galvanoplastie. Les principaux risques environnementaux concernent les rejets aqueux (en sortie de station de traitement), les déchets spéciaux (boues de plaquage, huile de coupe, laque) et les rejets dans l'air. Les activités sensibles du centre industriel sont sous contrôle permanents ; des mesures régulières sont réalisées par des laboratoires agréés et communiquées aux services d'état compétents. 2.5.4.2. Risques chimiques Les zones ATEX font l'objet d'une délimitation particulière qui permet leur sécurisation. Tous les briquets sont par ailleurs stockés vides de gaz et le transport des briquets et recharges est réalisé dans les conditions de sécurité requise pour le transport des matières dangereuses. 2.5.4.1. Risques industriels Suite à l'incendie survenu en 2008, la reconstruction du site industriel s'est accompagnée de la mise en place des dispositifs coupe-feu performants et d'un système d'extinction automatique par sprinklage dans les bâtiments. 2.6. Assurances La Société mène une politique globale de couverture et d'assurance financière destinée à prévenir et réduire les conséquences éventuellement dommageables de ses activités tant en France que dans ses filiales implantées à l'étranger. Les programmes d'assurances dommages et perte d'exploitation sont garantis par un pool d'assureurs dont le leader est ALLIANZ, la Responsabilité Civile de l'entreprise, la Responsabilité Civile environnementale et la Responsabilité Civile des Dirigeants Sociaux sont garanties par CHUBB et l'assurance Transport garantie par MMA IARD. La Société considère que son programme d'assurance et de couverture des risques est adapté à sa taille et à ses activités. Les programmes d'assurance concernent : 2.6.1. La Responsabilité Civile de l'Entreprise Cette police a pour objet de garantir S.T. Dupont S.A. et la plupart de ses filiales contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de la législation, de la réglementation ou de l'usage en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de son activité, y compris après livraison des produits, ainsi que les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable visée à l'article L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, commise par l'assuré ou par une autre personne que l'assuré s'est substitué dans la direction de l'entreprise. Elle couvre en outre les frais de retrait engagés par la Société ou par un tiers (y compris le client) pour procéder à une mise en garde du public et/ou au retrait d'un produit, soit en cas d'injonction d'une autorité compétente, soit à l'initiative de l'assuré lorsque le produit présente un danger de dommages corporels dont l'assuré doit prouver l'existence. Cette police garantit : Au titre de la Responsabilité Civile Exploitation: Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels) à hauteur de 10 000 000 euros par sinistre, dont, en particulier : Les dommages résultant de la faute inexcusable/maladies professionnelles, à hauteur de 3 000 000 euros par année d'assurance ;

Les dommages matériels et immatériels consécutifs à hauteur de 3 000 000 euros. 39 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Au titre de la Responsabilité Civile après livraison des produits: Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels) à hauteur de 5 000 000 euros par année, dont, en particulier pour les Etats-Unis et le Canada : Tous dommages confondus (y compris frais de défense) à hauteur de 1 000 000 euros par année d'assurance. La Responsabilité Civile garantit au premier euro la France, l'Italie, la Belgique, en DIC/DIL le Japon, l'Allemagne, Singapour, Hong Kong, l'Espagne, la Suisse et la Malaisie. 2.6.2. La Responsabilité Civile des Dirigeants Sociaux La Société a mis en place une assurance couvrant les dirigeants de droit et de fait, tant en France que dans les filiales implantées l'étranger, contre toute réclamation mettant en jeu leur responsabilité civile personnelle ou solidaire dans des conditions qu'elle juge satisfaisante. 2.6.3. La Responsabilité Civile Environnement La Société dispose en outre d'une responsabilité civile environnement particulière couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la Société en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par des tiers lorsque ces dommages résultent d'atteintes à l'environnement consécutives à des faits fortuits qui se produisent dans l'enceinte des sites. Par atteinte à l'environnement, on entend l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusés dans l'atmosphère, le sol ou les eaux. Elle couvre également la production d'odeurs, bruits, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. La limite de garantie est de 5 000 000 euros par année avec une franchise de 15 000 euros par sinistre. 2.6.4. L'Assurance Dommages et Perte d'Exploitation (« Tous Risques Sauf ») Cette police d'assurance couvre : Les dommages que peuvent subir les sites industriels, les bureaux, boutiques et dépôts (bâtiments ou risques locatifs, mobilier, matériel, marchandises) en valeur à neuf, les frais et pertes divers tels que par exemple, la reconstitution des modèles, moules, dessins, archives, programme et tous supports d'information,

Les pertes d'exploitation résultant desdits dommages,

La valeur vénale du fonds de commerce. En ce qui concerne l'Assurance Dommages : Les sites industriels (bâtiments et/ou risques locatifs, mobilier, matériel) sont assurés en valeur à neuf à hauteur de 27 164 132 euros et les marchandises à hauteur de 7 558 470 euros,

Les bureaux, boutiques, dépôts (risques locatifs et/ou bâtiments) sont assurés à hauteur de 4 931 554 euros, le matériel, mobilier et marchandises à hauteur de 10 178 313 euros. Le montant garanti pour l'Assurance Perte d'Exploitation s'élève à 60 364 965 euros. Enfin, la valeur vénale du fonds de commerce est garantie à hauteur de 3 900 000 euros. L'assurance Dommages couvre en Libre Prestation de Service l'Italie, et l'assurance Perte d'Exploitation couvre la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, Hong Kong, la Chine, Singapour et la Malaisie. 40 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE 2.6.5. L'Assurance Transport La police Transport couvre les pertes et dommages matériels subis par les marchandises de notre commerce en cours de transport et en séjour. Cette police couvre : Dans le monde entier, toutes les marchandises en cours de transport maritime, terrestre, aérien ou fluvial, lorsque celles-ci voyagent aux risques du Groupe,

celles-ci voyagent aux risques du Groupe, La garantie s'exerce dans le Monde entier sur tous sites où sont stockées des marchandises sur lesquelles S.T. Dupont a un intérêt assurable et en particulier depuis le 1 er avril 2020 sur les sites de Hong Kong, du Japon et de l'Espagne dans les entrepôts et/ou sièges. La garantie s'exerce aux conditions « tous risques », y compris vol total ou partiel, suivant les termes de la Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés. La garantie commence au moment où les marchandises sont déplacées du point de départ du voyage assuré et cesse lors du déchargement du dernier moyen de transport, à la mise à terre dans les magasins du destinataire au lieu de destination finale du voyage assuré. Le capital assuré en transport s'élève à 1 500 000 euros par sinistre. La garantie stockage est couverte à hauteur d'un capital de 350 000 euros par sinistre avec une franchise de 7 600 euros. Cette police ne couvre pas les risques de guerre de façon automatique, mais une garantie peut être souscrite au cas par cas lors d'expédition vers des pays à risques. 2.6.6. L'Assurance Flotte automobile qui couvre les véhicules utilisés par la Société Cette assurance couvre la flotte automobile de S.T. Dupont S.A. ainsi que les véhicules des salariés en mission professionnelle. Des programmes d'assurance complémentaires sont également souscrits pour compléter localement ces couvertures, en fonction de la législation ou de la réglementation spécifique applicable. Bien que la Société estime avoir des niveaux de couverture adéquats à sa taille et à ses activités, on ne peut exclure que le plafond maximum assuré puisse, dans des cas exceptionnels, être dépassé et que l'intégralité du dommage ne soit pas couverte par l'assurance. Au cours de l'exercice 2019-2020, le coût total des assurances s'est élevé à 1,2 % du chiffre d'affaires de la Société. 2.7. Autres informations sur le gouvernement d'entreprise 2.7.1. Contrats importants Il n'existe pas de contrat important hors du cadre normal des affaires. Nouveau contrat conclu au cours de l'exercice : Contrat de prêt entre la Société et D&D International : Compte tenu de ses difficultés de trésorerie, la Société a demandé un support financier à D&D International B.V., l'actionnaire majoritaire. Il s'agit d'un prêt d'actionnaire ayant les caractéristiques suivantes : Une dette subordonnée d'un montant de 2,5 millions d'euros : son remboursement ne pourra intervenir qu'une fois que S.T. Dupont aura réglé l'intégralité de ses dettes à l'égard de son pool de banques. Une dette non subordonnée d'un montant de 2,5 millions d'euros : elle a fait l'objet d'un « waiver » du pool de banques, qui a été approuvé par ces dernières. Le remboursement est prévu à partir de juillet 2021. Ce contrat de prêt a été approuvé par le Conseil de Surveillance du 12 décembre 2019. 41 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 GOUVERNANCE, RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTROLE INTERNE Nouveaux contrats conclus depuis la clôture de l'exercice : En décembre 2020, la Société a signé un accord de financement avec ses partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire voir Note 1.5 2.8. Délais de paiement Factures émises et reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice et dont le terme est échu Conformément à la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et aux articles consécutifs L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, la décomposition des factures émises et reçues non réglées au 31 mars 2020 et dont le terme est échu est la suivante : Article D441 I-1° : Factures reçues non réglées à la date de Article D441 I-2° : Factures émises non réglées à la date de Au 31 mars 2020 clôture de l'exercice dont le terme est échu clôture de l'exercice dont le terme est échu 0 jour (à 91 jours et 0 jour (à 91 jours et (en milliers d'euros) titre 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours titre 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours plus plus indicatif) indicatif) Nb de factures concernées 204 797 870 721 3 622 1 797 661 525 536 9 520 Montant total des factures concernées HT 554 1 602 1 795 619 2 796 9 318 2 756 2 918 523 21 510 % du Montant total des achats de l'exercice 2% 6% 7% 3% 11% % du chiffre d'affaires de l'exercice 27% 8% 9% 2% 63% Délais de paiement de référence utilisés Délais légaux : fin de mois 45 jours Délais légaux : fin de mois 45 jours pour le calcul des retards de paiement 42 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3. CAPITAL ET ACTIONNARIAT 43 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3. CAPITAL ET ACTIONNARIAT 43 3.1. Histoire et évolution de la Société.............................................................................. 45 3.2. Acte constitutif et statuts ........................................................................................... 45 3.2.1. Objet social (article 3 des statuts) 45 3.2.2. Assemblées Générales 46 3.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachées aux actions 47 3.2.4. Répartition statutaire des bénéfices (article 41 des statuts) 47 3.2.5. Mise en paiement des dividendes (article 42 des statuts) 48 3.2.6. Conditions de modification du capital 48 3.2.7. Franchissement de seuils 48 3.3. Actionnariat du Groupe .............................................................................................. 49 3.3.1. Carnet de l'actionnaire 49 3.3.2. Evolution du capital au cours des 5 dernières années 49 3.3.3. Actionnariat de S.T. Dupont 50 3.3.3.1. Contrôle de la Société 50 3.3.3.2. Détail de l'actionnariat 50 3.3.3.3. Participation des salariés au capital 51 3.3.3.4. Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 51 3.3.4. Dividendes versés au titre des 3 derniers exercices 51 3.3.5. Politique en matière de dividendes 51 3.3.6. Participation des membres des organes de direction et de surveillance dans le capital / Rachat d'actions de la Société 51 3.4. Capital social ............................................................................................................... 52 3.4.1. Capital souscrit et nombre d'actions 52 3.4.2. Titres non représentatifs de capital 52 3.4.3. Titres auto-détenus 52 3.4.4. Titres donnant accès au capital 52 3.4.5. Nantissement des actions et des actifs 52 3.4.6. Historique du capital social et de l'actionnariat sur les trois derniers exercices 53 3.4.7. Données récentes concernant l'actionnariat 53 3.4.7.1. Actionnariat à la date de dépôt 53 3.4.7.2. Actionnariat des salariés 53 3.4.8. Actions d'autocontrôle 53 3.5. Communication financière.......................................................................................... 54 3.5.1. Responsable de l'information financière 54 3.5.2. Documents accessibles au public 54 3.5.3. Calendrier de la communication financière 54 44 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3.1. Histoire et évolution de la Société Dénomination sociale S.T. Dupont Registre du Commerce et des Sociétés La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 572 230 829. Code NAF 366E. Date de constitution et durée S.T. Dupont est une société française. Elle a été constituée le 6 octobre 1934 sous forme de Société à Responsabilité Limitée et a été transformée en Société Anonyme à Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 mars 1965, puis en Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 1978. Sa durée est de 99 ans, soit jusqu'au 5 octobre 2033, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. Siège social 92, boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - Téléphone : 01 53 91 30 00. Forme juridique Société Anonyme de droit français à Directoire et Conseil de Surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code du commerce et par le décret du 23 mars 1967. Exercice social L'année sociale commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année. Commissaires aux Comptes La Société a, conformément à la loi, nommé deux Commissaires aux Comptes. Lieu où peuvent être consultés les documents juridiques relatifs à la Société Les statuts, comptes et rapports et les procès-verbaux d'Assemblées Générales peuvent être consultés au siège social de la Société. 3.2. Acte constitutif et statuts 3.2.1. Objet social (article 3 des statuts) La Société a pour objet, en France et dans tous les pays, directement et indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers : La fabrication, la vente, la distribution et la promotion d'objets en métaux précieux et de tous les articles de luxe, tels qu'objets de maroquinerie, textiles, horlogerie, cristallerie, joaillerie ou orfèvrerie, articles de prêt-à-porter ou haute couture, articles de voyage, instruments à écrire, objets pour fumeurs, notamment briquets, etc.

prêt-à-porter ou haute couture, articles de voyage, instruments à écrire, objets pour fumeurs, notamment briquets, etc. L'assistance aux entreprises dont l'activité comprend l'industrie et le commerce d'articles similaires, qu'ils soient de luxe ou non, notamment "jetables",

Toute assistance technologique en relation avec l'exploitation des brevets de la Société par des tiers,

La conception et la réalisation de machines, organes de machines, outillages et appareillages et notamment hydrauliques et pneumatiques et de leurs annexes, en particulier de tous dispositifs de commande de réglage et de contrôle,

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, 45 CAPITAL ET ACTIONNARIAT La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et marques concernant ces activités,

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social. 3.2.2. Assemblées Générales Convocation et réunion des Assemblées Générales (article 31 des statuts) Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Directoire ou, par le Conseil de Surveillance soit, à défaut, par toute personne légalement habilitée à cet effet. Les formes et délais de convocation des Assemblées Générales qui peuvent être transmises par un moyen électronique de télécommunication sont régis par la loi. L'avis de convocation doit notamment fixer l'ordre du jour ainsi que le lieu de réunion, qui peut être le siège social ou tout autre lieu. Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. Admission aux Assemblées - Pouvoirs (article 33 des statuts) Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité et de la propriété de ses titres, selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Tout actionnaire peut également, dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, voter par correspondance ou adresser à la Société une procuration sans indication de mandat, avant l'assemblée, en transmettant à la Société un formulaire, selon le cas, de vote par correspondance ou de procuration. Tout actionnaire n'ayant pas son domicile sur le territoire français peut se faire représenter par un intermédiaire inscrit, dans les conditions légales et règlementaires. L'intermédiaire inscrit peut, en vertu d'un mandat général de gestion, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir de l'actionnaire qu'il représente. 5. Les décisions des assemblées générales peuvent être prises, sur décision du Directoire publiée dans l'avis de réunion et/ou de convocation, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans les conditions et limites fixées par la loi. Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents les actionnaires qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective dans les conditions et limites fixées par la loi. Droit de vote (article 35 des statuts) Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés comportant la mention d'attestation de dépôt des titres et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée. Dans les Assemblées Générales, chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions, sans limitation. Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même actionnaire à compter du jour de l'introduction des actions de la Société à la cote d'Euronext Paris S.A., ou postérieurement à celui-ci. En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, ou d'échange d'actions à l'occasion d'un regroupement ou d'une division d'actions, le droit de vote double est conféré aux actions attribuées à raison d'actions inscrites sous la forme nominative, sous réserve qu'elles soient elles-mêmes conservées sous la 46 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT forme nominative depuis leur attribution, et que les actions à raison desquelles elles ont été attribuées bénéficiaient du droit de vote double. La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société bénéficiaire si les statuts de celle-ci l'ont institué. 3. Le vote en Assemblée Générale s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les actionnaires. Autres Les statuts ne contiennent pas de dispositions plus strictes que celles prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la modification des droits des actionnaires, le changement du contrôle de la Société ou les modifications du capital. 3.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachées aux actions Droit de vote double En vertu de l'article 35 des statuts, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même actionnaire à compter du 6 décembre 1996 (Assemblée Générale mixte du 8 octobre 1996), date de l'admission à la cote d'Euronext Paris S.A. des actions S.T. Dupont. Conformément à l'article L. 225-124du Code de Commerce : "Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné aux premier et dernier alinéa de l'article L.225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si celles-ci en bénéficient. Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. » Limitation des droits de vote En vertu de l'article 35 des statuts, dans les Assemblées Générales, chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions, sans limitation. 3.2.4. Répartition statutaire des bénéfices (article 41 des statuts) Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale prélève, ensuite, les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement à leur montant libéré et non amorti. Cependant, hors cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 47 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 3.2.5. Mise en paiement des dividendes (article 42 des statuts) L'Assemblée Générale, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions. La même option peut être ouverte dans le cas de paiements d'acomptes sur dividendes. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale ou, à défaut, par le Directoire. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 3.2.6. Conditions de modification du capital la connaissance de la Société, il n'existe pas de clause de convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions. 3.2.7. Franchissement de seuils En dehors de l'obligation légale d'informer la Société et l'Autorité des Marchés Financiers de la détention de certaines fractions du capital, il n'existe pas d'obligation statutaire de déclaration de franchissement de seuil. 48 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3.3. Actionnariat du Groupe 3.3.1. Carnet de l'actionnaire L'action S.T. Dupont (code 5419) est cotée à Euronext Paris S.A. depuis le 6 décembre 1996 (Compartiment C). Cours de l'Action Cours (en euros) Nombre de Capitaux Mois Plus haut Plus bas Moyen titres échangés (en €) (clôture) avr-19 0,135 0,124 0,133 880 689 113 560 mai-19 0,130 0,113 0,125 1 380 334 167 540 juin-19 0,152 0,116 0,127 2 685 973 368 897 juil-19 0,145 0,120 0,127 2 188 079 277 960 août-19 0,130 0,120 0,124 1 524 942 185 685 sept-19 0,125 0,115 0,123 971 551 116 696 oct-19 0,120 0,099 0,107 1 854 869 195 590 nov-19 0,111 0,100 0,107 1 165 338 123 320 déc-19 0,139 0,100 0,119 4 341 877 520 955 janv-20 0,127 0,098 0,113 1 905 401 207 849 févr-20 0,118 0,090 0,099 3 582 013 357 854 mars-20 0,095 0,050 0,077 3 673 008 264 253 Code ISIN Source : FR0000054199 Euronext L'information financière est accessible : Sur Internet Par téléphone, télécopie ou mail Par courrier Sous la rubrique FINANCES du site Hanh Guzélian S.T. Code ISIN Source : FR0000054199 Euronext L'information financière est accessible : Sur Internet Par téléphone, télécopie ou mail Par courrier Sous la rubrique FINANCES du site Hanh Guzélian S.T. Dupont principal Relations Investisseurs Hanh Guzélian www.st-dupont.com Tél. : (33) (0)1 53 91 30 11 Relations Investisseurs e-mail : invest@st-dupont.com 92, boulevard du Montparnasse 75014 Paris

à dividende prioritaire Nombre maximum d'actions à créer par conversion d'obligations

par droit de souscription 26 214 26 214 26 214 26 214 26 214 524 279 556 524 279 556 524 279 556 524 279 556 524 279 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3.3.3. Actionnariat de S.T. Dupont 3.3.3.1. Contrôle de la Société Au 31 mars 2020, D and D International B.V. détient 79,7 % du capital social et 88,4 % des droits de vote de la Société. D&D International B.V. est détenue à 100% par la société Broad Gain Investments Limited. La Société est une Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au sein de laquelle les fonctions de direction n'appartiennent qu'au Directoire et les fonctions de contrôle qu'au Conseil de Surveillance. Cette forme d'organisation permet ainsi d'assurer l'indépendance du Directoire de la Société à l'égard de l'actionnaire de contrôle représenté au niveau du Conseil de Surveillance. En outre, le Conseil de Surveillance peut être composé de censeurs, et les trois quarts de ses membres n'ont aucun lien avec l'actionnaire majoritaire. Ces dispositions permettent d'assurer que le contrôle n'est pas exercé de manière abusive. La Société consolidante établit des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels ci-dessous sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale. Il s'agit de: BROAD GAIN Investments Limited East Ocean Center 98 Granville Road Kowloon Hong Kong S.T. Dupont est contrôlée par la société D and D International B.V., elle-même filiale à 100% de la société Safechain Corporation N.V. qui est détenue à 100% par Broad Gain Investments Ltd. 3.3.3.2. Détail de l'actionnariat Au 31 mars 2020, le capital social de la Société mère s'élève à 26 213 977,80 euros, divisé en 524 279 556 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie. Au 31 mars 2020, le capital social est réparti de la manière suivante : Situation au 31/03/2020 Situation au 31/03/2019 Situation au 31/03/2018 Actionnaires Nombre de % Nombre de % Nombre de % Nombre % de droits Nombre % de droits Nombre % de droits droits de droits de droits de d'actions capital de d'actions capital de d'actions capital de vote vote vote vote vote vote D and D International 417 894 746 79,7% 833 605 005 88,4% 417 894 746 79,7% 833 605 005 88,4% 417 894 746 79,7% 734 398 836 87,0% B.V. Membres du Conseil de 542 500 0,1% 543 202 0,1% 799 102 0,2% 799 304 0,1% 799 102 0,2% 799 304 0,1% Surveillance dont : Mr J. Wan (1) - - - - 1 - 2 - 1 - 2 - Mr Tissot-Dupont(4) 200 - 400 - 200 - 400 - 200 - 400 - Mr M. Moufarrige 121 001 - 121 002 - 121 001 - 121 002 - 121 001 - 121 002 - Mme S. Flood (2) 410 798 - 410 798 - 677 400 - 677 400 - 677 400 - 677 400 - Mme M. Fournier (3) 500 - 1 000 - 500 - 500 - 500 - 500 - Mr P. Poon (5) 1 - 2 - - - - - - - - - Mme C. Sabouret (7) 10 000 - 10 000 - - - - - - - - - Membres du Directoire 2 341 028 0,4% 4 682 056 0,5% 2 341 028 0,4% 4 682 056 0,5% 2 341 028 0,4% 4 682 056 0,6% dont : M. A. Crevet 2 159 283 - 4 318 566 - 2 159 283 - 4 318 566 - 2 159 283 - 4 318 566 - M. E. Sampré 181 745 - 363 490 - 181 745 - 363 490 - 181 745 - 363 490 - Mme H. Guzelian - - - - - - - - - - - - M. O. Cisel (6) - - - - - - - - - - - - Auto Détenues Public 103 501 282 19,7% 103 966 860 11,0% 103 244 680 19,7% 103 710 758 11,0% 103 244 680 19,7% 103 911 294 12,3% Total 524 279 556 100,0% 942 797 123 100,0% 524 279 556 100,0% 942 797 123 100,0% 524 279 556 100,0% 843 791 490 100,0% 50 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT Démission le 12 septembre 2014 Nomination le 12 septembre 2014, démission le 25 septembre 2018 Nomination le 24 avril 2015 Décédé le 17 février 2016 Nomination le 13 décembre 2018 Nomination le 13 décembre 2018 Nomination le 12 décembre 2019 3.3.3.3. Participation des salariés au capital Les salariés autres que les membres du Directoire et du Comité Exécutif à qui ont été attribuées des actions gratuites n'ont pas de participation au capital en tant que tel. Dans le cadre des autorisations données en vue d'augmenter le capital, des autorisations spécifiques sont prévues pour les salariés. 3.3.3.4. Accords pouvant entraîner un changement de contrôle A la connaissance de la Société au 31 mars 2020, il n'existe pas d'accord pouvant entraîner un changement de contrôle. 3.3.4. Dividendes versés au titre des 3 derniers exercices Au cours des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été versé. 3.3.5. Politique en matière de dividendes Compte-tenu des résultats, la Société ne distribuera pas de dividendes au titre de l'exercice 2019-2020. 3.3.6. Participation des membres des organes de direction et de surveillance dans le capital / Rachat d'actions de la Société L'Assemblée Générale Mixte du 12 septembre 2019 avait autorisé le Directoire, pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de sa tenue, à acheter dans les conditions et modalités permises par la loi, et notamment en vue de régulariser le cours des actions de la Société, un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital social, étant précisé que l'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pouvaient être effectués par tous moyens ; le prix d'achat maximum ne devait pas excéder 1.00 euro, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital et/ou sur le montant nominal des actions, et lesdites actions pouvaient recevoir toute affectation permise par la loi et notamment être annulées. Les modalités de ce programme de rachat ont été décrites dans le rapport annuel 2018-2019 (page 77). Au 31 mars 2020, la Société ne détient aucune action propre. Il sera demandé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de renouveler cette autorisation selon des modalités équivalentes. 51 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3.4. Capital social 3.4.1. Capital souscrit et nombre d'actions Au 31 mars 2020, D and D International B.V. détient 79,7 % du capital social et 88,4 % des droits de vote de la Société. Evolution du capital au cours des cinq dernières années : Année Nominal Prime d'émission Nombre Nombre Opérations des Capital d'actions cumulé fiscale et de conversion actions créées d'actions 31/03/2016 0,05 6 413 800,16 26 213 977,80 0 524 279 556 31/03/2017 0,05 6 413 800,16 26 213 977,80 0 524 279 556 31/03/2018 0,05 6 413 800,16 26 213 977,80 0 524 279 556 31/03/2019 0,05 6 413 800,16 26 213 977,80 0 524 279 556 31/03/2020 0,05 6 413 800,16 26 213 977,80 0 524 279 556 Les montants sont exprimés en euros. 3.4.2. Titres non représentatifs de capital Il n'existe aucun titre non représentatif de capital. 3.4.3. Titres auto-détenus L'Assemblée Générale Mixte du 12 septembre 2019 a autorisé le Directoire, pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de sa tenue, à acheter dans les conditions et modalités permises par la loi, et notamment en vue de régulariser le cours des actions de la Société, un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital social, étant précisé que l'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peuvent être effectués par tous moyens ; le prix d'achat maximum ne devra pas excéder 1,00 euro, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital et/ou sur le montant nominal des actions, et lesdites actions pourront recevoir toute affectation permise par la loi et notamment pourront être annulées. Il sera demandé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de renouveler cette autorisation selon des modalités équivalentes. 3.4.4. Titres donnant accès au capital Il n'existe aucun titre donnant accès au capital. 3.4.5. Nantissement des actions et des actifs Les lignes de crédit sont garanties par un nantissement du stock de produits finis à hauteur de 4 millions d'euros et un gage espèce de 4 500 milliers d'euros constitué par l'indemnité d'éviction de la boutique de l'Avenue Montaigne. 52 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3.4.6. Historique du capital social et de l'actionnariat sur les trois derniers exercices Situation au 31/03/2020 Situation au 31/03/2019 Situation au 31/03/2018 Actionnaires Nombre de % Nombre de % Nombre de % Nombre % de droits Nombre % de droits Nombre % de droits droits de droits de droits de d'actions capital de d'actions capital de d'actions capital de vote vote vote vote vote vote D and D International 417 894 746 79,7% 833 605 005 88,4% 417 894 746 79,7% 833 605 005 88,4% 417 894 746 79,7% 734 398 836 87,0% B.V. Membres du Conseil de 542 500 0,1% 543 202 0,1% 799 102 0,2% 799 304 0,1% 799 102 0,2% 799 304 0,1% Surveillance dont : Mr J. Wan (1) - - - - 1 - 2 - 1 - 2 - Mr Tissot-Dupont(4) 200 - 400 - 200 - 400 - 200 - 400 - Mr M. Moufarrige 121 001 - 121 002 - 121 001 - 121 002 - 121 001 - 121 002 - Mme S. Flood (2) 410 798 - 410 798 - 677 400 - 677 400 - 677 400 - 677 400 - Mme M. Fournier (3) 500 - 1 000 - 500 - 500 - 500 - 500 - Mr P. Poon (5) 1 - 2 - - - - - - - - - Mme C. Sabouret (7) 10 000 - 10 000 - - - - - - - - - Membres du Directoire 2 341 028 0,4% 4 682 056 0,5% 2 341 028 0,4% 4 682 056 0,5% 2 341 028 0,4% 4 682 056 0,6% dont : M. A. Crevet 2 159 283 - 4 318 566 - 2 159 283 - 4 318 566 - 2 159 283 - 4 318 566 - M. E. Sampré 181 745 - 363 490 - 181 745 - 363 490 - 181 745 - 363 490 - Mme H. Guzelian - - - - - - - - - - - - M. O. Cisel (6) - - - - - - - - - - - - Auto Détenues Public 103 501 282 19,7% 103 966 860 11,0% 103 244 680 19,7% 103 710 758 11,0% 103 244 680 19,7% 103 911 294 12,3% Total 524 279 556 100,0% 942 797 123 100,0% 524 279 556 100,0% 942 797 123 100,0% 524 279 556 100,0% 843 791 490 100,0% Démission le 12 septembre 2014 Nomination le 12 septembre 2014, démission le 25 septembre 2018 Nomination le 24 avril 2015 Décédé le 17 février 2016 Nomination le 13 décembre 2018 Nomination le 13 décembre 2018 Nomination le 12 décembre 2019 3.4.7. Données récentes concernant l'actionnariat 3.4.7.1. Actionnariat à la date de dépôt L'actionnariat de référence du Groupe n'a pas été modifié depuis le 31 mars 2013. A la connaissance de la Société, il n'existe aucun actionnaire, autre que D&D International B.V., possédant plus de 5% des actions ou des droits de vote. 3.4.7.2. Actionnariat des salariés Les salariés autres que les membres du Directoire n'ont pas de participation au capital en tant que tel. Dans le cadre des autorisations données en vue d'augmenter le capital, des autorisations spécifiques sont prévues pour les salariés. 3.4.8. Actions d'autocontrôle Il n'existe pas d'action d'autocontrôle détenue par la Société ou au sein de ses filiales. 53 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 CAPITAL ET ACTIONNARIAT 3.5. Communication financière 3.5.1. Responsable de l'information financière Hanh Guzelian, Relations Investisseurs Tél. : (33) (0)1 53 91 30 11 e-mail : invest@st-dupont.com 3.5.2. Documents accessibles au public Les documents relatifs au groupe S.T. Dupont qui, en application de la législation sur les sociétés commerciales, sont mis à la disposition des actionnaires et du public peuvent être consultés au siège de la Société : S.T. Dupont Hanh Guzelian Relations Investisseurs 92, bd du Montparnasse 75014 Paris Sont par ailleurs disponibles sur le site internet de la Société (sous la rubrique Finances du site principal www.st-dupont.com)les documents suivants : chiffres clés, rapports annuels, communiqués de presse. 3.5.3. Calendrier de la communication financière DateContenu du communiqué 25/04/2019 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2018-2019 27/06/2019 RESULTATS CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019 10/07/2019 MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018-2019 12/12/2019 RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2019 (1ER SEMESTRE) 13/12/2019 MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2019 20/04/2020 REPORT DES DATES DE PUBLICATIONS DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE ET DES RESULTATS ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2020 19/05/2020 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2019-2020 06/01/2021 RESULTATS CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 Calendrier prévisionnel des publications 23 février 2021 : Assemblée générale 2019-2020 Fin février 2021 : Résultats 1er semestre 2020-2021 Fin avril 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020-2021 Fin juillet 2021 : Résultats annuels 2020-2021 Septembre 2021 : Assemblée générale 2020-2021 54 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4. ANNEXES 55 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4. ANNEXES 55 4.1. Tableau de résultats de S.T. Dupont S.A. des cinq derniers exercices ....................... 57 4.2. Conventions et engagements réglementés ................................................................ 58 4.2.1. Conventions et engagements soumis à l'Assemblée générale 58 4.2.2. Conventions et engagements déjà approuvés par l'Assemblée générale 59 4.2.2.1. Conventions et engagements approuvés au cours de l'exercice écoulé 59 4.2.2.2. Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs 59 4.3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés........................................................................................................................... 62 4.4. Assemblée Générale Mixte du 23 Février 2021 : Rapport du Directoire ................... 66 4.5. Assemblée Générale Mixte du 23 Février 2021.......................................................... 75 4.6. Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise..................... 84 56 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4.1. Tableau de résultats de S.T. Dupont S.A. des cinq derniers exercices 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social (En milliers d'euros) 26 214 26 214 26 214 26 214 26 214 Nombre d'actions - ordinaires 524 279 556 524 279 556 524 279 556 524 279 556 524 279 556 - à dividende prioritaire 0 0 0 0 0 Nombre maximum d'actions à créer - par conversion d'obligations 0 0 0 0 0 - par droit de souscription 0 0 0 0 0 II. OPERATIONS ET RESULTATS (En milliers d'euros) Chiffre d'affaires 31 973 41 518 45 652 47 689 51 042 Résultat avant impôt, participation, dotations (1 443) 7 754 4 339 5 553 3 622 nettes aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices (2) 0 (939) (297) 29 Participation des salariés 0 0 0 0 0 Dotations nettes amortissements et provisions (9 618) (10 997) (4 814) (2 491) (2 316 Résultat net (11 062) (3 243) (1 414) 2 765 1 335 Résultat distribué 0 0 0 0 0 III. RESULTAT PAR ACTION (en Euro) Résultat après impôt, participation, avant dotations, amortissements et provisions nets des reprises Résultat après impôt, participation, dotations, amortissements et provisions nets des reprises Dividende attribué -0,003 0,015 0,006 0,011 0,007 -0,021 -0,006 -0,003 0,005 0,003 0 0 0 0 0 IV. PERSONNEL Effectif moyen des salariés 202 209 228 263 281 Masse salariale (En milliers d'euros) 9 755 10 651 11 612 11 658 9 466 Sommes versées en avantages sociaux Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc. (En 4 042 4 290 4 662 5 073 5 460 milliers d'euros) 57 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4.2. Conventions et engagements réglementés Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de Commerce, la Société a mis en place une procédure de réexamen annuel des conventions courantes. 4.2.1. Conventions et engagements soumis à l'Assemblée générale Contrat de prêt d'actionnaire - Co-contractants : La Société D&D International B.V., actionnaire majoritaire de la Société et la Société. - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 12 décembre 2019, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un contrat de prêt d'actionnaire portant sur un montant maximum de 5.000.000 d'euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties (Cf. Modalités ci-dessous). - Modalités : Le versement du prêt par l'actionnaire d'un montant maximum de 5.000.000 d'euros se décompose comme suit : 2,500,000 euros de prêt subordonné, selon l'échéancier suivant : o 15 Décembre 2019 : 1,000,000 euros o 31 Janvier 2020 : 500,000 euros o 15 Février 2020 : 500,000 euros o 28 Février 2020 : 500,000 euros. 2.500.000 euros de prêt non subordonné d'ici la fin de l'exercice fiscal, en fonction des besoins de trésorerie nécessaires à

S.T. Dupont et aux obligations de S.T. Dupont vis-à-vis de ses banquiers. La Société devra rembourser : Le prêt subordonné : Entre le 31/10/25 et le 31/07/30 Le prêt non subordonné : Entre le 31/07/21 et le 31/07/24

Motif : Cette convention a pour but de permettre de soutenir S.T. Dupont dans le cadre de ses besoins de trésorerie. Convention prévoyant les nouvelles modalités de rémunération du Président du Directoire - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Alain Crevet - Personnes concernées : M. Alain Crevet est Président du Directoire - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 29 octobre 2020, le Conseil de Surveillance a donné son accord portant sur un abattement de 15% de la rémunération mensuelle nette de Monsieur Alain Crevet. - Modalités : Cet abattement d'appliquera dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord d'activité partielle de longue durée (A.P.L.D) dans la Société. - Motif : Cette convention a pour but de faire face aux difficultés économiques rencontrées par la Société. Cette convention a été soumise à l'approbation du Conseil de Surveillance du 29 octobre 2020 58 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Contrat de Prêt Garanti par l'Etat (P.G.E) et apport actionnaire - Co-contractants : La Société D&D International B.V., actionnaire majoritaire de la Société et la Société. - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 1er décembre 2020, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un apport actionnaire de 3 millions d'euros, en complément de l'octroi par le pool bancaire d'un Prêt Garanti par l'Etat de 4 millions d'euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties (Cf. Modalités ci-dessous). - Modalités : Le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du P.G.E, et de la Règlementation P.G.E, et sera subordonné : au paiement à la bonne date de chaque échéance due aux établissements bancaires à un niveau de trésorerie suffisant pour permettre à la Société de réaliser le business plan convenu

D&D International accepte que le remboursement du prêt de 5 millions d'euros donne lieu à une franchise additionnelle de 12 mois et un allongement de la maturité de l'ensemble des tranches. L'actionnaire majoritaire consent au maintien de la subordination totale « in fine » pour la tranche 1, et la subordination de la tranche 2 au paiement à bonne date de chaque

échéance due aux établissements bancaires, à condition que la Société dispose d'un niveau de trésorerie suffisant lui permettant de réaliser la tenue de son business plan actualisé. - Motif : Cette convention a pour but de permettre de soutenir S.T. Dupont dans le cadre de ses besoins de trésorerie. Ce contrat a été soumis préalablement autorisé par le Conseil de Surveillance le 1er décembre 2020. 4.2.2. Conventions et engagements déjà approuvés par l'Assemblée générale En ce qui concerne les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs, dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, conformément aux dispositions de l'article L.225-88-1 du Code précité (tel qu'il résulte de l'Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014), elles doivent faire l'objet d'un réexamen, chaque année, par le Conseil de Surveillance. C'est dans ces conditions que les conventions reproduites ci-après une à une ont été approuvées par le Conseil de Surveillance du 19 mai 2020. 4.2.2.1. Conventions et engagements approuvés au cours de l'exercice écoulé Néant 4.2.2.2. Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs DONT L ' EXECUTION S ' EST POURSUIVIE AU COURS DE L ' EXERCICE ECOULE Contrat de consultant entre S.T. Dupont et M. Moufarrige - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige - Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 12 décembre 2017, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un contrat de consultant avec M. Mounir Moufarrige portant sur le développement de nouvelles montres commercialisées sous la marque S.T. Dupont. 59 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Le design de ces montres a été confié à Monsieur Italo Fontana, lequel, dans le cadre d'un contrat de cession de droits d'auteurs, a cédé ses droits sur le design de ces montres, permettant à la Société de déposer les modèles en son nom. Le territoire couvert par le contrat sera le monde entier. - Modalités : Pendant toute la durée du présent contrat, M. Moufarrige percevra, sous réserve de l'exécution des obligations qui lui incombent, une commission de 4% du Chiffre d'Affaires net résultant des ventes. Les charges constatées à ce titre par la Société au cours de l'exercice s'élèvent à 19.196 € euros. - Motif : Cette convention a pour but de mettre à la disposition de la Société l'expertise reconnue du monde du luxe de M. Moufarrige. Contrat de consultant entre S.T. Dupont et M. Moufarrige - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige - Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 6 septembre 2016, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature du renouvellement d'un contrat de consultant avec M. Mounir Moufarrige. Ce contrat concerne le développement de la ligne de maroquinerie « Riviera » dans le monde entier, à l'exclusion de la France. - Modalités : M. Moufarrige percevra une rémunération égale à 5% du chiffre d'affaires net réalisé sur cette ligne. Il n'y a pas de charges constatées à ce titre par la Société au cours de l'exercice. - Motif : Cette convention a pour but de mettre à la disposition de la Société l'expertise reconnue du monde du luxe de M. Moufarrige. Location d'un appartement à Paris en faveur de M. Moufarrige - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige - Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance - Nature et objet : Au cours de sa séance du 27 janvier 2011, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un bail pour un appartement mis à la disposition de M. Moufarrige. - Modalités : L'intégralité des loyers, charges et taxes divers frais liés à l'utilisation de l'appartement sont prélevés sur une avance permanente consentie par M. Moufarrige à S.T. Dupont. - Motif : Cette convention a pour but de simplifier les démarches administratives. SANS EXECUTION AU COURS DE L ' EXERCICE 2019-2020 Convention prévoyant les modalités de départ du Président du Directoire - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Alain Crevet - Personnes concernées : M. Alain Crevet est Président du Directoire 60 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 25 juin 2008, le Conseil de Surveillance a donné son accord sur le versement d'une indemnité égale 6 mois de salaire brut (y compris la prime d'expatriation), sous réserve de la réalisation de conditions de performance, dans le cas où il serait mis fin au mandat de Monsieur Crevet. - Modalités : Les conditions de performance évoquées ci-dessus et arrêtées par le Conseil de Surveillance sont réputées atteintes dans le cas où le pourcentage moyen d'atteinte d'EBIT consolidé par rapport au budget sur les trois exercices précédents est supérieur à 50%. Dans le cas contraire aucune indemnité ne serait due. - Motif : Cette convention a pour but de fidéliser les mandataires sociaux et de compenser l'absence de protection sociale telle que l'assurance chômage. 61 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4.3. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés A l'Assemblée générale de la Société S.T. DUPONT 92, boulevard du Montparnasse 75014 Paris Mesdames, Messieurs, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-58 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-58 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 1. Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé En application de l'article R.225-88 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil de surveillance. I.1. Contrat de prêt d'actionnaire Co-contractants : La Société D&D International B.V., actionnaire majoritaire de S.T. Dupont et S.T. Dupont. Nature et objet : Au cours de sa réunion du 12 décembre 2019, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un contrat de prêt d'actionnaire portant sur un montant maximum de 5.000.000 d'euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties. Modalités : Le versement du prêt par l'actionnaire, d'un montant maximum de 5.000.000 d'euros, se décompose comme suit : 2.500.000 euros de prêt subordonné, selon l'échéancier suivant : o 15 décembre 2019 : 1.000.000 euros

o 31 janvier 2020 : 500.000 euros

o 15 février 2020 : 500.000 euros

o 28 février 2020 : 500.000 euros

15 décembre 2019 : 1.000.000 euros 31 janvier 2020 : 500.000 euros 15 février 2020 : 500.000 euros 28 février 2020 : 500.000 euros 2.500.000 euros de prêt non subordonné d'ici la fin de l'exercice fiscal, en fonction des besoins de trésorerie de

S.T. Dupont et des obligations de S.T. Dupont vis-à-vis de ses banquiers. 62 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES S.T. Dupont devra rembourser : Le prêt subordonné : Entre le 31/10/25 et le 31/07/30 Le prêt non subordonné : Entre le 31/07/21 et le 31/07/24

Motif : Cette convention a pour but de permettre de soutenir S.T. Dupont dans le cadre de ses besoins de trésorerie. Conventions autorisées et conclues depuis la clôture Nous avons été avisés des conventions suivantes, autorisées et conclues depuis la clôture de l'exercice écoulé, qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil de Surveillance. I.2. Convention prévoyant les nouvelles modalités de rémunération du Président du Directoire Co-contractants : S.T. Dupont et M. Alain Crevet

S.T. Dupont et M. Alain Crevet Personne concernée : M. Alain Crevet est Président du Directoire Nature et objet : Au cours de sa réunion du 29 octobre 2020, le Conseil de Surveillance a donné son accord portant sur un abattement de 15% de la rémunération mensuelle nette de M. Alain Crevet. Modalités : Cet abattement s'appliquera dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord d'activité partielle de longue durée (A.P.L.D.) dans la société. Motif : Cette convention a pour but de faire face aux difficultés économiques rencontrées par S.T. Dupont. I.3. Contrat de Prêt Garanti par l'Etat (P.G.E.) et apport d'actionnaire Co-contractants : La Société D&D International B.V., actionnaire majoritaire de S.T. Dupont et S.T. Dupont. Nature et objet : Au cours de sa réunion du 1er décembre 2020, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un apport d'actionnaire de 3 millions d'euros, en complément de l'octroi par le pool bancaire d'un Prêt Garanti par l'Etat de 4 millions d'euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties (cf. modalités ci-dessous). Modalités : Le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du P.G.E., et de la Règlementation P.G.E., et sera subordonné : Au paiement à la bonne date de chaque échéance due aux établissements bancaires

A un niveau de trésorerie suffisant pour permettre à S.T. Dupont de réaliser le business plan convenu. D&D International B.V. accepte que le remboursement du prêt de 5 millions d'euros donne lieu à une franchise additionnelle de 12 mois et un allongement de la maturité de l'ensemble des tranches. L'actionnaire majoritaire consent au maintien de la subordination totale « in fine » pour la tranche 1, et la subordination de la tranche 2 au paiement à bonne date de chaque échéance due aux établissements bancaires, à condition que S.T. Dupont dispose d'un niveau de trésorerie suffisant lui permettant de réaliser la tenue de son business plan actualisé. 63 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Motif : Cette convention a pour but de permettre de soutenir S.T. Dupont dans le cadre de ses besoins de trésorerie. 2. Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs Dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé En application de l'article R. 225-57 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. II.1. Contrat de consultant entre S.T. Dupont et M. Moufarrige Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance Nature et objet : Au cours de sa réunion du 12 décembre 2017, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un contrat de consultant avec M. Mounir Moufarrige portant sur le développement de nouvelles montres commercialisées sous la marque S.T. Dupont. Le design de ces montres a été confié à Monsieur Italo Fontana, lequel, dans le cadre d'un contrat de cession de droits d'auteurs, a cédé ses droits sur le design de ces montres, permettant à la Société de déposer les modèles en son nom. Le territoire couvert par le contrat est le monde entier. Modalités : Pendant toute la durée du présent contrat, M. Moufarrige percevra, sous réserve de l'exécution des obligations qui lui incombent, une commission de 4% du chiffre d'affaires net résultant des ventes. Les charges constatées à ce titre par la société au cours de l'exercice s'élèvent à 19.196€. Motif : Cette convention a pour but de mettre à la disposition de la société l'expertise reconnue du monde du luxe de M. Mounir Moufarrige. II.2. Contrat de développement commercial entre S.T. Dupont et M. Moufarrige Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance Nature et objet : Au cours de sa réunion du 6 septembre 2016, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature du renouvellement d'un contrat de consultant avec M. Mounir Moufarrige. Ce contrat concerne le développement de la ligne de maroquinerie « Riviera » dans le monde entier, à l'exclusion de la France. Modalités : M. Moufarrige percevra une rémunération égale à 5% du chiffre d'affaires net réalisé sur cette ligne. Il n'y a pas eu de charge constatée au titre de cette convention par la société au cours de l'exercice. 64 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Motif : Cette convention a pour but de mettre à la disposition de la société l'expertise reconnue du monde du luxe de M. Moufarrige. II.3. Location d'un appartement à Paris en faveur de M. Moufarrige Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance Nature et objet : Au cours de sa séance du 27 janvier 2011, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un bail pour un appartement mis à la disposition de M. Moufarrige. Modalités : L'intégralité des loyers, charges et taxes et divers frais liés à l'utilisation de l'appartement sont prélevés sur une avance permanente consentie par M. Moufarrige à S.T. Dupont. Motif : Cette convention a pour but de simplifier les démarches administratives. b) Sans exécution au cours de l'exercice écoulé Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, qui n'ont pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé : II.4. Convention prévoyant les modalités de départ du Président du Directoire Co-contractants : S.T. Dupont et M. Alain Crevet

S.T. Dupont et M. Alain Crevet Personne concernée : M. Alain Crevet est Président du Directoire Nature et objet : Au cours de sa réunion du 25 juin 2008, le Conseil de Surveillance a donné son accord sur le versement d'une indemnité égale à 6 mois de salaire brut (y compris la prime d'expatriation), sous réserve de la réalisation de conditions de performance, dans le cas où il serait mis fin au mandat de M. Alain Crevet. Modalités : Les conditions de performance évoquées ci-dessus et arrêtées par le Conseil de Surveillance sont réputées atteintes dans le cas où le pourcentage moyen d'atteinte d'EBIT consolidé par rapport au budget sur les trois exercices précédents est supérieur à 50 %. Dans le cas contraire, aucune indemnité ne serait due. Motif : Cette convention a pour but de fidéliser les mandataires sociaux et de compenser l'absence de protection sociale telle que l'assurance chômage. Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 17 décembre 2020 Les commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit S&W Associés Xavier Belet Iris Ouaknine 65 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4.4. Assemblée Générale Mixte du 23 Février 2021 : Rapport du Directoire Rapport du Directoire à l'Assemblée Générale Mixte du 23 Février 2021. Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Mixte afin de vous prononcer sur les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire suivantes : RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE COMPTES ANNUELS (PREMIERE RESOLUTION) Dans la première résolution, nous vous demandons d'approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et qui font ressortir une perte nette de 11 062 185,19 euros, ainsi que les dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 118 633 euros. L'exposé de la situation financière, de l'activité et des résultats de la Société au cours de l'exercice 2019-2020, les comptes annuels de la Société, ainsi que les informations prescrites par les dispositions légales et réglementaires vous sont présentés dans le rapport d'activité et de gestion de la Société au cours de l'exercice 2019-2020 auquel nous vous demandons de bien vouloir vous reporter. COMPTES CONSOLIDES (DEUXIEME RESOLUTION) Dans la deuxième résolution, nous vous demandons d'approuver les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes qui font ressortir un résultat net négatif de - 12 712 949 euros. Les comptes consolidés vous sont présentés dans le rapport d'activité et de gestion du Groupe au cours de l'exercice 2019-2020 auquel nous vous demandons de bien vouloir vous reporter. AFFECTATION DU RESULTAT ET DU REPORT A NOUVEAU (TROISIEME RESOLUTION) Dans la troisième résolution, nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice qui s'élève à - 11 062 185,19 euros : - Au report à nouveau débiteur pour un montant de : - 11 062 185,19 euros. Ce qui conduirait à constater que les capitaux propres de la Société après affectation du résultat des comptes annuels seraient répartis de la façon suivante : Capital social................................................................................................................................................. 26 213 977,80 € Prime d'émission ............................................................................................................................................ 6 413 800,16 € Réserve légale.............................................................................................................................................. ……236 120,89 € Autres Réserves...................................................................................................................................... ……..1 565 002,65 € Report à nouveau débiteur ................................................................................................................... ……- 14 304 739,86 € Total capitaux propres ........................................................................................................................... ……..20 124 161,64 € Il est rappelé, conformément à la loi, qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices. CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 225-86 DU CODE DE COMMERCE (QUATRIEME RESOLUTION) Dans la quatrième résolution, nous vous demandons d'approuver le Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et d'approuver les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées par application des dispositions de l'article L. 225-88 du Code de commerce. 66 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES NOMINATION DE MADAME CATHERINE SABOURET EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (CINQUIEME RESOLUTION) Dans la cinquième résolution, nous vous demandons de nommer Madame Catherine Sabouret en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MADAME MARIE FOURNIER (SIXIEME RESOLUTION) Dans la sxième résolution, nous vous demandons de renouveler le mandat de Madame Marie Fournier en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE S&W ASSOCIES (SEPTIEME RESOLUTION) Dans la septième résolution, nous vous demandons de constater que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de S&W Associés est arrivé à échéance et de décider de renouveler ledit mandat pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir dans l'année 2026 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026. ARRIVEE A ECHEANCE DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE MADAME FREDERIQUE BLOCH (HUITIEME RESOLUTION) Dans la huitième résolution, nous vous demandons de constater que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Madame Frédérique Bloch est arrivé à échéance et de décider de ne pas renouveler ledit mandat ainsi que de ne pas procéder à son remplacement. APPROBATION DES INFORMATIONS MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE L. 225-37-3 DU CODE DE COMMERCE ET RELATIVES AUX REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 (NEUVIEME RESOLUTION) Dans la neuvième résolution, nous vous demandons d'approuver les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce relatives aux rémunérations de toutes natures versées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 telles que décrites dans le Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise. APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MONSIEUR MOUNIR MOUFARRIGE, PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 (DIXIEME RESOLUTION) Dans la dixième résolution, nous vous demandons d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Mounir Moufarrige, Président du Conseil de Surveillance, tels que détaillés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil de Surveillance présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MONSIEUR ALAIN CREVET, PRESIDENT DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 (ONZIEME RESOLUTION) Dans la onzième résolution, nous vous demandons d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Alain Crevet, Président du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. 67 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MONSIEUR ERIC SAMPRE, MEMBRE DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 (DOUZIEME RESOLUTION) Dans la douzième résolution, nous vous demandons d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Eric Sampré, membre du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MADAME HANH GUZELIAN, MEMBRE DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 (TREIZIEME RESOLUTION) Dans la treizième résolution, nous vous demandons d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Madame Hanh Guzelian, membre du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MONSIEUR OLIVIER CISEL, MEMBRE DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 (QUATORZIEME RESOLUTION) Dans la quatorzième résolution, nous vous demandons d'approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Olivier Cisel, membre du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX (QUINZIEME RESOLUTION) Dans la quinzième résolution, nous vous demandons d'approuver la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. DETERMINATION DU MONTANT ANNUEL GLOBAL DE LA REMUNERATION ALLOUEE AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (SEIZIEME RESOLUTION) Dans la seizième résolution, nous vous demandons de : décider de fixer le montant annuel global de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance à 40.000 euros au titre de l'exercice social qui s'achèvera le 31 mars 2021, ainsi que pour chacun des exercices suivants, et ce jusqu'à décision contraire ; donner tous pouvoirs au Conseil de Surveillance de la Société aux fins de répartir, en tout ou en partie, et selon les modalités qu'il fixera, cette rémunération entre ses membres. AUTORISATION A DONNER AU DIRECTOIRE POUR METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE SES PROPRES ACTIONS, CONFORMEMENT AUX ARTICLES L. 225-209 ET SUIVANT DU CODE DE COMMERCE (DIX-SEPTIEMERESOLUTION) Dans la dix-septième résolution, nous vous demandons de : 1. autoriser le directoire à acheter, conserver, céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat soumis aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ; 68 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES décider que le programme de rachat par la Société de ses propres actions aura, par ordre de priorité, les objectifs suivants :

o favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Paris, ou sur tout autre marché, par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ;

o remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ;

o annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social dans le cadre de l'autorisation donnée par la dix-neuvième (19e) résolution de la présente assemblée générale ;

o attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés française ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et réglementaires, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne entreprise, du régime des options d'achat d'actions ou par voie d'attribution gratuites d'actions ou toute autre condition permise par la réglementation ;

o attribuer les actions rachetées lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toutes autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ;

o le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers et qui serait conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions, étant précisé que dans une telle hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué de presse. décider que les modalités et conditions du programme de rachat d'actions sont les suivantes :

Durée du programme : 18 mois maximum, débutant à compter de la présente assemblée générale et qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau programme de rachat d'actions, soit à défaut, le 24 mars 2022 ;

18 mois maximum, débutant à compter de la présente assemblée générale et qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau programme de rachat d'actions, soit à défaut, le 24 mars 2022 ; Pourcentage de rachat maximum autorisé : 10% du capital, soit 52.427.955 actions sur la base de 524.279.556 actions composant le capital social ; étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté par le directoire pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l'amener à détenir directement et indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, plus de 10% de son capital social ; lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d'actions achetées déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; de plus, le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; Prix d'achat unitaire maximum (hors frais et commissions) : 0,20 euro, soit un montant théorique maximum consacré au programme de rachat de 10.485.591 euros sur la base du pourcentage maximum de 10%, hors frais de négociation ; étant précisé que le prix d'achat unitaire maximum, ainsi que le montant théorique maximum, seront, le cas échéant, ajustés par le directoire pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la publication de l'avis de réunion de la présente assemblée générale.

0,20 euro, soit un montant théorique maximum consacré au programme de rachat de 10.485.591 euros sur la base du pourcentage maximum de 10%, hors frais de négociation ; étant précisé que le prix d'achat unitaire maximum, ainsi que le montant théorique maximum, seront, le cas échéant, ajustés par le directoire pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la publication de l'avis de réunion de la présente assemblée générale. décider en outre que l'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés par tous moyens et de toutes manières, y compris de gré à gré, par mécanismes optionnels ou par blocs de titres en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il plaira au directoire, à l'exception de la période d'offre publique initiée sur les titres de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur ; donner tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat d'actions et en déterminer les modalités, de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d'options, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et toutes formalités nécessaires ; notamment

69 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ; 6. décider que la présente autorisation prive d'effet pour l'avenir l'autorisation accordée par l'assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2019 sous sa dixième (10e) résolution. La délégation au directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale. POUVOIRS (DIX-HUITIEMERESOLUTION) Dans la dix-huitième résolution, nous vous demandons de donner tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales. 70 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUTORISATION A DONNER AU DIRECTOIRE A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS PRECEDEMMENT RACHETEES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION D'ACHAT DE SES PROPRES ACTIONS (DIX-NEUVIEMERESOLUTION) Dans la dix-neuvième résolution, nous vous demandons de : autoriser le directoire à annuler en une ou plusieurs fois, aux époques qu'il appréciera, les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre du programme de rachat d'actions autorisée par la présente assemblée générale dans sa dix-septième (17 e ) résolution ou de toute autre résolution ayant le même objet, dans la limite de 10% du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l'affecterait postérieurement à la date de la présente assemblée générale ; autoriser le directoire à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Prime d'émission » ou sur tout autre poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée ; décider que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises par la règlementation applicable, en période d'offre publique sur les titres de la Société ; donner tous pouvoirs au directoire afin de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment : procéder à ces opérations d'annulation d'actions et de réduction de capital ; arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités, en constater la réalisation, procéder à la modification corrélative des statuts et effectuer toutes les formalités et déclarations nécessaires ; et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin. La délégation au directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale. DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU DIRECTOIRE EN VUE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR EMISSION D'ACTIONS ORDINAIRES ET DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES ACTIONS ORDINAIRES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES (VINGTIEME RESOLUTION) . Dans la vingtième résolution, nous vous demandons de : délèguer au directoire, en application des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce, sa compétence à l'effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (i) d'actions de la Société, à l'exclusion d'actions de préférence ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à l'exclusion étant précisé que lesdites actions confèreront les mêmes droits que les actions anciennes de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ,sous réserve de leur date de jouissance ; décider que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra excéder un montant de 8.000.000 euros, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles : décider, en outre, que le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 15.000.000 euros, ou sa contre-valeur en devises étrangères, étant précisé que ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le directoire conformément à l'article L. 228-40 du Code de commerce ; décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières faisant l'objet de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire au profit de catégories dénommées d'investisseurs :

o à une ou plusieurs sociétés d'investissement ou fonds d'investissement français ou étrangers (i) investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 24 mois précédant l'augmentation de capital considérée, dans le secteur du luxe ou de la distribution, et (ii) investissant pour un montant de souscription unitaire supérieur à 1 million d'euros (prime d'émission comprise) ; et/ou 71 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l'étranger, ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement, distribution, fabrication, etc.) commerciaux avec la Société (ou une filiale) et/ou à une ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ; constater que la présente délégation emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit ; décider que le prix de souscription desdits titres et leur date de jouissance sera fixé par le directoire, étant précisé que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris des vingt (20) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir compte des différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d'une décote maximum de 10 pourcent (10%) ; donner tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les modalités légales et réglementaires, afin de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment : arrêter les caractéristiques, le montant et les modalités de toute émission ainsi que les modalités de libération des titres émis, et notamment fixer la période de souscription ; clore par anticipation la souscription dans les conditions légales et règlementaires ; recevoir les bulletins de souscription et effectuer le dépôt des fonds ; user dans l'ordre qu'il estimera opportun, de l'une ou l'autre des facultés conférées par l'article L. 225-134 du Code de commerce ; constater, à l'issue de la période de souscription, au vu du certificat du dépositaire, la réalisation de l'augmentation de capital ; fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la ou des catégorie(s) des bénéficiaires mentionnée(s) précédemment au profit de laquelle ou de lesquelles le droit préférentiel de souscription a été supprimé ; procéder à la modification corrélative des statuts ; faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission des titres aux négociations sur le marché Euronext

Paris ou sur tout autre marché ; accomplir les formalités légales ; et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin. La délégation ainsi conférée au directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale. DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU DIRECTOIRE POUR AUGMENTER LE CAPITAL DE LA SOCIETE AU PROFIT DES ADHERENTS AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE (VINGT-ET-UNIEMERESOLUTION) Dans la vingt-et-unième résolution, nous vous demandons de : 1. délèguer sa compétence au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, l'émission d'actions, à l'exclusion d'actions de préférence, et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, à l'exclusion de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner droit à des actions de préférence, donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société, qu'il s'agisse d'actions nouvelles ou existantes, au profit des adhérents d'un ou plusieurs plans d'épargne d'entreprise, ou tout autre plan aux adhérents duquel l'article L. 3332-18 du Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes mis en place au sein d'une entreprise ou groupes d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application des articles 72 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES L. 3344-1 et L. 3344-2 du Code du travail, étant précisé que la libération des actions et/ou des valeurs mobilières souscrites pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société, soit par l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission en cas d'attribution gratuite d'actions au titre de la décote et/ou de l'abondement ; décider que le montant de la ou des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra excéder un montant maximum de 500.000 euros, étant précisé que ce plafond est autonome et distinct ; décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux actions et/ou aux valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation de compétence au profit des bénéficiaires indiqués au paragraphe 1 ci-avant, et prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société et susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation de compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; décider que le prix d'émission des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et ne pourra être ni inférieur de plus de vingt pour cent (20%) à la moyenne des cours d'ouverture de l'action sur le marché Euronext Paris lors des vingt (20) séances de bourse précédant la date de la décision fixant la date d'ouverture de la période de souscription à l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, ni supérieur de plus de vingt pour cent (20%) à cette moyenne ; toutefois, l'Assemblée générale autorise expressément le directoire, s'il le juge opportun, notamment afin de prendre en compte les nouvelles dispositions comptables internationales ou des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables dans les pays de résidence de certains bénéficiaires, à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites législatives et réglementaires ; le directoire pourra également substituer tout ou partie de la décote par l'attribution d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société en application des dispositions ci-après ; autoriser le directoire, dans les conditions de la présente délégation de compétence, à procéder à l'attribution gratuite d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions de la Société en substitution de tout ou partie de la décote et/ou, le cas échéant, de l'abondement, étant entendu que l'avantage total résultant de cette attribution au titre de la décote et/ou de l'abondement ne pourra excéder les limites légales et règlementaires. Et également de donner au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation de compétence, et notamment : arrêter dans les conditions légales la liste des entreprises ou groupes d'entreprises dont les bénéficiaires indiqués au paragraphe 1 ci-avant pourront souscrire aux actions et/ou valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société ainsi émises et bénéficier, le cas échéant, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société attribuées gratuitement ; décider que les souscriptions des actions et/ou des valeurs mobilières pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, ou par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales et réglementaires applicables ; déterminer les conditions, notamment d'ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des actions ou valeurs mobilières nouvelles susceptibles d'être émises dans le cadre des augmentations de capital objet de la présente résolution ; arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions aux actions et/ou aux valeurs mobilières ; fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation de compétence et arrêter, notamment, les prix d'émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des actions et/ou des valeurs mobilières, même rétroactive, les règles de réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales et réglementaires en vigueur ; prévoir la faculté de procéder, selon les modalités qu'il déterminera, le cas échéant, à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 73 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES en cas d'émission d'actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d'émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ; à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; constater la ou les augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation de compétence et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ; d'une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation de compétence ainsi qu'à l'exercice des droits qui y seront attachés ; effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes, et en particulier auprès de l'Autorité des marchés financiers ; et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. La présente autorisation est donnée pour une durée vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée générale et prive d'effet à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure ayant un objet identique. POUVOIRS (VINGT-DEUXIEMERESOLUTION) Dans la vingt-deuxième résolution, nous vous demandons de donner tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales. 74 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4.5. Assemblée Générale Mixte du 23 Février 2021 TITRE O RDINAIRE PREMIERE RESOLUTION (APPROBATION DES COMPTES ANNUELS) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du Rapport d'activité du Directoire sur l'activité et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, (ii) du Rapport du Conseil de Surveillance et (iii) du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'ils ont été présentés par le Directoire, et qui font apparaître une perte nette de - 11 062 185,19 euros ainsi que les dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39- 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 118 633 euros. L'Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé. DEUXIEME RESOLUTION (APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du Rapport d'activité du Directoire comprenant le rapport d'activité du groupe, (ii) du Rapport du Conseil de Surveillance et (iii) du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020, approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes consolidés ou résumées dans ces rapports, ainsi que lesdits comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'ils ont été présentés par le Directoire, et qui font apparaître un résultat net négatif de - 12 712 949 euros. L'Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé. TROISIEME RESOLUTION (AFFECTATION DU RESULTAT DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du Rapport d'activité du Directoire et (ii) du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, décide d'affecter la perte de l'exercice qui s'élève à - 11 062 185,19 euros au compte de report à nouveau débiteur, qui s'élève désormais à - 14 304 739,86 euros, et décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice. L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices. QUATRIEME RESOLUTION (APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-86 DU CODE DE COMMERCE) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées par application des dispositions de l'article L. 225-88 du Code de commerce. CINQUIEME RESOLUTION (NOMINATION DE MADAME CATHERINE SABOURET EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de nommer Madame Catherine Sabouret en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024. 75 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES SIXIEME RESOLUTION (RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MADAME MARIE FOURNIER) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport du Directoire, décide de renouveler le mandat de Madame Marie Fournier en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024. SEPTIEME RESOLUTION (RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE S&W ASSOCIES) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire, constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de S&W Associés est arrivé à échéance et décide de renouveler ledit mandat pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir dans l'année 2026 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026. HUITIEME RESOLUTION (ARRIVEE A ECHEANCE DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE MADAME FREDERIQUE BLOCH) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire, constate que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Madame Frédérique Bloch est arrivé à échéance et décide de ne pas renouveler ledit mandat ainsi que de ne pas procéder à son remplacement. NEUVIEME RESOLUTION (APPROBATION DES INFORMATIONS MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE L. 225-37-3 DU CODE DE COMMERCE ET RELATIVES AUX REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020) L'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 II du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise, approuve les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce relatives aux rémunérations de toutes natures versées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 telles que décrites dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise. DIXIEME RESOLUTION (APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MOUNIR MOUFARRIGE, PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise, approuve, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Mounir Moufarrige, président du Conseil de Surveillance, tels que détaillés dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. ONZIEME RESOLUTION (APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MONSIEUR ALAIN CREVET, PRESIDENT DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise, approuve, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Alain Crevet, Président du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. 76 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES DOUZIEME RESOLUTION (APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MONSIEUR ERIC SAMPRE, MEMBRE DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise, approuve, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Eric Sampré, membre du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. TREIZIEME RESOLUTION (APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MADAME HANH GUZELIAN, MEMBRE DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise, approuve, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Madame Hanh Guzelian, membre du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. QUATORZIEME RESOLUTION (APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES A MONSIEUR OLIVIER CISEL, MEMBRE DU DIRECTOIRE, POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise, approuve, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 à Monsieur Olivier Cisel, membre du Directoire, tels que détaillés dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. QUINZIEME RESOLUTION (APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise, en application des dispositions de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise présenté dans le Document d'Enregistrement Universel et rapport financier annuel 2019-2020. SEIZIEME RESOLUTION (DETERMINATION DU MONTANT ANNUEL GLOBAL DE LA REMUNERATION ALLOUEE AUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire : décide de fixer le montant annuel global de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance à 40.000 euros au titre de l'exercice social qui s'achèvera le 31 mars 2021, ainsi que pour chacun des exercices suivants, et ce jusqu'à décision contraire ; donne tous pouvoirs au Conseil de Surveillance de la Société aux fins de répartir, en tout ou en partie, et selon les modalités qu'il fixera, cette rémunération entre ses membres. 77 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES DIX-SEPTIEMERESOLUTION (AUTORISATION A DONNER AU DIRECTOIRE POUR METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE SES PROPRES ACTIONS, CONFORMEMENT AUX ARTICLES L. 225-209 ET SUIVANT DU CODE DE COMMERCE) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, du règlement n°2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l'Autorité des marchés financiers : autorise le directoire à acheter, conserver, céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat soumis aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ; décide que le programme de rachat par la Société de ses propres actions aura, par ordre de priorité, les objectifs suivants :

o favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Paris, ou sur tout autre marché, par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ;

o remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ;

o annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social dans le cadre de l'autorisation donnée par la dix-neuvième (19e) résolution de la présente assemblée générale ;

o attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés française ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et réglementaires, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne entreprise, du régime des options d'achat d'actions ou par voie d'attribution gratuites d'actions ou toute autre condition permise par la réglementation ;

o attribuer les actions rachetées lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toutes autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ;

o le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers et qui serait conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions, étant précisé que dans une telle hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué de presse. décide que les modalités et conditions du programme de rachat d'actions sont les suivantes :

Durée du programme : 18 mois maximum, débutant à compter de la présente assemblée générale et qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau programme de rachat d'actions, soit à défaut, le 24 mars 2022 ;

18 mois maximum, débutant à compter de la présente assemblée générale et qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau programme de rachat d'actions, soit à défaut, le 24 mars 2022 ; Pourcentage de rachat maximum autorisé : 10% du capital, soit 52.427.955 actions sur la base des 524.279.556 actions composant le capital social ; étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté par le directoire pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l'amener à détenir directement et indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, plus de 10% de son capital social ; lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d'actions achetées déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; de plus, le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social ; Prix d'achat unitaire maximum (hors frais et commissions) : 0,20 euro, soit un montant théorique maximum consacré au programme de rachat de 10.485.591 euros sur la base du pourcentage maximum de 10%, hors frais de négociation ; étant précisé que le prix d'achat unitaire maximum, ainsi que le montant théorique maximum, seront, le cas échéant, ajustés par 78 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES le directoire pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la publication de l'avis de réunion de la présente assemblée générale. décide en outre que l'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés par tous moyens et de toutes manières, y compris de gré à gré, par mécanismes optionnels ou par blocs de titres en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il plaira au directoire, à l'exception de la période d'offre publique initiée sur les titres de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur ; donne tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat d'actions et en déterminer les modalités, de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d'options, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et toutes formalités nécessaires ; notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ; décide que la présente autorisation prive d'effet pour l'avenir l'autorisation accordée par l'assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2019 sous sa dixième (10 e ) résolution. La délégation ainsi conférée au directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale. DIX-HUITIEMERESOLUTION (POUVOIRS) L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales. 79 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES A TITRE EXTRAORDINAIRE DIX-NEUVIEMERESOLUTION (AUTORISATION A DONNER AU DIRECTOIRE A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS PRECEDEMMENT RACHETEES DANS LE CADRE DE L'AUTORISATION D'ACHAT DE SES PROPRES ACTIONS) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce : autorise le directoire à annuler en une ou plusieurs fois, aux époques qu'il appréciera, les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre du programme de rachat d'actions autorisée par la présente assemblée générale dans sa dix-huitième (18 e ) résolution ou de toute autre résolution ayant le même objet, dans la limite de 10% du capital social de la Société par période de vingt-quatre (24) mois, et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette limite s'applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations qui l'affecterait postérieurement à la date de la présente assemblée générale ; autorise le directoire à imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Prime d'émission » ou sur tout autre poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée ; décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises par la règlementation applicable, en période d'offre publique sur les titres de la Société ; donne tous pouvoirs au directoire afin de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment : o procéder à ces opérations d'annulation d'actions et de réduction de capital ; arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités, en constater la réalisation, procéder à la modification corrélative des statuts et effectuer toutes les formalités et déclarations nécessaires ; et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin. La délégation ainsi conférée au directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale. VINGTIEME RESOLUTION (DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU DIRECTOIRE EN VUE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR EMISSION D'ACTIONS ORDINAIRES ET DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES A DES ACTIONS ORDINAIRES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes : délègue au directoire, en application des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce, sa compétence à l'effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (i) d'actions de la Société, à l'exclusion d'actions de préférence ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à l'exclusion étant précisé que lesdites actions confèreront les mêmes droits que les actions anciennes de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ,sous réserve de leur date de jouissance ; décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la délégation susvisée, ne pourra excéder un montant de 8.000.000 euros, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles : décide, en outre, que le montant nominal des titres d'emprunt susceptibles d'être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à 15.000.000 euros, ou sa contre-valeur en devises étrangères, étant précisé que ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le directoire conformément à l'article L. 228-40 du Code de commerce ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières faisant l'objet de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire au profit de catégories dénommées d'investisseurs : 80 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES à une ou plusieurs sociétés d'investissement ou fonds d'investissement français ou étrangers (i) investissant à titre principal, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 24 mois précédant l'augmentation de capital considérée, dans le secteur du luxe ou de la distribution, et (ii) investissant pour un montant de souscription unitaire supérieur à 1 million d'euros (prime d'émission comprise) ; et/ou à un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l'étranger, ayant conclu ou devant conclure un ou plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement, distribution, fabrication, etc.) commerciaux avec la Société (ou une filiale) et/ou à une ou plusieurs sociétés que ces partenaires contrôlent, qui contrôlent ces partenaires ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes personnes que ces partenaires, directement ou indirectement, au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ; constate que la présente délégation emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit ; décide que le prix de souscription desdits titres et leur date de jouissance sera fixé par le directoire, étant précisé que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris des vingt (20) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir compte des différences de date de jouissance et être

éventuellement diminuée d'une décote maximum de 10 pourcent (10%) ; donne tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les modalités légales et réglementaires, afin de mettre en œuvre la présente délégation, et notamment : arrêter les caractéristiques, le montant et les modalités de toute émission ainsi que les modalités de libération des titres émis, et notamment fixer la période de souscription ; clore par anticipation la souscription dans les conditions légales et règlementaires ; recevoir les bulletins de souscription et effectuer le dépôt des fonds ; user dans l'ordre qu'il estimera opportun, de l'une ou l'autre des facultés conférées par l'article L. 225-134 du Code de commerce ; constater, à l'issue de la période de souscription, au vu du certificat du dépositaire, la réalisation de l'augmentation de capital ; fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la ou des catégorie(s) des bénéficiaires mentionnée(s) précédemment au profit de laquelle ou de lesquelles le droit préférentiel de souscription a été supprimé ; procéder à la modification corrélative des statuts ; faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission des titres aux négociations sur le marché Euronext Paris ou sur tout autre marché ; accomplir les formalités légales ; et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin. La délégation ainsi conférée au directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale. VINGT-ET-UNIEMERESOLUTION (DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU DIRECTOIRE POUR AUGMENTER LE CAPITAL DE LA SOCIETE AU PROFIT DES ADHERENTS AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes, et conformément, d'une part, aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et des articles L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce et, d'autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail : 1. délègue sa compétence au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, pour décider, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, l'émission 81 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES d'actions, à l'exclusion d'actions de préférence, et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, à l'exclusion de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner droit à des actions de préférence, donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société, qu'il s'agisse d'actions nouvelles ou existantes, au profit des adhérents d'un ou plusieurs plans d'épargne d'entreprise, ou tout autre plan aux adhérents duquel l'article L. 3332-18 du Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes mis en place au sein d'une entreprise ou groupes d'entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du Code du travail, étant précisé que la libération des actions et/ou des valeurs mobilières souscrites pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société, soit par l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission en cas d'attribution gratuite d'actions au titre de la décote et/ou de l'abondement ; décide que le montant de la ou des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra excéder un montant maximum de 500.000 euros, étant précisé que ce plafond est autonome et distinct ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux actions et/ou aux valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation de compétence au profit des bénéficiaires indiqués au paragraphe 1 ci-avant, et prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société et susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation de compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ; décide que le prix d'émission des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et ne pourra être ni inférieur de plus de vingt pour cent (20%) à la moyenne des cours d'ouverture de l'action sur le marché Euronext Paris lors des vingt (20) séances de bourse précédant la date de la décision fixant la date d'ouverture de la période de souscription à l'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, ni supérieur de plus de vingt pour cent (20%) à cette moyenne ; toutefois, l'Assemblée générale autorise expressément le directoire, s'il le juge opportun, notamment afin de prendre en compte les nouvelles dispositions comptables internationales ou des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables dans les pays de résidence de certains bénéficiaires, à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites législatives et réglementaires ; le directoire pourra également substituer tout ou partie de la décote par l'attribution d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société en application des dispositions ci-après ; autorise le directoire, dans les conditions de la présente délégation de compétence, à procéder à l'attribution gratuite d'actions et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions de la Société en substitution de tout ou partie de la décote et/ou, le cas échéant, de l'abondement, étant entendu que l'avantage total résultant de cette attribution au titre de la décote et/ou de l'abondement ne pourra excéder les limites légales et règlementaires. L'Assemblée générale donne au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation de compétence, et notamment : arrêter dans les conditions légales la liste des entreprises ou groupes d'entreprises dont les bénéficiaires indiqués au paragraphe 1 ci-avant pourront souscrire aux actions et/ou valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société ainsi émises et bénéficier, le cas échéant, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant ou pouvant donner accès au capital social de la Société attribuées gratuitement ; décider que les souscriptions des actions et/ou des valeurs mobilières pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, ou par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales et réglementaires applicables ; déterminer les conditions, notamment d'ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des actions ou valeurs mobilières nouvelles susceptibles d'être émises dans le cadre des augmentations de capital objet de la présente résolution ; arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions aux actions et/ou aux valeurs mobilières ; fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation de compétence et arrêter, notamment, les prix d'émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance 82 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES et de jouissance des actions et/ou des valeurs mobilières, même rétroactive, les règles de réduction applicables aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des émissions, dans les limites légales et réglementaires en vigueur ; prévoir la faculté de procéder, selon les modalités qu'il déterminera, le cas échéant, à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; en cas d'émission d'actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d'émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ; à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; constater la ou les augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation de compétence et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ; d'une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et décisions et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des actions et/ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation de compétence ainsi qu'à l'exercice des droits qui y seront attachés ; effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes, et en particulier auprès de l'Autorité des marchés financiers ; et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. La présente autorisation est donnée pour une durée vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée générale et prive d'effet à compter de cette date à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure ayant un objet identique. VINGT-DEUXIEMERESOLUTION (POUVOIRS) L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales. 83 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES 4.6. Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise En application des dispositions de l'article L.225-68 alinéa 6 du Code de Commerce il vous est rendu compte ci-après des procédures de gouvernement d'entreprise mises en place au sein de la Société. Observations sur le rapport de gestion établi par le Directoire et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020 Nous n'avons aucune observation particulière à émettre sur le rapport que le Directoire vient de vous présenter et nous tenons vous préciser que nous avons été tenus périodiquement informés des opérations sociales et de leurs résultats par les comptes rendus qui nous ont été présentés par le Directoire, conformément à la loi. Les comptes annuels présentés par le Directoire appellent une observation relative aux inventaires physiques et à la réserve y afférente figurant dans le Rapport des Commissaires aux Comptes. En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement prises par le Gouvernement entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, puis de la restriction des déplacements à 100 kilomètres, l'inventaire physique de l'entrepôt n'a pu être réalisé comme prévu par S.T. Dupont S.A. Dès qu'elle en a eu la possibilité, la Société a procédé à cet inventaire fin juillet 2020. Composition et fonctionnement du Conseil de Surveillance. Application de la politique de diversité en son sein. Eventuelles limitations que le Conseil de Surveillance apporte aux pouvoirs du Directoire Critères utilisés Objectifs Modalités de mise en oeuvre et résultats obtenus au cours de l'exercice Parité hommes - femmes Représentation équilibrée des femmes Evolution progressive de la représentation des et des hommes au sein du Conseil femmes : Depuis la nomination de Madame Fournier le 24 avril 2015, 50% des membres du Conseil sont des femmes. Nationalité, Qualifications et Etude des orientations à donner afin Tous les membres possèdent une forte expérience expériences d'assurer le meilleur équilibre possible internationale. en recherchant une complémentarité des Madame Fournier et Monsieur Moufarrige disposent profils d'un point de vue international et de d'une expertise reconnue en matière financière et dans le diversité humaine, tant en termes de domaine du luxe. Madame Fournier dispose en outre de nationalité, d'expertises que d'expériences solides compétences en matière juridique. Monsieur Pearson fait bénéficier au Conseil de ses connaissances du secteur. Madame Sabouret, par son expérience professionnelle, apporte quant à elle ses compétences en matière financière. Indépendance des membres Au moins 2 membres indépendants Le Conseil satisfait à la Recommandation n°3 du Code Middlenext Age des administrateurs Pas plus d'un tiers des membres de plus Objectif atteint de 80 ans Parité de représentation homme-femme Au 31 mars 2020, sur un total de 4 membres, 2 femmes siègent au Conseil de Surveillance, soit un total de 50% conformément à l'article L225-18-1 du Code de Commerce. Le Directoire, quant à lui, atteint le taux de 25% sur l'exercice. Expertise Le Conseil de Surveillance porte une attention particulière à la sélection de ses membres : outre leur complémentarité et leurs compétences techniques respectives, les membres du Conseil de Surveillance sont aussi choisis pour leur expérience à dimension internationale et leur maîtrise des enjeux stratégiques des marchés sur lesquels la Société intervient. Règles de déontologie Conformément à la recommandation n°1 du Code Middlenext, chaque membre est sensibilisé aux responsabilités qui lui incombent au moment de sa nomination et est encouragé à observer les règles de déontologie relatives aux obligations résultant de son mandat. 84 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Indépendance des membres Le Conseil est composé à 50% au moins de membres indépendants qui n'entretiennent aucune relation d'affaires avec la Société. Fonctionnement du Conseil de Surveillance Conformément aux statuts, le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Au cours de l'exercice 2019-2020, le Conseil de Surveillance a tenu, sur convocation du Président, six réunions. Compte tenu du nombre de ses membres, le Conseil de Surveillance n'a pas instauré de règlement intérieur. Les restrictions en matière d'intervention sur les titres de la Société sont conformes à la réglementation en vigueur. Le Conseil de Surveillance a approuvé les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, ainsi que les comptes semestriels. Lors de ses différentes sessions, il s'est consacré à l'examen du chiffre d'affaires et des résultats opérationnels. Conformément la loi et aux statuts, il a revu et approuvé les rapports d'activité trimestriels préparés par le Directoire, ainsi que le rapport de gestion du Directoire. Il a revu et approuvé le renouvellement des cautions, avals et garanties ainsi que les conventions de prestations de services intra-groupe. Les procès-verbaux font l'objet d'une approbation formelle lors de la réunion suivante. Le Conseil de Surveillance autorise le Directoire à donner, sans autorisation préalable du Conseil, des cautions, avals ou garanties dans la limite d'un million d'euros. Le Conseil de Surveillance autorise le Directoire à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la Société dans la limite de cinq millions d'euros. L'autorisation préalable du Conseil de Surveillance est requise sur l'ensemble des dispositions autres que celles qui précèdent, notamment les plans d'options de souscription et d'achat d'actions ainsi que les attributions gratuites d'actions. L'autorisation préalable du Conseil de Surveillance est également requise pour toute émission de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société. Les convocations et ordres du jour sont envoyés au moins trois jours à l'avance conformément aux statuts, avec éventuellement des documents préparatoires devant permettre aux membres du Conseil de Surveillance de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Les membres du Conseil de Surveillance reçoivent toutes informations utiles sur les événements significatifs pour la Société. Chaque membre du Conseil de Surveillance peut demander à bénéficier, si besoin, d'une formation nécessaire à l'exercice de son mandat. Dispositions du code de gouvernement d'entreprise auquel se réfère la Société qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été Depuis l'exercice 2013/2014, compte tenu de ses spécificités et en particulier de la composition de son actionnariat, la Société a décidé de ne plus se référer au Code AFEP-MEDEF, mais au Code Middlenext de décembre 2009, plus adapté à sa structure. Il est précisé que le Conseil de Surveillance a pris connaissance des éléments de ce Code présentés dans la rubrique « Points de vigilance ». Ce Code peut être consulté sur le site Middlenext : http://www.middlenext.com La Société considère que certaines recommandations dudit Code, telles que la création d'un comité des rémunérations, d'un comité de sélection ou des nominations n'est pas pertinente compte-tenu de sa taille ; du fait des compétences de ses membres dans ces domaines, le Conseil de Surveillance assure les fonctions dévolues à ces comités spécialisés. 85 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Liste des mandats et des fonctions exercées dans toutes sociétés durant l'exercice écoulé par chaque mandataire social : Les mandats des membres du Directoire ont été renouvelés lors du Conseil de Surveillance du 25 septembre 2018 jusqu'à l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022. Personne Fonction Autres mandats Monsieur Alain Crevet Président du Directoire Entré en fonction le 4 septembre 2006 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 S.T. Dupont SpA Administrateur S.T. Dupont Japan KK Administrateur S.T. Dupont Marketing Ltd Administrateur S.T. Dupont Iberia Administrateur S.T. Dupont Inc. Administrateur S.T. Dupont Benelux Représentant permanent de S.T. Dupont S.A. STD Finance Représentant permanent de S.T. Dupont S.A. S.T. Dupont SA (Suisse) Représentant permanent de S.T. Dupont S.A S.T. Dupont Korea Ltd Président Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Néant Monsieur Eric Sampré Membre du Directoire Nommé le 31 janvier 2013 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 S.T. Dupont SA (Suisse) Président S.T. Dupont SpA Administrateur S.T. Dupont Korea Ltd Administrateur Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Néant Madame Hanh Guzelian Membre du Directoire Nommée le 28 janvier 2016 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 S.T. Dupont Benelux Administrateur S.T. Dupont Inc. Administrateur S.T. Dupont SpA Administrateur S.T. Dupont SA (Suisse) Administrateur S.T. Dupont Iberia Administrateur S.T. Dupont Japan KK Administrateur Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Rémy Cointreau Luxembourg Administrateur Monsieur Olivier Cisel Membre du Directoire Nommé le 13 décembre 2018 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Néant 86 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Personne Fonction Autres mandats Monsieur Mounir Moufarrige Président du Conseil de surveillance Nommé le 26 novembre 2009 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société non cotée en bourse U Boat Président Société non cotée en bourse L Kendall London 1742 Président Monsieur Pearson Poon Vice-Président du Conseil de Surveillance Nommé le 13 décembre 2018 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société cotée en bourse Dickson Concepts (International) Directeur Exécutif Limited Société non cotée en bourse Harvey Nichols and Company Limited Directeur Madame Marie Fournier Membre du Conseil de surveillance Nommée le 24 avril 2015 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société non cotée en bourse Emanuel Ungaro Directrice Générale Déléguée Madame Catherine Sabouret Membre du Conseil de surveillance Nommée le 12 décembre 2019 Tous mandats exercés au cours de l'exercice 2019-2020 Néant Mandats Hors Groupe exercés au cours des 5 dernières années Société non cotée en bourse Fondation Valentin Haüy Administratrice indépendante Société non cotée en bourse Européenne de Cautionnement Administratrice indépendante Rémunérations et avantages de toute nature, versés aux mandataires sociaux La rémunération des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance est déterminée avec l'objectif d'être en adéquation avec le marché pour des groupes comparables. Politique de Rémunération des membres du Conseil de Surveillance et de son Président Les membres du Conseil de Surveillance perçoivent, au titre de leur mandat, des jetons de présence dont la répartition se fait de façon égalitaire entre les membres, à l'exception de l'actuel Président qui ne perçoit pas de jetons de présence, et selon un montant annuel fixé par l'Assemblée Générale. Pour l'exercice 2019-2020, les membres du Conseil n'ont pas perçu de jetons de présence : les jetons de présence provisionnés au titre de l'exercice n'ont pas été versés. Conformément à l'article 27 des statuts, le Président peut percevoir une rémunération spécifique au titre de ses fonctions. Le montant de cette rémunération est déterminé par le Conseil de Surveillance en prenant en compte la compétence et l'implication personnelle du Président. La rémunération allouée est un montant fixe. Le détail des rémunérations des membres du Conseil de Surveillance est décrit dans la partie relative au gouvernement d'entreprise (section 2.3.2. du document d'enregistrement universel). 87 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Politique de Rémunération des membres du Directoire et de son Président Pour l'exercice 2019-2020, les membres du Directoire ont perçu une rémunération au titre de leur contrat de travail mais n'ont reçu aucune somme et n'ont bénéficié d'aucun avantage en nature à raison de leur mandat social, à l'exception du Président du Directoire. Cette rémunération est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable permettant ainsi à l'action personnelle des dirigeants de contribuer à la progression des résultats du Groupe. La partie variable est assise sur l'atteinte des objectifs de résultat opérationnel. La rémunération du Président du Directoire est fixée par le Conseil de Surveillance. La politique de rémunération du Président du Directoire a pour objectif de permettre à l'action personnelle du Président de contribuer à la progression des résultats du Groupe. La rémunération du Président du Directoire est composée d'une partie fixe et d'une partie variable qui peut atteindre jusqu'à 40% de la partie fixe. La part variable de la rémunération est liée à l'atteinte des objectifs annuels de résultat opérationnel. Le Conseil de Surveillance s'assure que la rémunération globale est comparable à ce qui se pratique sur le marché pour des fonctions équivalentes. La rémunération variable est basée sur des objectifs d'entreprise concernant l'atteinte du résultat opérationnel budgété et l'atteinte de l'objectif de réduction des coûts. Elle est versée après l'arrêté des comptes. L'indemnité de départ du Président du Directoire est décidée par le Conseil de Surveillance en fonction de la réalisation de conditions de performance et fait l'objet d'une convention réglementée examinée et soumise annuellement à l'approbation du Conseil de Surveillance (section 4.2.2.2. du document d'enregistrement universel). Le détail des rémunérations est décrit dans la partie relative au gouvernement d'entreprise (section 2.3.1. du document d'enregistrement universel). Pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, les rémunérations des membres du Directoire se présentent ainsi : Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées aux mandataires sociaux En euros 2018-2019 2019-2020 Alain Crevet (Président du Directoire) Rémunérations dues 361 640 377 422 Total 361 640 377 422 Eric Sampré (Directeur Communication) Rémunérations dues 222 954 212 039 Total 222 954 212 039 Hanh Guzelian (Directeur Administratif et Financier) Rémunération dues 288 566 270 110 Total 288 566 270 110 Olivier Cisel * (Directeur Industriel) Rémunération dues 40 211 125 596 Total 40 211 125 596 Rémunérations dues 913 371 985 167 Total général 913 371 985 167 * M. Cisel nommé le 13/12/2018 Modalités particulières relatives à la participation des actionnaires aux assemblées Ces modalités sont décrites au chapitre « Assemblées Générales », section 3.2.2. Informations prévues à l'article L.225-37-5 du Code de Commerce Il n'existe pas d'élément significatif susceptible d'avoir une incidence en cas d'offre publique. 88 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Conventions et engagements intervenus entre l'un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance de la Société ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % Contrat de prêt d'actionnaire - Co-contractants : La Société D&D International B.V., actionnaire majoritaire de la Société et la Société. - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 12 décembre 2019, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un contrat de prêt d'actionnaire portant sur un montant maximum de 5.000.000 d'euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties (Cf. Modalités ci-dessous). - Modalités : Le versement du prêt par l'actionnaire d'un montant maximum de 5.000.000 d'euros se décompose comme suit : 2,500,000 euros de prêt subordonné, selon l'échéancier suivant : o 15 Décembre 2019 : 1,000,000 euros o 31 Janvier 2020 : 500,000 euros o 15 Février 2020 : 500,000 euros o 28 Février 2020 : 500,000 euros. 2.500.000 euros de prêt non subordonné d'ici la fin de l'exercice fiscal, en fonction des besoins de trésorerie nécessaires à

S.T. Dupont et aux obligations de S.T. Dupont vis-à-vis de ses banquiers. La Société devra rembourser : Le prêt subordonné : Entre le 31/10/25 et le 31/07/30 Le prêt non subordonné : Entre le 31/07/21 et le 31/07/24

Motif : Cette convention a pour but de permettre de soutenir S.T. Dupont dans le cadre de ses besoins de trésorerie. Contrat de consultant entre S.T. Dupont et M. Moufarrige - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige - Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 12 décembre 2017, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un contrat de consultant avec M. Mounir Moufarrige portant sur le développement de nouvelles montres commercialisées sous la marque S.T. Dupont. Le design de ces montres a été confié à Monsieur Italo Fontana, lequel, dans le cadre d'un contrat de cession de droits d'auteurs, a cédé ses droits sur le design de ces montres, permettant à la Société de déposer les modèles en son nom. Le territoire couvert par le contrat sera le monde entier. - Modalités : Pendant toute la durée du présent contrat, M. Moufarrige percevra, sous réserve de l'exécution des obligations qui lui incombent, une commission de 4% du Chiffre d'Affaires net résultant des ventes. Les charges constatées à ce titre par la Société au cours de l'exercice s'élèvent à 19.196 € euros. - Motif : Cette convention a pour but de mettre à la disposition de la Société l'expertise reconnue du monde du luxe de M. Moufarrige Contrat de consultant entre S.T. Dupont et M. Moufarrige - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige 89 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES - Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 6 septembre 2016, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature du renouvellement d'un contrat de consultant avec M. Mounir Moufarrige. Ce contrat concerne le développement de la ligne de maroquinerie « Riviera » dans le monde entier, à l'exclusion de la France. - Modalités : M. Moufarrige percevra une rémunération égale à 5% du chiffre d'affaires net réalisé sur cette ligne. Il n'y a pas de charge constatée à ce titre au cours de l'exercice. - Motif : Cette convention a pour but de mettre à la disposition de la Société l'expertise reconnue du monde du luxe de M. Moufarrige. Location d'un appartement à Paris en faveur de M. Moufarrige - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Mounir Moufarrige - Personne concernée : M. Mounir Moufarrige est membre du Conseil de Surveillance - Nature et objet : Au cours de sa séance du 27 janvier 2011, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un bail pour un appartement mis à la disposition de M. Moufarrige. - Modalités : L'intégralité des loyers, charges et taxes divers frais liés à l'utilisation de l'appartement sont prélevés sur une avance permanente consentie par M. Moufarrige à S.T. Dupont. - Motif : Cette convention a pour but de simplifier les démarches administratives. Convention prévoyant les modalités de départ du Président du Directoire - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Alain Crevet - Personnes concernées : M. Alain Crevet est Président du Directoire - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 25 juin 2008, le Conseil de Surveillance a donné son accord sur le versement d'une indemnité égale 6 mois de salaire brut (y compris la prime d'expatriation), sous réserve de la réalisation de conditions de performance, dans le cas où il serait mis fin au mandat de Monsieur Crevet. - Modalités : Les conditions de performance évoquées ci-dessus et arrêtées par le Conseil de Surveillance sont réputées atteintes dans le cas où le pourcentage moyen d'atteinte d'EBIT consolidé par rapport au budget sur les trois exercices précédents est supérieur à 50%. Dans le cas contraire aucune indemnité ne serait due. - Motif : Cette convention a pour but de fidéliser les mandataires sociaux et de compenser l'absence de protection sociale telle que l'assurance chômage. Convention prévoyant les nouvelles modalités de rémunération du Président du Directoire - Co-contractants : S.T. Dupont et M. Alain Crevet - Personnes concernées : M. Alain Crevet est Président du Directoire 90 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 29 octobre 2020, le Conseil de Surveillance a donné son accord sur un avenant au contrat de travail de Monsieur Alain Crevet prévoyant un abattement de 15% de sa rémunération mensuelle nette. - Modalités : Cet abattement d'appliquera dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord d' d'activité partielle de longue durée (A.P.L.D) dans la Société. - Motif : Cette convention a pour but de faire face aux difficultés économiques rencontrées par la Société. Contrat de Prêt Garanti par l'Etat (P.G.E) et apport actionnaire - Co-contractants : La Société D&D International B.V., actionnaire majoritaire de la Société et la Société. - Nature et objet : Au cours de sa réunion du 1er décembre 2020, le Conseil de Surveillance a autorisé la signature d'un apport actionnaire de 3 millions d'euros, en complément de l'octroi par le pool bancaire d'un Prêt Garanti par l'Etat de 4 millions d'euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties (Cf. Modalités ci-dessous). - Modalités : Le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du P.G.E, et de la Règlementation P.G.E, et sera subordonné : au paiement à la bonne date de chaque échéance due aux établissements bancaires à un niveau de trésorerie suffisant pour permettre à la Société de réaliser le business plan convenu

D&D International accepte que le remboursement du prêt de 5 millions d'euros donne lieu à une franchise additionnelle de 12 mois et un allongement de la maturité de l'ensemble des tranches. L'actionnaire majoritaire consent au maintien de la subordination totale « in fine » pour la tranche 1, et la subordination de la tranche 2 au paiement à bonne date de chaque échéance due aux établissements bancaires, à condition que la Société dispose d'un niveau de trésorerie suffisant lui permettant de réaliser la tenue de son business plan actualisé. - Motif : Cette convention a pour but de permettre de soutenir S.T. Dupont dans le cadre de ses besoins de trésorerie. Procédures de contrôle interne Ce rapport présente de manière descriptive le système de contrôle interne de la Société. Les informations présentées ont été rassemblées lors de réunions préparatoires à l'initiative du Président du Conseil de Surveillance avec le Président du Directoire et chacun des membres du Directoire. Rappel des objectifs du contrôle interne Les procédures de contrôle interne en vigueur au sein du Groupe S.T. Dupont ont pour objet : D'une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les comportements des membres du personnel s'inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux activités de l'entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables, et par les valeurs, normes et règles internes à l'entreprise,

D'autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux organes sociaux de la Société reflètent avec sincérité l'activité et la situation de la Société. L'un des objectifs du système de contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise et les risques d'erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptable et financier. Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques soient totalement éliminés. La politique générale de contrôle interne : principaux dispositifs organisationnels Le contrôle interne au sein de S.T. Dupont est mis en œuvre par l'ensemble des salariés du Groupe, organisés en six directions opérationnelles et fonctionnelles. Il s'appuie en outre de façon permanente sur les acteurs majeurs suivants : Le Conseil de Surveillance Conformément aux statuts, le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. A ce titre, il peut opérer à toute époque de l'année les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. 91 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Le Directoire Le Directoire est responsable collégialement de l'administration et de la direction exécutive du Groupe. Audit interne Compte tenu de la taille des fonctions centrales, la fonction audit interne n'est pas couverte par une fonction spécifique. Les responsables financiers des filiales couvrent les aspects liés au contrôle interne. Régulièrement, un questionnaire d'audit interne leur est adressé, et leur retour est analysé par la Direction Financière Groupe afin de vérifier la bonne application des procédures et bonnes pratiques de contrôle interne instituées par le Groupe. Organisation générale de la fonction comptable et financière Sous l'autorité du Directeur Administratif et Financier du Groupe, la fonction financière est structurée autour des pôles suivants : Le Contrôle Financier Ce pôle regroupe : la consolidation Groupe et le service comptabilité et fiscalité de la maison mère. Il établit les comptes consolidés du Groupe sur une base mensuelle, semestrielle et annuelle. Il émet et assure le suivi des règles et normes pour l'ensemble des filiales du Groupe. Le service assure le suivi des différentes entités juridiques en relation avec les responsables opérationnels du Groupe et les équipes financières locales. Par ailleurs, il conçoit la communication financière du Groupe. Le Contrôle de Gestion Le Contrôle de Gestion Groupe est responsable de l'élaboration du processus budgétaire à court et moyen terme et de ses révisions. Il définit en relation avec la Direction Générale les indicateurs clés au service de la stratégie du Groupe. En support des responsables opérationnels, il met en place des indicateurs et analyses de gestion, et les adapte en permanence pour mieux répondre aux problématiques business. Au sein de l'usine de Faverges, le service de Contrôle de Gestion industriel réalise l'ensemble des analyses de performance industrielle : calcul des coûts standards directs et des écarts industriels, suivi des frais généraux de production, supervision de la comptabilité fournisseur et masse salariale de l'usine. La Trésorerie Le service Trésorerie Groupe (Paris) assure la gestion de la trésorerie de la Société mère et le suivi des filiales. Il gère les problématiques de financement et de couverture ; il définit également les règles de suivi et de contrôle des risques liés à ces opérations. Dans chaque filiale, un responsable financier est en charge du contrôle de gestion (reporting et analyses), ainsi que de la comptabilité/fiscalité et de la gestion de trésorerie locale. La taille de l'équipe peut être plus importante lorsque cela est approprié (à Hong-Kong notamment). Information sur les procédures de contrôle interne concernant l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière Instructions et orientations relatives au processus de reporting et de consolidation Le service de Consolidation transmet les instructions pour l'établissement du reporting et définit les procédures de contrôle des informations financières permettant de s'assurer de l'exhaustivité et de la fiabilité des informations remontées dans le cadre des différents reporting. Processus budgétaire et révision des prévisions Sur la base d'orientations définies par la Direction, les entités juridiques établissent leurs résultats prévisionnels annuels ainsi que les investissements et les effectifs prévisionnels. Le marketing et la force commerciale sont impliqués en amont du processus budgétaire pour définir les ventes prévisionnelles. Cette étape permet d'évaluer les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs, y compris les besoins de production qui sont ensuite transmis à l'usine de Faverges et aux principaux fournisseurs externes pour validation. Le Contrôle de Gestion Groupe vérifie la cohérence des informations et des moyens évalués compte tenu des orientations stratégiques. La synthèse des résultats est ensuite présentée au Directoire qui apporte ses commentaires. Une version définitive est validée ultérieurement puis mensualisée. En cours d'exercice, le budget fait l'objet de deux révisions formelles (voire plus en fonction de la volatilité du contexte économique), afin de piloter au plus près le niveau de profitabilité estimé du Groupe. 92 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Processus de prévision et de suivi de trésorerie Le Trésorier est responsable de la révision des prévisions à court terme. Les besoins de financement sont assurés par la société mère qui utilise les financements existants à son niveau ou dans les filiales par le biais de prêts/emprunts entre filiales. Ces prêts/emprunts font l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance. Processus de reporting et de consolidation du Groupe Le Groupe consolide ses états financiers sur une base mensuelle dans le cadre d'un reporting interne. Le reporting et la consolidation mensuels : Le reporting mensuel des comptes du Groupe est réalisé par chaque entité juridique sous l'autorité du responsable financier local puis transmis via l'outil de reporting et de consolidation au Contrôle Financier Groupe. Le Contrôle Financier contrôle la remontée des informations, effectue une revue critique des résultats et assure l'exhaustivité et la pertinence des retraitements, conformément aux normes en vigueur. A cet effet, des contrôles clés ont été modélisés directement dans l'outil de reporting et de consolidation. Le service Consolidation enregistre les écritures de retraitement intra-groupe après avoir vérifié leur correcte déclaration. Le Contrôle de Gestion Groupe contribue à la fiabilité du reporting mensuel en procédant à l'analyse des résultats sous un angle business et en effectuant des comparaisons par rapport au budget. Une analyse des effets de change est réalisée systématiquement compte tenu de la sensibilité du Groupe aux effets de change. Les comptes consolidés sont présentés chaque mois par le Directeur Financier au Directoire. Les consolidations semestrielles et annuelles : Pour répondre aux exigences d'une Société cotée, un reporting spécifique est préparé à partir des comptes internes en vue de la publication des chiffres d'affaires semestriels associé à un commentaire sur la marche des affaires et des résultats semestriels et annuels. Dans le cadre de ce reporting, des instructions complémentaires sont transmises aux sociétés du Groupe pour répondre aux obligations imposées par les réglementations comptable et boursière. Relations avec les Commissaires aux Comptes : Les Commissaires aux Comptes sont informés des événements importants de la vie du Groupe et consultés régulièrement pour valider les options comptables. Organisation des travaux menés par S.T. Dupont en matière de description du contrôle interne et plan d'actions pour 2020-2021 En 2016-2017, la Société a débuté le développement du nouvel ERP dont la mise en service est intervenue le 1er avril 2019. Ce projet a conduit à remettre à plat l'ensemble des processus afin de les améliorer. Par ailleurs, conformément à l'article L. 823-19 du Code de Commerce, la Société a mis en place un comité d'audit. Ce comité est composé de Madame Marie Fournier et de Madame Catherine Sabouret, afin d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières de la Société. Il rend compte au Conseil de Surveillance, de l'exercice des missions qui lui sont attribuées par l'article L 823-19 du Code de Commerce et des résultats de la mission de certification des comptes et de la manière dont cette mission a contribué à l'intégralité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il informe sans délai de toute difficulté rencontrée. La gestion des risques Les principaux risques, leur gestion et leur couverture sont présentés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document d'enregistrement universel. Ces risques concernent principalement les risques opérationnels et les risques de marché (principalement les risques de liquidité et de change). L'identification, la prévention et la couverture de ces risques sont assurés par la Direction financière et juridique au travers des différents outils de suivi mis en œuvre. 93 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Délégation en matière d'augmentation de capital Les délégations en cours de validité au cours de l'exercice clos au 31 mars 2020 accordées par l'Assemblée Générale Mixte (ci- après l' « AGM ») lors de ses réunions du 5 septembre 2017 et du 12 septembre 2019 au Directoire afin d'augmenter le capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, sont les suivantes : Utilisation des Montant nominal délégations par le maximal autorisé Date Nature des autorisations directoire / de l'augmentation d'échéance Nombre de capital d'actions émises Augmentation de capital par émission, avec droit préférentiel de Rendue souscription, d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant caduque par accès à des actions ordinaires de la Société, conformément aux 5 000 000 € (1) Non utilisée l'AGM du articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 228-91 et suivants du Code 12/09/2019 de commerce (11e résolution AGM du 05/09/2017) Augmentation de capital par émission, avec droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant 12 novembre accès à des actions ordinaires de la Société, conformément aux 5 000 000 € € (2) Non utilisée 2021 articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce (12e résolution AGM du 12/09/2019) Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Rendue Société, par offre au public avec suppression du droit préférentiel 5 000 000 € (1) caduque par Non utilisée de souscription, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225- l'AGM du 129-6, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de 12/09/2019 commerce (12e résolution AGM du 05/09/2017) Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, par offre au public avec suppression du droit préférentiel 5 000 000 € (2) 12 novembre Non utilisée de souscription, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225- 2021 129-6, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce (13e résolution AGM du 12/09/2019) Augmentation du capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la 5 000 000 € Rendue Société, par placement privé visé à l'article L.411-2, II du Code (Dans la limite de caduque par Non utilisée monétaire et financier, conformément aux articles L. 225-129 à 20% du capital l'AGM du L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du social par an) (1) 12/09/2019 Code de commerce (13e résolution AGM du 05/09/2017) Augmentation du capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la 5 000 000 € Société, par placement privé visé à l'article L.411-2, II du Code (Dans la limite de 12 novembre Non utilisée monétaire et financier, conformément aux articles L. 225-129 à 20% du capital 2021 L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du social par an) € (2) Code de commerce (14e résolution AGM du 12/09/2019) Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de Rendue bénéfices, de primes d'émission, de fusion ou d'apport, 5 000 000 € caduque par Non utilisée conformément aux articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de l'AGM du commerce (14e résolution AGM du 05/09/2017) 12/09/2019 Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission, de fusion ou d'apport, 5 000 000 € 12 novembre Non utilisée conformément aux articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de 2021 commerce (15e résolution AGM du 12/09/2019) Autorisation en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans les conditions des 12e et 13e Dans la limite de Rendue résolutions de l'AGM du 05/09/2017, pour fixer, dans la limite de 10 10 % du capital caduque par % du capital, le prix d'émission selon des modalités fixées par Non utilisée social par période l'AGM du l'assemblée générale, conformément à l'article L. 225-36 du Code de 12 mois (1) 12/09/2019 de commerce (15e résolution AGM du 05/09/2017) 94 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Autorisation en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans les conditions des 13e et 14e Dans la limite de résolutions de l'AGM du 12/09/2019, pour fixer, dans la limite de 10 10 % du capital 12 novembre Non utilisée % du capital, le prix d'émission selon des modalités fixées par social par période 2021 l'assemblée générale, conformément à l'article L. 225-36 du Code de 12 mois € (2) de commerce (16e résolution AGM du 12/09/2019) Autorisation d'augmenter le montant de l'émission initiale, en cas d'émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de 15 % du montant Rendue souscription décidée en application des 11e, 12e, 13e et 15e caduque par de l'émission Non utilisée résolutions de l'AGM du 05/09/2017, conformément à l'article l'AGM du initiale (1) L. 225-135-1 du Code de commerce (16e résolution AGM 12/09/2019 du 05/09/2017) Autorisation d'augmenter le montant de l'émission initiale, en cas d'émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de 15 % du montant souscription décidée en application des 12e, 13e, 14e et 16e 12 novembre de l'émission Non utilisée résolutions de l'AGM du 12/09/2019, conformément à l'article 2021 initiale € (2) L. 225-135-1 du Code de commerce (17e résolution AGM du 12/09/2019) Autorisation d'émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières Rendue donnant accès à des actions ordinaires de la Société en cas d'offre caduque par publique d'échange initiée par la Société, conformément aux 5 000 000 € (1) Non utilisée l'AGM du articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-148 et L. 228-91 et 12/09/2019 suivants du Code de commerce (17e résolution AGM du 05/09/2017) Autorisation d'émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société en cas d'offre 12 novembre publique d'échange initiée par la Société, conformément aux 5 000 000 € € (2) Non utilisée 2021 articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-148 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce (18e résolution AGM du 12/09/2019) Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires ou Rendue valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en 10 % du capital caduque par rémunération d'apports en nature, conformément aux articles Non utilisée social (1) l'AGM du L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-147 du Code de commerce (18e 12/09/2019 résolution AGM du 05/09/2017) Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en 10 % du capital 12 novembre rémunération d'apports en nature, conformément aux articles Non utilisée social € (2) 2021 L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 225-147 du Code de commerce (19e résolution AGM du 12/09/2019) Augmentation de capital par émission de titres ou de valeurs Rendue mobilières donnant accès au capital de la Société réservés aux caduque par adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux 500 000 € Non utilisée l'AGM du articles L. 225-129-6, L. 225-138 I et II et L. 228-138-1 du Code de 12/09/2019 commerce (19e résolution AGM du 05/09/2017) Augmentation de capital par émission de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservés aux 12 novembre adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux 500 000 € Non utilisée 2021 articles L. 225-129-6, L. 225-138 I et II et L. 228-138-1 du Code de commerce (20e résolution AGM du 12/09/2019) Attribution d'options d'achat d'actions aux salariés et aux 2% du capital social à la date de 5 novembre mandataires sociaux éligibles (20e résolution de l'AGM du Non utilisée l'AGM du 2020 05/09/2017) 05/09/2017 (3) Attribution d'options de souscription d'actions aux salariés et aux 7% du capital social à la date de 5 novembre mandataires sociaux éligibles (21e résolution de l'AGM du Non utilisée l'AGM du 2020 05/09/2017) 05/09/2017 (3) 5% du capital Attribution gratuite d'actions aux salariés et aux mandataires social à la date de 5 novembre Non utilisée sociaux éligibles (22e résolution de l'AGM du 05/09/2017) l'AGM du 2020 05/09/2017 Le montant total des augmentations de capital susceptible de résulter des résolutions 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de l'AGM du 05/09/2017 ne pourra excéder le plafond commun nominal de 5.000.000 euros. 95 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 ANNEXES Le montant total des augmentations de capital susceptible de résulter des résolutions 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 de l'AGM du 12/09/2019 ne pourra excéder le plafond commun nominal de 5.000.000 euros. Le nombre total d'options susceptible de résulter des résolutions 20 et 21 de l'AGM du 05/09/2017 s'impureront sur le plafond commun de ces résolutions. Le présent rapport a reçu l'approbation du Conseil de Surveillance du 16 décembre 2020. Le Conseil de Surveillance 96 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 COMPTES CONSOLIDES 5. COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2020 97 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 COMPTES CONSOLIDES 5. COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2020 97 5.1. Compte de résultat ................................................................................................... 101 5.2. Bilan actif et passif .................................................................................................... 102 5.3. Tableau des flux de trésorerie .................................................................................. 104 5.4. Tableau de variation des capitaux propres............................................................... 105 5.5. Notes annexes aux comptes consolidés ................................................................... 105 5.5.1. Faits marquants 105 5.5.2. Principes comptables 108 5.5.2.1. Base de préparation des états financiers 108 5.5.2.2. Nouvelles normes, amendements et interprétations applicables sur l'exercice 108 5.5.2.2.1. IFRS 16 : 108 5.5.2.2.2. Autres textes d'application obligatoire au 31 mars 2020 112 5.5.2.3. Normes, amendements et interprétations avec application optionnelle 112 5.5.2.4. Normes, amendements et interprétations non encore adoptés par l'Union européenne 113 5.5.2.5. Recours à des estimations et au jugement 113 5.5.2.6. Méthodes de consolidation 113 5.5.2.7. Date d'arrêté des comptes 113 5.5.2.8. Éliminations de consolidation 114 5.5.2.9. Transactions libellées en monnaies étrangères et conversion des états financiers 114 5.5.2.10. Instruments financiers 114 5.5.2.11. Secteurs opérationnels 115 5.5.2.12. Immobilisations incorporelles 116 5.5.2.13. Écarts d'acquisition (Goodwill) 116 5.5.2.14. Immobilisations corporelles 117 5.5.2.15. Contrats de location 117 5.5.2.16. Stocks et en-cours 118 5.5.2.17. Créances clients et comptes rattachés 118 5.5.2.18. Trésorerie et équivalents de trésorerie 118 5.5.2.19. Avantages du personnel postérieurs à l'emploi et autres avantages 118 5.5.2.20. Autres provisions 119 5.5.2.21. Emprunts et dettes financières 120 5.5.2.22. Constatation des produits 120 5.5.2.23. Impôts sur les résultats 120 5.5.2.24. Résultat par action 121 5.5.2.25. Dépréciations d'actifs (pertes de valeur) 121 5.5.2.26. Tableau des flux de trésorerie 121 5.5.2.27. Capital 121 5.5.2.28. Evaluation à la juste valeur 121 5.5.2.29. Autres charges et autres produits 122 5.5.3. Périmètre de consolidation 122 5.5.4. Information sectorielle 123 5.5.4.1. Base de préparation des états financiers 123 5.5.4.2. Chiffre d'affaires par activité et zone géographique 123 98 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 COMPTES CONSOLIDES 5.5.4.3. Postes du bilan 124 5.5.5. Ecarts d'acquisition 124 5.5.6. Tests de valeurs sur actifs immobilisés 125 5.5.6.1. Tests de dépréciation des actifs du Groupe 126 5.5.6.2. Goodwill France 126 5.5.7. Immobilisations incorporelles 127 5.5.8. Immobilisations corporelles 128 5.5.9. Droits d'utilisation et dettes de location 129 5.5.9.1. Droits d'utilisation 129 5.5.9.2. Dettes de location 130 5.5.10. Participations dans les entreprises associées 130 5.5.11. Actifs financiers non courants 130 5.5.12. Stocks et encours 131 5.5.13. Créances clients et comptes rattachés 131 5.5.14. Autres Créances 132 5.5.15. Trésorerie et équivalents de trésorerie 132 5.5.16. Capitaux propres 132 5.5.17. Provisions et passifs éventuels 133 5.5.18. Régimes d'avantages salariaux offerts aux employés 133 5.5.19. Emprunts et dettes financières 136 5.5.19.1. Emprunts et dettes non courants et instruments financiers associés 136 5.5.19.2. Actifs et passifs financiers courants 136 5.5.19.3. Ratio d'endettement 139 5.5.20. Instruments financiers 139 5.5.21. Fournisseurs 140 5.5.22. Autres passifs courants 141 5.5.23. Impôts sur les sociétés et impôts différés 141 5.5.23.1. Charge d'impôt sur le résultat 141 5.5.23.2. Analyse de la charge d'impôt 141 5.5.23.3. Impôts courants 142 5.5.23.4. Impôts différés 142 5.5.24. Coût de l'endettement financier 142 5.5.25. Résultat par action 143 5.5.26. Transactions avec les parties liées 143 5.5.27. Rémunération des principaux dirigeants 144 5.5.27.1. Membres du Directoire (Rémunérations dues) 144 5.5.27.2. Membres du Conseil de Surveillance 144 5.5.28. Honoraires versés 145 5.5.29. Engagements hors bilan 145 5.5.29.1. Obligations contractuelles 146 5.5.29.2. Garanties données sur emprunts 146 5.5.29.3. Autres engagements reçus 147 5.5.30. Financement de l'exploitation 147 5.5.30.1. Schéma de financement du Groupe 147 5.5.30.2. Types de financement en place 147 5.5.30.3. Impact de la saisonnalité de l'activité 148 5.5.30.4. Revue des stocks et des achats 148 5.5.30.5. Prévisions de trésorerie du Groupe 148 99 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 COMPTES CONSOLIDES 5.5.30.6. Crédit revolving en dollars hongkongais 148 5.5.31. Exposition au risque de liquidité 149 5.5.32. Charges opérationnelles par nature 150 5.5.33. Autres produits et charges 151 5.5.34. Instruments dérivés 151 5.5.35. Evénements postérieurs à la clôture 151 5.6. Rapport des Commissaires aux comptes sur les Comptes consolidés ..................... 152 100 Document d'Enregistrement Universel 2019-2020 Attachments Original document

